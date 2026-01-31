FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Horoscope 1 February: राशि के अनुसार कैसा रहेगा धन, करियर और सेहत का हाल, पढ़ें आज का अपना राशिफल

Horoscope 1 February: राशि के अनुसार कैसा रहेगा धन, करियर और सेहत का हाल, पढ़ें आज का अपना राशिफल

Budget Ritual: देश का बजट राष्ट्रपति भवन में इस रस्म से क्यों होता है शुरू? जानें दही-चीनी और भारतीय आर्थिक परंपरा का कनेक्शन

देश का बजट राष्ट्रपति भवन में इस रस्म से क्यों होता है शुरू? जानें दही-चीनी और भारतीय आर्थिक परंपरा का कनेक्शन

IND vs NZ 5th T20 Highlights: ईशान के तूफान में उड़ा न्यूजीलैंड, 46 रनों से जीता आखिरी मुकाबला; 4-1 से जीती सीरीज

IND vs NZ 5th T20 Highlights: ईशान के तूफान में उड़ा न्यूजीलैंड, 46 रनों से जीता आखिरी मुकाबला; 4-1 से जीती सीरीज

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Homemade Bleach: बेसन, हल्दी और नींबू... घर बैठे ऐसे बनाएं नेचुरल ब्लीच, डल- थकी हुई स्किन पर दिखेगा ग्लो

Homemade Bleach: बेसन, हल्दी और नींबू... घर बैठे ऐसे बनाएं नेचुरल ब्लीच, डल- थकी हुई स्किन पर दिखेगा ग्लो

Numerology: टैलेंट नहीं, सही दिशा तय करेगा भविष्य! इन तारीखों पर जन्मे लोगों को ये साल दिखा देगा आईना

Numerology: टैलेंट नहीं, सही दिशा तय करेगा भविष्य! इन तारीखों पर जन्मे लोगों को ये साल दिखा देगा आईना

Test में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले गेंदबाज, लिस्ट में तीन भारतीयों का नाम

Test में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले गेंदबाज, लिस्ट में तीन भारतीयों का नाम

HomePhotos

धर्म

Numerology: टैलेंट नहीं, सही दिशा तय करेगा भविष्य! इन तारीखों पर जन्मे लोगों को ये साल दिखा देगा आईना

अंक ज्योतिष के अनुसार, साल 2026 मूलांक 3 वालों के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है. यह साल बताएगा कि सिर्फ टैलेंट काफी नहीं, बल्कि सही दिशा, फोकस और अनुशासन ही आपके भविष्य का फैसला करेंगे. 

Abhay Sharma | Jan 31, 2026, 10:08 PM IST

1.टैलेंट नहीं, सही दिशा तय करेगा भविष्य

टैलेंट नहीं, सही दिशा तय करेगा भविष्य
1

अंक ज्योतिष के अनुसार, किसी भी महीने की 3, 12, 21, या 30 जन्म तारीख यानी मूलांक 3  गुरु ग्रह से जुड़ा है, वहीं साल 2026 एक यूनिवर्सल नंबर 1 का साल है, जो सूर्य का प्रतीक है.  गुरु विचार और ज्ञान देते हैं, लेकिन सूर्य एक्शन और अमल की मांग करते हैं. ऐसे में आपके लिए  2026 में सिर्फ ज्ञान होना काफी नहीं होगा. अगर आपने सीखी हुई बातों पर काम नहीं किया, तो मौके हाथ से निकल सकते हैं. 

Advertisement

2.मूलांक 3 के जातकों का कड़वा सच 

मूलांक 3 के जातकों का कड़वा सच 
2

आपके लिए कड़वा सच यह है कि 2026 यह दिखा देगा कि आप कहां चूक करते हैं, आप काम करने से ज़्यादा सोचते रहते हैं, वादा करने से ज़्यादा बातें करते हैं, बहुत कुछ शुरू करते हैं, लेकिन पूरा कम ही करते हैं. इसलिए अगर फोकस रहेंगे तो पहचान और तरक्की मिलेगी, भटकते रहे तो मौके हाथ से निकल जाएंगे. आपमें काबिलियत की कमी नहीं है, पर डिसिप्लिन के बिना टैलेंट भी बेकार हो जाता है. ऐसे में 2026 में सफलता चाहिए, तो खुद को अनुशासन में रखना होगा. 

3.करियर और पैसा

करियर और पैसा
3

मूलांक 3 के लोगों के लिए ही बोलने-समझाने की कला आपकी ताकत बनेगी. टीचिंग, कंटेंट और सलाह देने वाले काम में अच्छे मौके मिल सकते हैं. लगातार मेहनत से आमदनी बढ़ेगी. बिना सोचे-समझे खर्च करने से नुकसान हो सकता है. 2026 में सिर्फ क्रिएटिव होना काफी नहीं होगा, जो लोग नियमित और अनुशासित रहेंगे, वही करियर और पैसों में आगे बढ़ेंगे. 

