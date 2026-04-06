Chaturgrahi Yoga: शनि और मंगल इन 5 राशियों देने आ रहे उनकी मेहनत का फल, जिस भी काम में डालेंगे हाथ मिलेगी सफलता

1 . क्या है 17 अप्रैल का खास संयोग?

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17 अप्रैल को चैत्र अमावस्या के दिन एक विशेष चतुर्ग्रही योग बन रहा है. इस दिन शनि, मंगल, बुध और चंद्रमा एक ही राशि मीन में एक साथ आ जाएंगे. ऐसा संयोजन बहुत कम देखने को मिलता है और इसे करीब 50 साल बाद बनने वाला प्रभावशाली योग माना जा रहा है. ज्योतिषियों का मानना है कि यह समय खासकर रुके हुए काम, आर्थिक सुधार और नई शुरुआत के लिए अहम रहेगा. मगल-बुध और चंद्रमा तरक्की, ऊर्जा और सफलता देंगे तो शनि पूर्व के आपके अच्छे कर्मों का फल देंगे. अब तक जो आपको लग रहा था कि आपकी मेहनत जाया जा रही है, वह समय खत्म होने वाला है. शनि और मंगल आपको मेहनत का फल देने आ रहे हैं. Photo Credit: AI

