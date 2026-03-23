Samudrik Shastra: छोटी उंगली बताएगी आपका भविष्य, नौकरी या बिजनेस में कहां मिलेगी सफलता

1 . उंगलियों की बनावट से मिलेगा संकेत

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दोनों हाथों की हथेलियों पर मौजूद रेखाओं से लेकर उंगलियों तक में शनि से लेकर सूर्य, शुक्र, बुध, गुरु, मंगल और चंद्रमा यानी नौ ग्रह मौजूद होते हैं, जिनकी पहचान पर्वत की बनावट, चिह्न और उंगलियों की लंबाई, चौड़ाई की बनावट से देखकर की जाती है. ऐसे में जानते हैं कि आपके हाथ की सबसे छोटी उंगली आपके करियर के विषय में खास जानकारी दे सकती है.

(Credit Image AI)