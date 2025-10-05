FacebookTwitterYoutubeInstagram
Photos

धर्म

धर्म

Numerology: मोबाइल नंबर में रिपीट हो रहा ये अंक तो शादी और नौकरी दोनों छूटेगी, ये कॉम्बिनेशन डिजिट लेने से भी बचें 

Which number should not be in your mobile number: अगर आपके मोबाइल नंबर में कुछ खास नंबर का रिपिटिशन है या गलत कॉम्बिनेशन है तो आपकी लाइफ की दो महत्वपूर्ण चीजें आपको कष्ट देंगी. शादी और नौकरी आपकी छूटने का डर बना रहेगा.

ऋतु सिंह | Oct 05, 2025, 11:43 AM IST

1.मोबाइल नंबर से भी आपका भविष्य तय होता है

मोबाइल नंबर से भी आपका भविष्य तय होता है
1

आपके मोबाइल नंबर से भी आपका भविष्य तय किया जा सकता है. जहां कुछ नंबर आपके जीवन में तबाही ला सकते हैं तो कुछ नंबर सफलता का कारक होते हैं.आइए जानें कि जीवन को सुखी और आनंदमय बनाने के लिए आपका मोबाइल नंबर कैसा होना चाहिए और किन नंबरों को लेने से बचें.
 

2.आपका मोबाइल नंबर कैसा होना चाहिए?

आपका मोबाइल नंबर कैसा होना चाहिए?
2

हमारे जीवन में अंकों का बहुत महत्व है. ये अंक हमारे दैनिक कार्यों, हमारे व्यापार और हमारे लेन-देन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. इसी तरह, ये अंक हमारे लिए शुभ या अशुभ भी हो सकते हैं. इतना ही नहीं, आपके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले मोबाइल नंबर से भी आपका भविष्य तय हो सकता है. आपके दैनिक जीवन को सुखी और आनंदमय बनाने के लिए आपका मोबाइल नंबर कैसा होना चाहिए? नासिक की अंक ज्योतिष विशेषज्ञ विभा घावरे ने इस बारे में जानकारी दी है.
 

3.दो अंक हमेशा महत्वपूर्ण होते

दो अंक हमेशा महत्वपूर्ण होते
3

अंक ज्योतिष 1 से 9 तक के अंकों पर आधारित है और ये अंक हमारे ग्रहों से जुड़े होते हैं. अंक ज्योतिष में दो अंक आपके लिए हमेशा महत्वपूर्ण होते हैं. एक आपका जन्मांक और दूसरा आपका भाग्यांक. इन्हीं दो अंकों से आपका भाग्यांक बनता है. इसी तरह आपका मोबाइल नंबर भी महत्वपूर्ण होता है.
 

4.मोबाइल नंबर का जोड़ अगर ये है तो...

मोबाइल नंबर का जोड़ अगर ये है तो...
4

अगर आपका यह मोबाइल नंबर सही क्रम में नहीं है, तो आपको कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है. जब भी आप अपना मोबाइल नंबर लें, अगर आप अपने पूरे मोबाइल नंबर को जोड़ते हैं और वह एक ही अंक 1, 3, 5, 6 आता है, तो यह अंक सभी के लिए भाग्यशाली माना जाता है.

5.आपके मोबाइल नंबर में कौन सा अंक नहीं होना चाहिए?

आपके मोबाइल नंबर में कौन सा अंक नहीं होना चाहिए?
5

कई लोग अपनी पसंद के नंबर चुनते हैं. किसी को मिलते-जुलते नंबर पसंद होते हैं तो किसी को अलग; लेकिन यह पता नहीं होता कि ये नंबर आपके लिए शुभ हैं या नहीं. इसके लिए, नंबर चुनते समय, 1 और 7, 2 और 2 या 8 और 4, 1 और 6 जैसे नंबर आपके जीवन में कई समस्याएं पैदा कर सकते हैं, जैसे स्वास्थ्य समस्याएँ, कोर्ट-कचहरी का मामला, ज़मीन न बिकना या आपकी शादी का न चलना.
 

6.ऐसे नंबर वाले मोबाइल नंबर लेने से बचें

ऐसे नंबर वाले मोबाइल नंबर लेने से बचें
6

इतना ही नहीं अगर आपके मोबाइल नंबर में 88, 11, 66, 33 जैसे कॉम्बिनेशन नंबर आते हैं तो भी आपके काम में बाधा डालते हैं. अंक ज्योतिषी कहते हैं कि ऐसे नंबर वाले मोबाइल नंबर लेने से बचें. ऐसे नंबर नौकरी या शादी को खत्म करने का काम करते हैं.

7.कौन सा अंक सफलता दिलाएगा?

कौन सा अंक सफलता दिलाएगा?
7

शैक्षणिक प्रगति के लिए बृहस्पति का अंक 3 शुभ रहेगा. पारिवारिक समस्याओं के लिए, अगर आपके रिश्ते नहीं चल रहे हैं, लगातार झगड़े होते रहते हैं, तो इसके लिए आप अंक 6 ले सकते हैं. वहीं, अगर आप हर क्षेत्र में आगे रहना चाहते हैं, तो आपको अपने मोबाइल नंबर में अंक 5 जरूर शामिल करना चाहिए. इसका आपके दैनिक जीवन पर निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा. ऐसे कई अंक आपके लिए लाभकारी होंगे, जिन्हें आप अपनी जन्मतिथि से अपने मूलांक और भाग्यांक के माध्यम से प्राप्त कर सकेंगे.

Disclaimer: यह खबर सामान्य अंक ज्योतिष और ग्रह गणनाओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

 

