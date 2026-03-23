Samudrik Shastra: छोटी उंगली बताएगी आपका भविष्य, नौकरी या बिजनेस में कहां मिलेगी सफलता

धर्म
Nitin Sharma | Mar 23, 2026, 02:00 PM IST
1.उंगलियों की बनावट से मिलेगा संकेत
दोनों हाथों की हथेलियों पर मौजूद रेखाओं से लेकर उंगलियों तक में शनि से लेकर सूर्य, शुक्र, बुध, गुरु, मंगल और चंद्रमा यानी नौ ग्रह मौजूद होते हैं, जिनकी पहचान पर्वत की बनावट, चिह्न और उंगलियों की लंबाई, चौड़ाई की बनावट से देखकर की जाती है. ऐसे में जानते हैं कि आपके हाथ की सबसे छोटी उंगली आपके करियर के विषय में खास जानकारी दे सकती है.
(Credit Image AI)
2.नौकरी या बिजनेस किसमें मिलेगी सफलता
अगर आप अपने करियर को लेकर परेशान हैं तो सामुद्रिक शास्त्र से उंगलियों की बनावट को लेकर बताई गई बातें आपका दिशा निर्देश दे सकती हैं तो आइए जानते हैं हाथों की छोटी उंगली कैसे देती है नौकरी या बिजनेस में सफलता का संकेत.
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3.चकोर और लंबे पौर वाली उंगलियां
सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार, अगर आपकी उंगलियां चौकोर हो, पौर लंबे होने के साथ ही बुध, शनि के पर्वत उभरे हुए. वहीं चंद्रमा और सूर्य पर्वत दोष रहित रहे तो ऐसे लोग ज्योतिष में अच्छी रुचि रखते हैं. इनके पास खूब ज्ञान भी होता और बढ़ोतरी करते हैं.
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4.एक दूसरे से अलग-अलग उंगलियां
जिन लोगों की उंगलियां आपस में मिलती तो हैं, लेकिन उनमें फिर भी गैप रहता है तो साथ ही बुध पर्वत उठा और गुरु पर्वत की उंगली नुकीली हो, ऐसा व्यक्ति की इंटीयूशन पावर बहुत मजबूत होती है. इन्हें पहले से चीजों का आभास हो जाता है.
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5.छोटी उंगली वाले व्यक्ति
जिन लोगों की उंगली छोटी और भाग्य रेखा गायब हो, हाथों की हथेली लंबी होतो ऐसा व्यक्ति नौकरी में सफलता प्राप्त करता है. ऐसे लोगों को नौकरी में खूब सफलता मिलती है.
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6.सूर्य पर्वत और उंगली
किसी व्यक्ति की सूर्य पर्वत वाली उंगली लंबी, सीधी और उसका पहला पौर लंबा हो. इसके साथ ही मस्तिष्क रेखा बहुत साफ, सीधी और ऊपर की तरफ जाती है. वहीं शनि की उंगली लंबी हो और शुक्र की उंगली नुकीली और गुरु पर्वत उठा हुआ होने पर व्यक्ति जीवन भर धनवान रहता है. ऐसे व्यक्ति राजा जैसा जीवन बितता है.
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7.बहुत ही कोमल उंगलियां
जिन लोगों की उंगलियों के नीचे मंगल और शनि का पर्वत उठा हुआ होता है. उंगलियां बहुत ही कोमल होती है. ऐसे लोग एक अच्छे लीडर बनते हैं. इन लोगों को बड़ी सफलता प्राप्त होती है.
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8.शुक्र पर्वत का उठा होना
जिन लोगों की हथेलियों में शुक्र पर्वत उठा हाता है. उंगली और अंगूठे का भाव थोड़ा नुकलीा होता है. ऐसा व्यक्ति एक बेहतरीन अभिनेता बनता है. इन्हें बड़ी सफलता मिलती है.
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डिसक्लेमर- धर्म, ज्योतिष और वास्तु से जुड़े विषय सांस्कृतिक और पारंपरिक मान्यताओं पर आधारित होते हैं. यह लेख केवल सामान्य जानकारी और परंपराओं को समझाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है.
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