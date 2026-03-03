Richest Temples In India: भगवान के इन मंदिरों में होती है पैसों की बारिश, दानपात्रों में हर रोज आता है करोड़ों का दान

5 . वैष्णों देवी मंदिर

5

जम्मू कश्मीर स्थिति वैष्णों देवी मंदिर माता के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक हैं. यह सिर्फ केवल एक शारीरिक चढ़ाई नहीं है. यह एक आध्यात्मिक यात्रा है. यहां हर दिन किया जाने वाला दान न सिर्फ भक्ति को दर्शाता है, बल्कि मानवीय दृढ़ता को भी प्रदर्शित करता है. यही वजह है कि यहां भक्तों की भीड़ तो लगने के साथ ही भारी मात्रा में दान किया जाता है.