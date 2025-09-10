FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

Health Tips: हाइपरटेंशन से हैं परेशान तो दिनचर्या में शामिल करें ये 3 चीजें, एक हफ्ते में कंट्रोल हो जाएगा BP

नेपाल में शूट इस फिल्म में जीनत अमान ने सच में पी थी चिलम, कई कश मारने के बाद फिर जो नशे में हुआ ...

पंजाब में भारी बारिश को लेकर अलर्ट तो दिल्ली में रहेगी उमस भरी गर्मी, जानें हिमाचल का क्या है हाल

Spiritual Bead Count: 108, 56, 51 या 18, हाथ और गले में कितने मनके की माला करनी चाहिए धारण?

Asia Cup 2025: दुबई में भारत VS पाकिस्तान मैच की टिकट की कीमतें 2.5 लाख रुपये तक पहुंचीं 

रिलेशनशिप में Freak Matching को खूब पसंद कर रहे हैं Gen Z, जानें क्या है ये नया ट्रेंड?

Cholesterol Remedy: इन 6 चीजों से धमनियों को बुलेटप्रूफ बनाएं, नसों में फंसा सारा फैट नेचुरली निकलेगा

Gen Z विरोध प्रदर्शन में नेपाल की पूर्व प्रथम महिला की जलकर मौत, सेना ने संभाला मोर्चा, जानें रात से अब तक क्या-क्या हुआ

Vighnaraja Sankashti Chaturthi 2025: आज विघ्नराज संकष्टी चतुर्थी पर इस विधि से करें गणेश जी की पूजा, दूर होंगे सभी कष्ट

AFG vs HK Highlights: जीत से हुई अफगानिस्तान की एशिया कप शुरुआत, हॉगकॉग को 94 रनों से हराया

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
पंजाब में भारी बारिश को लेकर अलर्ट तो दिल्ली में रहेगी उमस भरी गर्मी, जानें हिमाचल का क्या है हाल

पंजाब में भारी बारिश को लेकर अलर्ट तो दिल्ली में रहेगी उमस भरी गर्मी, जानें हिमाचल का क्या है हाल

Asia Cup 2025: दुबई में भारत VS पाकिस्तान मैच की टिकट की कीमतें 2.5 लाख रुपये तक पहुंचीं 

दुबई में भारत VS पाकिस्तान मैच की टिकट की कीमतें 2.5 लाख रुपये तक पहुंचीं

रिलेशनशिप में Freak Matching को खूब पसंद कर रहे हैं Gen Z, जानें क्या है ये नया ट्रेंड?

रिलेशनशिप में Freak Matching को खूब पसंद कर रहे हैं Gen Z, जानें क्या है ये नया ट्रेंड?

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Health Tips: हाइपरटेंशन से हैं परेशान तो दिनचर्या में शामिल करें ये 3 चीजें, एक हफ्ते में कंट्रोल हो जाएगा BP

हाइपरटेंशन से हैं परेशान तो दिनचर्या में शामिल करें ये 3 चीजें, एक हफ्ते में कंट्रोल हो जाएगा BP

नेपाल में शूट इस फिल्म में जीनत अमान ने सच में पी थी चिलम, कई कश मारने के बाद फिर जो नशे में हुआ ...

नेपाल में शूट इस फिल्म में जीनत अमान ने सच में पी थी चिलम, कई कश मारने के बाद फिर जो नशे में हुआ ...

Spiritual Bead Count: 108, 56, 51 या 18, हाथ और गले में कितने मनके की माला करनी चाहिए धारण?

Spiritual Bead Count: 108, 56, 51 या 18, हाथ और गले में कितने मनके की माला करनी चाहिए धारण?

HomePhotos

धर्म

Spiritual Bead Count: 108, 56, 51 या 18, हाथ और गले में कितने मनके की माला करनी चाहिए धारण?

हाथ में या फिर गले में रुद्राक्ष की माला या मोतियों की माला धारण करने से कई तरह के लाभ प्राप्त होते हैं. हालांकि कई लोगों को किसे कितने मनके की माला पहननी चाहिए, 108, 56, 51 और 18 मनके से जुड़े सकारात्मक प्रभाव और इन्हें चार्ज करने का तरीका क्या है, इसके बारे में जानकारी नहीं है..

