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Chaturgrahi Yoga: शनि और मंगल इन 5 राशियों देने आ रहे उनकी मेहनत का फल, जिस भी काम में डालेंगे हाथ मिलेगी सफलता

Shani-Mangal-Chandrama-Budha ka best effect on zodiac-क्या आपको भी लग रहा है कि मेहनत के बावजूद काम अटक रहे हैं? अगर हां, तो 17 अप्रैल के बाद हालात बदल सकते हैं. ज्योतिष के अनुसार एक दुर्लभ ग्रह संयोग बनने जा रहा है, जो लंबे समय से रुके कामों को फिर से गति दे सकता है.

ऋतु सिंह | Apr 06, 2026, 08:16 AM IST

1. क्या है 17 अप्रैल का खास संयोग?

 क्या है 17 अप्रैल का खास संयोग?
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17 अप्रैल को चैत्र अमावस्या के दिन एक विशेष  चतुर्ग्रही योग बन रहा है. इस दिन शनि, मंगल, बुध और चंद्रमा एक ही राशि मीन में एक साथ आ जाएंगे. ऐसा संयोजन बहुत कम देखने को मिलता है और इसे करीब 50 साल बाद बनने वाला प्रभावशाली योग माना जा रहा है. ज्योतिषियों का मानना है कि यह समय खासकर रुके हुए काम, आर्थिक सुधार और नई शुरुआत के लिए अहम रहेगा. मगल-बुध और चंद्रमा तरक्की, ऊर्जा और सफलता देंगे तो शनि पूर्व के आपके अच्छे कर्मों का फल देंगे. अब तक जो आपको लग रहा था कि आपकी मेहनत जाया जा रही है, वह समय खत्म होने वाला है. शनि और मंगल आपको मेहनत का फल देने आ रहे हैं. Photo Credit: AI
 

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2.किन लोगों के लिए खास होने वाला है ये योग?

किन लोगों के लिए खास होने वाला है ये योग?
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यह खबर सिर्फ राशिफल नहीं, बल्कि सीधे आपकी कमाई, करियर और लाइफस्टाइल से जुड़ी है.जिनका पैसा अटका हुआ है या  जिनकी जॉब में ग्रोथ नहीं हो रही है या जो लंबे समय से कोई बड़ा फैसला टाल रहे हैं, उन सब के लिए 17 अप्रैल से अच्छे दिन की शुरुआता होगी. ये जो भी चीज पर हाथ डालेंगे उसमें उनकी सफलता तय होगी. उनके लिए यह समय “restart button” की तरह काम कर सकता है. यह योग सिर्फ भाग्य नहीं बदलता, बल्कि आपको सही समय पर सही निर्णय लेने की clarity भी देता है. यानी मौके आएंगे, लेकिन उन्हें पहचानना आपकी जिम्मेदारी होगी. Photo Credit: AI
 

3. वृषभ (Taurus): पैसा और स्टेटस दोनों बढ़ेंगे

वृषभ (Taurus): पैसा और स्टेटस दोनों बढ़ेंगे
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चतुर्ग्रही योग इस राशि के लिए वरदान साबित होगा. आय के स्रोत बढ़ेंगे और विलासिता की वस्तुएं या वाहन खरीदने की संभावना है. न केवल आपका सामाजिक मान-सम्मान बढ़ेगा, बल्कि आपको न्यूनतम प्रयास से अधिकतम लाभ भी प्राप्त होगा. आपके परिवार के स्वास्थ्य में सुधार होगा. Photo Credit: AI

4.कन्या (Virgo): घर और करियर में बड़ा मौका

कन्या (Virgo): घर और करियर में बड़ा मौका
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इस दौरान अपना घर या अपार्टमेंट खरीदने का आपका सपना साकार हो सकता है. व्यापारियों को सुनहरे अवसर मिलेंगे. आप कानूनी मामलों में जीत हासिल करेंगे और कार्यालय में अपने वरिष्ठों से प्रशंसा पाएंगे.  Photo Credit: AI
 

TRENDING NOW

5.सिंह (Leo): इच्छाएं पूरी होने का समय

सिंह (Leo): इच्छाएं पूरी होने का समय
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आपके व्यक्तित्व में एक नई चमक आएगी. भाग्य के साथ आपकी लंबे समय से चली आ रही इच्छाएं पूरी होंगी. अविवाहितों को जीवनसाथी मिलेगा और विवाहितों का जीवन सुखमय होगा. वेतन वृद्धि और पेशे में पदोन्नति के संकेत मिल रहे हैं. Photo Credit: AI
 

6.धनु (Sagittarius): पैसा और ट्रैवल का कनेक्शन

धनु (Sagittarius): पैसा और ट्रैवल का कनेक्शन
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धनु राशि वालों के लिए आर्थिक स्थिति मजबूत करने का यह सही समय है. विदेश यात्रा का आपका सपना पूरा होने की संभावना है. निवेश से अच्छा प्रतिफल मिलेगा और परिवार के साथ यात्रा करने का भी अवसर मिल सकता है. कुल मिलाकर, आपका जीवन शांतिपूर्ण रहेगा.  Photo Credit: AI
 

7.मकर (Capricorn): रुके काम फिर चलेंगे

मकर (Capricorn): रुके काम फिर चलेंगे
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लंबे समय से रुका हुआ काम फिर से शुरू होगा. प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वाले छात्रों को अच्छे परिणाम मिलेंगे. उन्हें नौकरी में पदोन्नति और आर्थिक स्थिरता मिलेगी, और जीवनसाथी के सहयोग से पारिवारिक समस्याएं हल हो जाएंगी.  Photo Credit: AI
 

8.सकारात्मक परिवर्तन

सकारात्मक परिवर्तन
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मीन राशि में बन रहा यह चतुर्ग्रही योग विशेषकर परिवहन, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव लाएगा. इस दौरान कुलदेवता की पूजा और भूखों को भोजन कराने से ग्रहों के अशुभ प्रभाव को कम करने में मदद मिलेगी. जिनकी कुंडली में शनि या मंगल ग्रह हैं, वे इस पवित्र अमावस्या पर जल अर्पित करके मानसिक शांति और आर्थिक स्थिरता प्राप्त कर सकते हैं.  Photo Credit: AI

डिस्क्लेमर: यह जानकारी सामान्य ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्रों पर आधारित है, इसे विशेषज्ञ सलाह न मानें. हर व्यक्ति का अनुभव अलग हो सकता है. 

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