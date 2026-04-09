Nails Color Indication: नाखूनों से जानिए सेहत से लेकर किस्मत और वैवाहिक जीवन का कनेक्शन, गुलाबी रंग देता है ऐसा संकेत

5 . बीमारियां और गरीबी होती है इन पर हावी

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जिन लोगों के नाखूनों का रंग पीला रहता है. सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार, इन पर बीमारियां और गरीबी हावी रहती है. इनके जीवन में कुछ न कुछ परेशानी चलती रहती है. इससे बचने के लिए इन्हें भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करना चाहिए.

(Credit Image AI)

डिस्क्लेमर: यह जानकारी सामान्य ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्रों पर आधारित है, इसे विशेषज्ञ सलाह न मानें. हर व्यक्ति का अनुभव अलग हो सकता है.

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