आज नवरात्रि का फास्ट रखने से पहले जान लें ये जरूरी नियम वरना व्रत और मनोकामना रह जाएगी अधूरी

1 . आज नवरात्रि का पहला व्रत

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अगर आप नवरात्रि व्रत रख रहे हैं तो इन जरूरी नियमों को जान लें, अन्यथा आपका व्रत अधूरा रहने की संभावना है.वैदिक पंचांग के अनुसार, शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर से शुरू होकर 2 अक्टूबर को समाप्त होगी. भक्त नौ दिनों तक उपवास रखते हैं.

इस दौरान व्रत के नियमों का पालन करना आवश्यक है, अन्यथा व्रत और पूजा का पूर्ण लाभ नहीं मिल पाएगा. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, नवरात्रि व्रत के दौरान जानबूझकर या अनजाने में की गई गलतियां आपका व्रत तोड़ सकती हैं. जानें, नवरात्रि व्रत के दौरान किन ज़रूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए.