Abhay Sharma | Sep 10, 2025, 08:25 AM IST

1.108 मनके की माला

108 मनके की माला
1

अगर आप हमेशा तनाव में रहते हैं तो आपको 108 मनके की माला पहननी चाहिए, क्योंकि 108 मनके की माला पहनते हैं तो ये हमारी लाइफ को तनाव मुक्त करने में सहायक होता है.

Advertisement

2.56 मनके की माला

56 मनके की माला
2

इसके अलावा जब हम 56 मनके (Beads) की माला पहनते हैं तो हमारी लाइफ बिना किसी व्यवधान, अव्यवस्था और परेशानी के चलती है. ऐसे लोग जिन्हें लगता है उनकी लाइफ स्थिर नहीं है, उन्हें 56 मनके की माला पहननी चाहिए. 

3.51 मनके की माला 

51 मनके की माला 
3

वहीं जब हम 51 मनके की माला को धारण करते हैं तो हमारे जीवन में ये गुड लक का काम करता है. यह माला आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाने में मदद करती है. आध्यात्मिक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए  इसे धारण किया जा सकता है. 

4.18 मनके के माला (ब्रेसलेट) 

18 मनके के माला (ब्रेसलेट) 
4

ज्योतिषियों की मानें तो जब हम 18 मनके के ब्रेसलेट को धारण करते हैं, तो इससे हमारा भाग्य निखरता है और ये हमारी सेहत के लिए भी अच्छा माना जाता है. इसके अलावा 12 मनके का ब्रेसलेट भौतिक चीजों में खुशियां प्रदान करता है, करियर में ग्रोथ देता है. 

TRENDING NOW

5.माला को कैसे करें चार्ज

माला को कैसे करें चार्ज
5

हफ्ते में एक बार माला को चार्ज करना बेहद जरूरी माना जाता है, इसके लिए माला या ब्रेसलेट को धूप में एक घंटे के लिए जरूर रखें. ये नहीं है संभव तो कम से कम एक दिन पूजा घर में रख दें और अगले दिन ऊँ नम शिवाय का माला जाप करने के बाद पहनें. 

6.शुद्धता और पवित्रता 

शुद्धता और पवित्रता 
6

ऐसा करना जरूरी इसलिए है, क्योंकि माला या ब्रेसलेट नकारात्मक ऊर्जा से बचाते हैं. ऐसे में इन्हें चार्ज करने के साथ उनकी शुद्धता और पवित्रता बनाए रखना बेहद जरूरी है. 

7.Disclaimer

Disclaimer
7

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Health Tips: हाइपरटेंशन से हैं परेशान तो दिनचर्या में शामिल करें ये 3 चीजें, एक हफ्ते में कंट्रोल हो जाएगा BP
हाइपरटेंशन से हैं परेशान तो दिनचर्या में शामिल करें ये 3 चीजें, एक हफ्ते में कंट्रोल हो जाएगा BP
नेपाल में शूट इस फिल्म में जीनत अमान ने सच में पी थी चिलम, कई कश मारने के बाद फिर जो नशे में हुआ ...
नेपाल में शूट इस फिल्म में जीनत अमान ने सच में पी थी चिलम, कई कश मारने के बाद फिर जो नशे में हुआ ...
Spiritual Bead Count: 108, 56, 51 या 18, हाथ और गले में कितने मनके की माला करनी चाहिए धारण?
Spiritual Bead Count: 108, 56, 51 या 18, हाथ और गले में कितने मनके की माला करनी चाहिए धारण?
AFG vs HK Highlights: जीत से हुई अफगानिस्तान की एशिया कप शुरुआत, हॉगकॉग को 94 रनों से हराया
AFG vs HK Highlights: जीत से हुई अफगानिस्तान की एशिया कप शुरुआत, हॉगकॉग को 94 रनों से हराया
iPhone 17 Launched: आईफोन 17 सीरीज लॉन्च, Watch Ultra 3 और AirPods Pro 3 से भी उड़ाया गर्दा, जानें फीचर्स और कीमत
iPhone 17 Launched: आईफोन 17 सीरीज लॉन्च, Watch Ultra 3 और AirPods Pro 3 से भी उड़ाया गर्दा, जानें फीचर्स और कीमत
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE