Spiritual Bead Count: 108, 56, 51 या 18, हाथ और गले में कितने मनके की माला करनी चाहिए धारण?

धर्म
Abhay Sharma | Sep 10, 2025, 08:25 AM IST
1.108 मनके की माला
अगर आप हमेशा तनाव में रहते हैं तो आपको 108 मनके की माला पहननी चाहिए, क्योंकि 108 मनके की माला पहनते हैं तो ये हमारी लाइफ को तनाव मुक्त करने में सहायक होता है.
2.56 मनके की माला
इसके अलावा जब हम 56 मनके (Beads) की माला पहनते हैं तो हमारी लाइफ बिना किसी व्यवधान, अव्यवस्था और परेशानी के चलती है. ऐसे लोग जिन्हें लगता है उनकी लाइफ स्थिर नहीं है, उन्हें 56 मनके की माला पहननी चाहिए.
3.51 मनके की माला
वहीं जब हम 51 मनके की माला को धारण करते हैं तो हमारे जीवन में ये गुड लक का काम करता है. यह माला आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाने में मदद करती है. आध्यात्मिक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए इसे धारण किया जा सकता है.
4.18 मनके के माला (ब्रेसलेट)
ज्योतिषियों की मानें तो जब हम 18 मनके के ब्रेसलेट को धारण करते हैं, तो इससे हमारा भाग्य निखरता है और ये हमारी सेहत के लिए भी अच्छा माना जाता है. इसके अलावा 12 मनके का ब्रेसलेट भौतिक चीजों में खुशियां प्रदान करता है, करियर में ग्रोथ देता है.
5.माला को कैसे करें चार्ज
हफ्ते में एक बार माला को चार्ज करना बेहद जरूरी माना जाता है, इसके लिए माला या ब्रेसलेट को धूप में एक घंटे के लिए जरूर रखें. ये नहीं है संभव तो कम से कम एक दिन पूजा घर में रख दें और अगले दिन ऊँ नम शिवाय का माला जाप करने के बाद पहनें.
6.शुद्धता और पवित्रता
ऐसा करना जरूरी इसलिए है, क्योंकि माला या ब्रेसलेट नकारात्मक ऊर्जा से बचाते हैं. ऐसे में इन्हें चार्ज करने के साथ उनकी शुद्धता और पवित्रता बनाए रखना बेहद जरूरी है.