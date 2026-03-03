FacebookTwitterYoutubeInstagram
IND vs ENG Semi-Final Pitch Report: वानखेड़े में होगी रनों की बारिश या गेंदबाजों का होगा दबदबा? जानें सेमीफाइनल में कैसी रहेगी पिच

NEET UG 2026: नीट यूजी के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख नजदीक, फॉर्म भरते वक्त न करें ऐसी गलतियां

SA vs NZ Semi-Final live Streaming: कब, कहां और कैसे देखें पहला सेमीफाइनल, एक क्लिक में जानें लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स

भगवान के इन मंदिरों में होती है पैसों की बारिश, दानपात्रों में हर रोज आता है करोड़ों का दान

धर्म

Richest Temples In India: भगवान के इन मंदिरों में होती है पैसों की बारिश, दानपात्रों में हर रोज आता है करोड़ों का दान

भारत में भगवान के साथ ही कई मंदिरों की विशेष महत्वता है. इन मंदिरों में हर दिन लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं. यहां आस्था के सैलाब के बीच मंदिरों में सोना चांदी और रुपया चढ़ाया जाता है. मंदिर की दानपेटियां तक भर जाती हैं, जिन्में जमा पैसों को गिनने में कई दिन लगते हैं. जानते हैं भारत के टॉप 6 अमीरमंदिर

Nitin Sharma | Mar 03, 2026, 04:50 PM IST

1.भारत के 6 अमीर मंदिर

1

जब भी मंदिर में चढ़ावे की बात आती है तो इनमें सांवलिया सेठ मंदिर, तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर से लेकर अयोध्या का रामलला मंदिर तक शामिल हैं, जहां हर दिन करोड़ों रुपये का दान किया जाता है. आइए जानते हैं कौन से हैं 6 अमीर मंदिर...

2.सांवलिया सेठ मंदिर

2

राजस्थान के चित्तौड़गढ़ स्थित सांवलिया सेठ मंदिर अमीर मंदिरों में से एक है. यहां बड़े बड़े कारोबारी से लेकर एनआरआई अपनी मनोकामना पूर्ण होने पर भगवान को भरभरकर दान करते हैं. हालिया आंकड़ों के अनुसार, सांवलिया सेठ मंदिर में 1 महीने के अंदर 29 से 51 करोड़ से भी ज्यादा का दान आया. इसमें नगदी से लेकर सोना चांदी भी शामिल था.

 

3.तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर

3

आंध्र प्रदेश की पहाड़ियों के बीच बसा तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर भक्ति के चिरस्थायी आकर्षण का उदाहरण हैं. यहां हर दिन लाखों की संख्या में भक्त पहुंचते हैं. यहां लोग हर दिन करोड़ों रुपये का दान करते हैं. यही वजह है कि मंदिर के दानपात्र में भरे खजाने को गिनने के लिए कई दिन लगते हैं.

4.शिरडी साई बाबा मंदिर

4

महाराष्ट्र के बीच स्थित शिरडी साईं बाबा मंदिर में भी भक्तों की भारी भीड़ जमा होती है. यहां किसी भव्य अनुष्ठान के लिए नहीं, बल्कि इस शांत समझ के साथ आते हैं. यहां के दानपात्र भी धन दौलत से भरे रहते हैं.

5.वैष्णों देवी मंदिर

5

जम्मू कश्मीर स्थिति वैष्णों देवी मंदिर माता के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक हैं. यह सिर्फ केवल एक शारीरिक चढ़ाई नहीं है. यह एक आध्यात्मिक यात्रा है. यहां हर दिन किया जाने वाला दान न सिर्फ भक्ति को दर्शाता है, बल्कि मानवीय दृढ़ता को भी प्रदर्शित करता है. यही वजह है कि यहां भक्तों की भीड़ तो लगने के साथ ही भारी मात्रा में दान किया जाता है. 

6.स्वर्ण मंदिर

6

पंजाब स्थित हरमंदिर साहिब यानी स्वर्ण मंदिर आध्यात्मिक समृद्धि का दर्पण है. यहां करोड़ों का दान निस्वार्थ सेवा की भावना से जुड़ा हुआ है. यहां लोग पैसों से लेकर सोना चांदी तक दान करते हैं. 

7.सिद्धिविनायक मंदिर

7

मुंबई का सिद्धिविनायक मंदिर महत्वाकांक्षा और आध्यात्मिकता का संगम है. यहां भक्त करोड़ों रुपये दान करते हैं.

8.अयोध्या राम मंदिर

8

उत्तर प्रदेश के अयोध्या में स्थित रामलला मंदिर में भी हर दिन भक्तों की भारी भीड़ जमा रहती है. यहां हर दिन भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं. इसी तरह से रामलला मंदिन में दानपात्र पैसे, सोने चांदी से भरे रहते हैं. इतना ही नहीं यहां पर श्रद्धालु अपनी संपत्ति तक दान करके जाते हैं. यह मंदिर दान को लेकर कई रिकॉर्ड बना चुका है. 

