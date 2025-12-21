FacebookTwitterYoutubeInstagram
Shani Gochar 2026: नए साल की शुरुआत में ही चमकेगा इन 3 राशि वालों का भाग्य, शनिदेव देंगे करियर और पैसे में भयंकर उछाल

Saturn Transit 2026 effects: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार साल 2026 की शुरुआत शनि के भव्य गोचर से होने वाली है और इसका प्रभाव 3 राशियों के लिए सबसे बेहतरीन होगा. कौन सी हैं ये तीन राशियां और इनके भाग्य में शनिदेव क्या देने वाले हैं, चलिए जानें

ऋतु सिंह | Dec 21, 2025, 10:50 AM IST

1.शनि अचानक से देंगे कई खुशियां

शनि अचानक से देंगे कई खुशियां
1

साल 2026 की शुरुआत शनि के भव्य गोचर से हो रही है. तीन राशियों के लिए यह दिन जीवन में बदलाव लाएंगे इसलिए धन आपके हाथों में रहेगा और जीवन में तरक्की, अचानक से धन लाभ और करियर में ग्रोथ देखने को मिलेगी.
 

2.शनि देव कर्मों का फल देने वाले हैं

शनि देव कर्मों का फल देने वाले हैं
2

शनि देव कर्मों का फल देने वाले देवता हैं . शनि एक ऐसा ग्रह है जो हर व्यक्ति के जीवन में कभी न कभी आता है. वे साढ़े साती और ढैया के रूप में प्रकट होते हैं . शनि देव बुरे कर्म करने वालों को दंड देते हैं और अच्छे कर्म करने वालों को आशीर्वाद देते हैं . इसलिए कहा जाता है कि कोई भी उनकी दृष्टि से बच नहीं सकता. 2026 के नव वर्ष की शुरुआत में शनि एक महत्वपूर्ण गोचर कर रहे हैं. यह गोचर तीन राशियों के लिए महत्वपूर्ण लाभ लेकर आएगा और उनके जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाएगा.
 

3.जनवरी 2026 में शनि का भव्य पारगमन ...

जनवरी 2026 में शनि का भव्य पारगमन ...
3

न्याय के देवता शनि, 2026 की शुरुआत में एक बड़ा गोचर करेंगे . यह गोचर तीनों राशियों के लिए महत्वपूर्ण लाभ लेकर आएगा और उनके जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाएगा. जनवरी 2026 से तीनों राशियों के जीवन में केवल धन ही दिखाई देगा. वर्ष की शुरुआत शनि के भव्य गोचर से होगी . शनि स्वयं उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का स्वामी है और शनि का अपने ही घर में प्रवेश महत्वपूर्ण परिवर्तन ला सकता है. इसके बाद शनि 17 मई को रेवती नक्षत्र में प्रवेश करेगा . इस बीच, शनि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करता रहेगा . शनि के अपने नक्षत्र में रहने का प्रभाव तीनों राशियों के लिए महत्वपूर्ण लाभ लेकर आएगा.
 

4.वृषभ राशि

वृषभ राशि
4

साल 2026 में शनि के वृषभ राशि में प्रवेश से वृषभ राशि के जातकों को अपार लाभ प्राप्त होगा . मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं. कार्यक्षेत्र में आने वाली बाधाएं दूर होंगी और आप तेजी से तरक्की करेंगे. आपकी योजनाएं सफल होंगी. आय में वृद्धि होगी और धन के कई स्रोत प्राप्त होंगे. यह आपके करियर के लिए बेहतरीन समय होगा . आप अपने परिवार के साथ यादगार पल बिताएंगे . नई नौकरी की तलाश में आपको सफलता मिलेगी. आपको अपने बॉस से सराहना प्राप्त होगी. परीक्षा और साक्षात्कार की तैयारी कर रहे लोगों को भी सफलता मिलने की संभावना है.
 

5.मिथुन राशि

मिथुन राशि
5

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, वर्ष 2026 में शनि का मिथुन राशि में प्रवेश मिथुन राशि के जातकों के लिए महत्वपूर्ण लाभ लेकर आएगा . नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिल सकती है . आय में भी वृद्धि होगी. आप किसी महत्वपूर्ण कार्य पर कड़ी मेहनत करेंगे और उसका फल प्राप्त करेंगे . आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. वरिष्ठों के साथ आपके अच्छे संबंध रहेंगे . पारिवारिक जीवन भी समृद्ध होगा.
 

6.मीन राशि

मीन राशि
6

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, शनि मीन राशि में है और 2026 में भी वहीं रहेगा . इस दौरान शनि का अपनी ही नक्षत्र , उत्तराभाद्रपद में गोचर मीन राशि वालों के लिए शुभ रहेगा . नौकरीपेशा लोगों के लिए यह अच्छा समय है . करियर में चुनौतियां आएंगी , लेकिन आप उन पर विजय प्राप्त कर लेंगे. वैवाहिक जीवन में प्रेम का संचार होगा . व्यापार में सफलता मिलेगी. विदेश यात्रा का अवसर भी मिल सकता है.

डिसक्लेमर- यह खबर सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए अंक ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

