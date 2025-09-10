Spiritual Bead Count: 108, 56, 51 या 18, हाथ और गले में कितने मनके की माला करनी चाहिए धारण?

5 . माला को कैसे करें चार्ज

हफ्ते में एक बार माला को चार्ज करना बेहद जरूरी माना जाता है, इसके लिए माला या ब्रेसलेट को धूप में एक घंटे के लिए जरूर रखें. ये नहीं है संभव तो कम से कम एक दिन पूजा घर में रख दें और अगले दिन ऊँ नम शिवाय का माला जाप करने के बाद पहनें.