धर्म

शरीर के इन अंगों पर तिल होता है भाग्यशाली की निशानी, ऐसे व्यक्तियों को जीवन में मिलता है खूब सुख

सामुद्रिक शास्त्र में शरीर पर कुछ तिल सौभाग्य लाने वाले माने जाते हैं. मान्यता है कि ये निशान पिछले जन्मों के पुण्यों को दर्शाते हैं और वर्तमान जन्म में समृद्धि, सुख और सफलता का संकेत देते हैं. महर्षि समुद्रगुप्त ने इन्हें "दिव्य संकेत" कहा है. ये निशान धन, सम्मान, प्रेम और भाग्य को आकर्षित करते हैं

नितिन शर्मा | Nov 25, 2025, 11:50 AM IST

1. माथे पर तिल

माथे पर तिल
1

माथे के ठीक बीच में (भौंहों के बीच के स्थान के ऊपर) एक काला तिल देवी लक्ष्मी और देवी सरस्वती की संयुक्त कृपा का प्रतीक माना जाता है. इस निशान वाले लोग बुद्धिमान, धनी और प्रसिद्ध माने जाते हैं. वे अक्सर उच्च पद वाली सरकारी नौकरियाँ प्राप्त करते हैं और नाम और प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं. महिलाओं के लिए, यह निशान सौभाग्य का प्रतीक भी माना जाता है.

2.गाल पर तिल

गाल पर तिल
2

पुरुषों के दाहिने गाल पर और महिलाओं के बाएँ गाल पर तिल राजयोग का प्रतीक माना जाता है. ऐसे व्यक्ति विलासिता, वाहन, विदेश यात्रा और नेतृत्वकारी भूमिकाओं का आनंद लेते हैं. इनका व्यक्तित्व आकर्षक होता है और लोग स्वाभाविक रूप से इनकी बात सुनते हैं.

3.ऊपरी होंठ के ऊपर तिल

ऊपरी होंठ के ऊपर तिल
3

ऊपरी होंठ के ठीक ऊपर तिल शुक्र और बुध का शुभ प्रभाव लाने वाला माना जाता है. ऐसे लोग मीठा बोलते हैं, स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेते हैं और धनवान होते हैं. इनका वैवाहिक जीवन सुखमय होता है और इन्हें संतान सुख प्राप्त होता है.

4.दाहिने हाथ की हथेली पर तिल

दाहिने हाथ की हथेली पर तिल
4

दाहिनी हथेली पर कहीं भी काला तिल धन के देवता कुबेर का आशीर्वाद माना जाता है. ये लोग जहाँ भी जाते हैं, धन आकर्षित करते हैं. इन्हें व्यापार, नौकरी या लॉटरी में भी बड़ी सफलता मिलती है. ऐसा माना जाता है कि इन्हें कभी गरीबी का सामना नहीं करना पड़ता.

TRENDING NOW

5.कमर या नाभि के पास तिल

कमर या नाभि के पास तिल
5

कमर पर या उसके आसपास या नाभि के ऊपर तिल विष्णु और लक्ष्मी की उपस्थिति का प्रतीक है. ऐसे व्यक्ति दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य, आज्ञाकारी संतान और समृद्ध गृहस्थ जीवन का आनंद लेते हैं. उनका वैवाहिक जीवन सुखी और पूर्ण रहता है.

6.दाहिने पैर के तलवे पर तिल

दाहिने पैर के तलवे पर तिल
6

सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार, दाहिने पैर के तलवे पर तिल का होना देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है. इस निशान वाले लोग जहाँ भी जाते हैं, सफलता प्राप्त करते हैं. उन्हें विदेश यात्रा, तीर्थयात्रा और विभिन्न क्षेत्रों में विजय प्राप्त होती है. असफलता उन्हें शायद ही छू पाती है.

7.पीठ पर तिल

पीठ पर तिल
7

पीठ पर कंधों के बीच स्थित तिल को भगवान ब्रह्मा का आशीर्वाद माना जाता है. ऐसे व्यक्ति अक्सर भाग्य से परेशानियों से बच निकलते हैं. उनके काम आसानी से पूरे होते हैं और वे जहाँ भी जाते हैं, उनका सम्मान होता है.

Disclaimer: यह ज्योतिष की गणना और मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए इसकी जिम्मेदारी या पुष्टी नहीं करता है.

 

