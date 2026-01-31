Grah Gochar: शनि-मंगल और राहु पूरी फरवरी इन 4 राशियों का बिगाड़ेंगे खेल, परिवार में तनाव और बड़ा आर्थिक नुकसान से लगेगा बड़ा झटका

ये बजट के नाम पर कूड़ा है- ममता बनर्जी | ये बजट हर वर्ग के खिलाफ है- ममता, बंगाल को कुछ नहीं मिला- ममता बनर्जी | हर वर्ग को सशक्त बनाने का ब्लूप्रिंट- अमित शाह, लोक-कल्याणकारी बजट के लिए PM का धन्यवाद- योगी | PM मोदी ने वित्त मंत्री को बधाई दी, तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनना संकल्प-PM, बजट में छोटे शहरों पर ध्यान दिया गया-PM, बजट हमारे विजन को साकार करता है- PM
धर्म
ऋतु सिंह | Jan 31, 2026, 07:12 PM IST
1.ग्रहों के गोचर के कारण इन राशियों के जीवन में रुकावटें- गलतफहमियां बढ़ेंगी
फरवरी का महीना ज्योतिषीय दृष्टि से हलचल भरा रहने वाला है. इस दौरान शनि, मंगल और राहु की सक्रियता कुछ राशियों के लिए मानसिक, आर्थिक और पारिवारिक दबाव बढ़ा सकती है. खासकर कर्क, मकर, वृश्चिक और मिथुन राशि वालों को इस महीने धैर्य, संयम और सतर्कता की सबसे ज्यादा जरूरत होगी. ग्रहों के गोचर के कारण इन राशियों के जीवन में रुकावटें, गलतफहमियां और खर्च बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं.
2.कर्क राशि: भावनाओं और खर्च पर भारी पड़ेगा शनि का दबाव
फरवरी में कर्क राशि पर शनि की दृष्टि और मंगल की अशांत ऊर्जा मानसिक तनाव और अनियंत्रित खर्च बढ़ा सकती है. चंद्रमा प्रधान इस राशि के जातक भावनात्मक रूप से असंतुलित महसूस कर सकते हैं. महिलाओं के लिए यह समय विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण रह सकता है. घर- परिवार में सुख में कमी और करीबी संबंधों में तनाव संभव है. स्वास्थ्य को नजरअंदाज करना करियर और आर्थिक स्थिति दोनों पर भारी पड़ सकता है. ऐसा शनि की कठोर दृष्टि और मंगल के तनावपूर्ण प्रभाव के कारण होगा.
3.मकर राशि: जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, रिश्तों में संतुलन जरूरी
मकर राशि के स्वामी शनि हैं और फरवरी में शनि की स्थिति अधिक जिम्मेदारियां और मानसिक दबाव ला सकती है. निजी और वैवाहिक जीवन में गलतफहमियां उभर सकती हैं. हालांकि पुरानी स्वास्थ्य समस्याओं में कुछ राहत के संकेत हैं, लेकिन कार्यक्षेत्र में वरिष्ठों से बातचीत में सावधानी बेहद जरूरी होगी. धन से जुड़े फैसलों में जल्दबाज़ी नुकसान दे सकती है. ऐसा शनि का सक्रिय गोचर और बुध की कमजोर स्थिति के कारण होगा.
4.वृश्चिक राशि: पारिवारिक तनाव और वैवाहिक असहमति
वृश्चिक राशि पर फरवरी में राहु और मंगल का प्रभाव पारिवारिक जीवन में उथल-पुथल ला सकता है. अचानक समस्याएं, गलतफहमियां और भावनात्मक टकराव संभव हैं.जीवनसाथी के साथ संवाद की कमी झगड़ों का कारण बन सकती है. इस समय धैर्य और शांत रवैया ही सबसे बड़ा बचाव होगा. बच्चों से जुड़े मामलों में अतिरिक्त सतर्कता जरूरी है. ऐसा राहु की छाया के कारण और मंगल की उग्रता के कारण होगा.
5.मिथुन राशि: योजनाएं अटकेंगी, सतर्कता ही सुरक्षा
मिथुन राशि वालों के लिए फरवरी परीक्षा की तरह साबित हो सकता है. बुध प्रधान इस राशि पर ग्रहों की प्रतिकूल चाल के कारण योजनाएं अधूरी रह सकती हैं. स्वास्थ्य, वैवाहिक जीवन और कार्यक्षेत्र तीनों मोर्चों पर सावधानी जरूरी है. व्यापारियों को शत्रुओं और गलत फैसलों से नुकसान हो सकता है. यह समय जोखिम लेने का नहीं, बल्कि संभलकर चलने का है. ऐसा बुध का कमजोर होने और राहु की बाधक ऊर्जा के कारण होगा.
6.नुमान जी की पूजा से सारी समस्याएं कम हो सकती हैं
फरवरी में कई शक्तिशाली ग्रह परिवर्तन होने वाले हैं. ग्रहों के अशुभ प्रभाव से उनके जीवन में और भी चुनौतियां और समस्याएं उत्पन्न होंगी. ज्योतिषियों का अनुमान है कि कुछ राशियों को फरवरी में गंभीर पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा. इससे उनके निजी जीवन में भी कई परेशानियां आएंगी. लेकिन हनुमान जी की पूजा से सारी समस्याएं कम हो सकती हैं.
डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य अंक ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से