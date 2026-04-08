Sahani Gochar: शनि लेने आ रहे इन 4 राशियों के सब्र का इम्तिहान, कर्मों का देंगे फल फिर करेंगे लाइफ रिसेट

2 . क्यों खास है यह शनि गोचर?

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ज्योतिष शास्त्र में शनि को कर्मों का न्यायाधीश माना जाता है और जब यह ग्रह नक्षत्र बदलता है तो इसका असर सिर्फ राशियों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि व्यक्ति की सोच, निर्णय लेने की क्षमता और आर्थिक व्यवहार पर भी दिखाई देता है. 17 अप्रैल 2026 से शनि एक नए नक्षत्रीय चरण में प्रवेश करेगा और यह स्थिति लगभग एक महीने तक बनी रहेगी. इस दौरान रुके हुए कामों में और देरी हो सकती है, जल्दबाजी में लिए गए फैसले नुकसान दे सकते हैं, लेकिन जो लोग धैर्य और सही रणनीति अपनाते हैं, उनके लिए यही समय आगे की ग्रोथ का आधार भी बन सकता है. यही कारण है कि इसे सिर्फ संकट नहीं बल्कि एक तरह का “रीसेट पीरियड” भी माना जा रहा है.