4.रिश्ते आपकी समझदारी को दिखाएंगे

रिश्ते आपकी समझदारी को दिखाएंगे
4

इस साल आपकी बातों का असर पहले से ज़्यादा होगा, आपके भावनात्मक वादों की परीक्षा होगी, ज्यादा फ्लर्ट करना या ध्यान बांटना गलतफहमियां पैदा कर सकता है. सिर्फ आकर्षण नहीं, गहराई और ईमानदारी ज्यादा मायने रखेगी. 2026 में कम बोलें, लेकिन जो कहें दिल से और साफ कहें.  यही रिश्तों को मजबूत बनाएगा. 

 

TRENDING NOW

5.कैसे मिलेगी जीत? 

कैसे मिलेगी जीत? 
5

इस साल अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं, जो बोलें सोच-समझकर और साफ बोलें, जो काम शुरू करें उसे पूरा जरूर करें. जरूरी बात जब ज्ञान (गुरु) के साथ अनुशासन जुड़ जाता है, तो सफलता अपने-आप मिलने लगती है. 

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य अंक ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Homemade Bleach: बेसन, हल्दी और नींबू... घर बैठे ऐसे बनाएं नेचुरल ब्लीच, डल- थकी हुई स्किन पर दिखेगा ग्लो
Homemade Bleach: बेसन, हल्दी और नींबू... घर बैठे ऐसे बनाएं नेचुरल ब्लीच, डल- थकी हुई स्किन पर दिखेगा ग्लो
Numerology: टैलेंट नहीं, सही दिशा तय करेगा भविष्य! इन तारीखों पर जन्मे लोगों को ये साल दिखा देगा आईना
Numerology: टैलेंट नहीं, सही दिशा तय करेगा भविष्य! इन तारीखों पर जन्मे लोगों को ये साल दिखा देगा आईना
Test में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले गेंदबाज, लिस्ट में तीन भारतीयों का नाम
Test में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले गेंदबाज, लिस्ट में तीन भारतीयों का नाम
Exercises: इस उम्र में बिना रुके कर लेते हैं ये 4 मॉर्निंग एक्सरसाइज़? समझिए आपकी एंड्योरेंस है टॉप-क्लास!
Exercises: इस उम्र में बिना रुके कर लेते हैं ये 4 मॉर्निंग एक्सरसाइज़? समझिए आपकी एंड्योरेंस है टॉप-क्लास!
Refined Personality: सस्ता नहीं, क्वालिटी चुनते हैं आप? साइकोलॉजी बताती है ऐसे लोगों में होते हैं ये 5 खास गुण
Refined Personality: सस्ता नहीं, क्वालिटी चुनते हैं आप? साइकोलॉजी बताती है ऐसे लोगों में होते हैं ये 5 खास गुण
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: बजट से बटुए में लगेगी आग या कलेजे को मिलेगी ठंडक, सूर्य का साल, दिन और तारीख का कैसा होगा पावर पंच?
बजट से बटुए में लगेगी आग या कलेजे को मिलेगी ठंडक, सूर्य का साल, दिन और तारीख का कैसा होगा पावर पंच?
भगवान कृष्ण की बांसुरी का नाम क्या था? किस चीज से बनी थी कान्हा की बंसी जिसे सुनकर सब हो जाते थे मंत्रमुग्ध
भगवान कृष्ण की बांसुरी का नाम क्या था? किस चीज से बनी थी कान्हा की बंसी जिसे सुनकर सब हो जाते थे मंत्रमुग्ध
Surya Rahu Yuti 2026: सूर्य और राहु के ग्रहण योग से बढ़ेगी इन 3 राशियों के जातकों की मुश्किलें, फूंक फूंक कर रखें कदम
सूर्य और राहु के ग्रहण योग से बढ़ेगी इन 3 राशियों के जातकों की मुश्किलें, फूंक फूंक कर रखें कदम
Siddha Yog: इन 3 योग में की गई काम की शुरुआत में मिलती है सफलता, जानिए ज्योतिष में क्यों माना गया हैं इन्हें सबसे शुभ
इन 3 योग में की गई काम की शुरुआत में मिलती है सफलता, जानिए ज्योतिष में क्यों माना गया हैं इन्हें सबसे शुभ
Maha Shivratri Upay: महाशिवरात्रि के दिन जरूर करें ये खास उपाय, मिलेगी मानसिक शांति, रोग-दोष होगा दूर!
Maha Shivratri Upay: महाशिवरात्रि के दिन जरूर करें ये खास उपाय, मिलेगी मानसिक शांति, रोग-दोष होगा दूर!
MORE
Advertisement