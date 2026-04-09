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Nails Color Indication: नाखूनों से जानिए सेहत से लेकर किस्मत और वैवाहिक जीवन का कनेक्शन, गुलाबी रंग देता है ऐसा संकेत

नाखूनों से जानिए सेहत से लेकर किस्मत और वैवाहिक जीवन का कनेक्शन, गुलाबी रंग देता है ऐसा संकेत

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Nails Color Indication: नाखूनों से जानिए सेहत से लेकर किस्मत और वैवाहिक जीवन का कनेक्शन, गुलाबी रंग देता है ऐसा संकेत

सामुद्रिक शास्त्र में व्यक्ति के शरीर की बनावट और अंग जैसे हाथ, पैर, नाखून तक को देखकर व्यक्ति के स्वभाव से लेकर भविष्य तक का अनुमान लगाया जा सकता है. इसमें नाखूनों की बनावट से लेकर रंग सेहत से लेकर स्वभाव और भाग्य तक के बारें में काफी कुछ कहते हैं. आइए जानते हैं नाखूनों के रंग क्या कहते हैं...

Nitin Sharma | Apr 09, 2026, 03:25 PM IST

1.नाखूनों के रंगों का संकेत

नाखूनों के रंगों का संकेत
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समय के साथ ही नाखूनों का रंग बदलता है. यह न सिर्फ सेहत का संकेत देता है, बल्कि सामुद्रिक शास्त्र में इसे शुभ और अशुभ से जोड़कर देखा जाता है. आइए जानते हैं नाखूनों का कौन सा रंग व्यक्ति के सेहत से लेकर भाग्य के बारें में क्या बताता है.

(Credit Image Freepik)

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2.लाल और चमकदार नाखूनों का संकेत

लाल और चमकदार नाखूनों का संकेत
2

सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार, जिन लोगों के नाखून का रंग लाल यानी गुलाबी और चमकदार होते हैं. ऐसे लोग हष्ट पुष्ट होते हैं. इसके साथ ही ये लोग एनर्जी से भरे होते हैं. इन पर भगवान की सीधी कृपा होती है. 

(Credit Image Freepik)

3.भाग्य देता है इनका साथ

भाग्य देता है इनका साथ
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सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार, जिन लोगों के नाखूनों का रंग लाल होने के साथ ही नाखून मुलायम होते हैं. ऐसे लोगों पर भगवान की विशेष होती है. ये लोग भाग्यशाली माने जाते हैं. इनके पास पैसों की कमी नहीं रहती. इनकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहती है. 

(Credit Image Freepik)

4.सुखी वैवाहिक जीवन

सुखी वैवाहिक जीवन
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सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार, गुलाबी और मुलायम नाखून वाले लोगों का वैवाहिक जीवन सुखमय होता है. हालां​कि इन्हें सेहत के प्रति थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत होती है. इन्हें बाहर के तले भूना खाना खाने से बचना चाहिए.

(Credit Image AI)

TRENDING NOW

5.बीमारियां और गरीबी होती है इन पर हावी

बीमारियां और गरीबी होती है इन पर हावी
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जिन लोगों के नाखूनों का रंग पीला रहता है. सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार, इन पर बीमारियां और गरीबी हावी रहती है. इनके जीवन में कुछ न कुछ परेशानी चलती रहती है. इससे बचने के लिए इन्हें भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करना चाहिए. 

(Credit Image AI)

डिस्क्लेमर: यह जानकारी सामान्य ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्रों पर आधारित है, इसे विशेषज्ञ सलाह न मानें. हर व्यक्ति का अनुभव अलग हो सकता है. 

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