Shani Gochar 2026: नए साल की शुरुआत में ही चमकेगा इन 3 राशि वालों का भाग्य, शनिदेव देंगे करियर और पैसे में भयंकर उछाल

3 . जनवरी 2026 में शनि का भव्य पारगमन ...

3

न्याय के देवता शनि, 2026 की शुरुआत में एक बड़ा गोचर करेंगे . यह गोचर तीनों राशियों के लिए महत्वपूर्ण लाभ लेकर आएगा और उनके जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाएगा. जनवरी 2026 से तीनों राशियों के जीवन में केवल धन ही दिखाई देगा. वर्ष की शुरुआत शनि के भव्य गोचर से होगी . शनि स्वयं उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का स्वामी है और शनि का अपने ही घर में प्रवेश महत्वपूर्ण परिवर्तन ला सकता है. इसके बाद शनि 17 मई को रेवती नक्षत्र में प्रवेश करेगा . इस बीच, शनि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करता रहेगा . शनि के अपने नक्षत्र में रहने का प्रभाव तीनों राशियों के लिए महत्वपूर्ण लाभ लेकर आएगा.

