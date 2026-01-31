Grah Gochar: शनि-मंगल और राहु पूरी फरवरी इन 4 राशियों का बिगाड़ेंगे खेल, परिवार में तनाव और बड़ा आर्थिक नुकसान से लगेगा बड़ा झटका

2 . कर्क राशि: भावनाओं और खर्च पर भारी पड़ेगा शनि का दबाव

फरवरी में कर्क राशि पर शनि की दृष्टि और मंगल की अशांत ऊर्जा मानसिक तनाव और अनियंत्रित खर्च बढ़ा सकती है. चंद्रमा प्रधान इस राशि के जातक भावनात्मक रूप से असंतुलित महसूस कर सकते हैं. महिलाओं के लिए यह समय विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण रह सकता है. घर- परिवार में सुख में कमी और करीबी संबंधों में तनाव संभव है. स्वास्थ्य को नजरअंदाज करना करियर और आर्थिक स्थिति दोनों पर भारी पड़ सकता है. ऐसा शनि की कठोर दृष्टि और मंगल के तनावपूर्ण प्रभाव के कारण होगा.

