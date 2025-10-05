Numerology: मोबाइल नंबर में रिपीट हो रहा ये अंक तो शादी और नौकरी दोनों छूटेगी, ये कॉम्बिनेशन डिजिट लेने से भी बचें 

7 . कौन सा अंक सफलता दिलाएगा?

7

शैक्षणिक प्रगति के लिए बृहस्पति का अंक 3 शुभ रहेगा. पारिवारिक समस्याओं के लिए, अगर आपके रिश्ते नहीं चल रहे हैं, लगातार झगड़े होते रहते हैं, तो इसके लिए आप अंक 6 ले सकते हैं. वहीं, अगर आप हर क्षेत्र में आगे रहना चाहते हैं, तो आपको अपने मोबाइल नंबर में अंक 5 जरूर शामिल करना चाहिए. इसका आपके दैनिक जीवन पर निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा. ऐसे कई अंक आपके लिए लाभकारी होंगे, जिन्हें आप अपनी जन्मतिथि से अपने मूलांक और भाग्यांक के माध्यम से प्राप्त कर सकेंगे.

Disclaimer: यह खबर सामान्य अंक ज्योतिष और ग्रह गणनाओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से