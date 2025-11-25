शरीर के इन अंगों पर तिल होता है भाग्यशाली की निशानी, ऐसे व्यक्तियों को जीवन में मिलता है खूब सुख

1 . माथे पर तिल

माथे के ठीक बीच में (भौंहों के बीच के स्थान के ऊपर) एक काला तिल देवी लक्ष्मी और देवी सरस्वती की संयुक्त कृपा का प्रतीक माना जाता है. इस निशान वाले लोग बुद्धिमान, धनी और प्रसिद्ध माने जाते हैं. वे अक्सर उच्च पद वाली सरकारी नौकरियाँ प्राप्त करते हैं और नाम और प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं. महिलाओं के लिए, यह निशान सौभाग्य का प्रतीक भी माना जाता है.