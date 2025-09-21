FacebookTwitterYoutubeInstagram
आज नवरात्रि का फास्ट रखने से पहले जान लें ये जरूरी नियम वरना व्रत और मनोकामना रह जाएगी अधूरी

क्या आपको पता है कि आपकी छोटी सी भूल आपके नवरात्रि का व्रत तोड़ सकती है, इसलिए व्रत धारण करने से पहले कुछ जरूरी नियम जरूर जान लें वरना व्रत और मनोकामना अधूरी रह जाएगी.

ऋतु सिंह | Sep 21, 2025, 07:51 PM IST

1.आज नवरात्रि का पहला व्रत

आज नवरात्रि का पहला व्रत
1

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अगर आप नवरात्रि व्रत रख रहे हैं तो इन जरूरी नियमों को जान लें, अन्यथा आपका व्रत अधूरा रहने की संभावना है.वैदिक पंचांग के अनुसार, शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर से शुरू होकर 2 अक्टूबर को समाप्त होगी. भक्त नौ दिनों तक उपवास रखते हैं.

इस दौरान व्रत के नियमों का पालन करना आवश्यक है, अन्यथा व्रत और पूजा का पूर्ण लाभ नहीं मिल पाएगा. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, नवरात्रि व्रत के दौरान जानबूझकर या अनजाने में की गई गलतियां आपका व्रत तोड़ सकती हैं. जानें, नवरात्रि व्रत के दौरान किन ज़रूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए.
 

2.तन ही नहीं, मन भी होना पवित्र

तन ही नहीं, मन भी होना पवित्र
2

नवरात्रि व्रत के दौरान पवित्रता और स्वच्छता बहुत ज़रूरी है. अपने तन और मन को स्वच्छ रखें. क्रोध और नकारात्मक विचारों से दूर रहें. किसी की बुराई न करें और न ही झूठ बोलें.
 

3.तामसिक भोजन बिलकुल भी न लें

तामसिक भोजन बिलकुल भी न लें
3

नवरात्रि व्रत के दौरान अनाज खाना वर्जित है. केवल शाकाहारी भोजन जैसे दूध, दही, फल, आलू, साबूदाना, श्रृंगदा, शकरकंद खाएं. फलहार अगर आप न कर सकें तो आप तामसिक भोजन बिलकुल भी न लें. लहसुन-प्याज, मीट मछली बिलकुल न खाएं.
 

4.नमक का त्याग करें

नमक का त्याग करें
4

अगर आप दिन में एक बार उपवास कर रहे हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भोजन पूरी तरह सात्विक हो. उपवास के दौरान फलाहार करें और सेंधा नमक खाने से भी परहेज करें. इसकी जगह मीठी फलहार लें..
 

5. ब्रह्मचर्य का पालन करें

ब्रह्मचर्य का पालन करें
5

अगर आप नवरात्रि व्रत रख रहे हैं, तो हो सके तो बिस्तर पर सोने से बचें. इस दौरान सात्विक रहें. नवरात्रि व्रत के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए.
 

6.घर की साफ़-सफ़ाई और पवित्रता पर ध्यान दें

घर की साफ़-सफ़ाई और पवित्रता पर ध्यान दें
6

अगर आप नवरात्रि व्रत रख रहे हैं, तो अपने घर की साफ़-सफ़ाई और पवित्रता पर ध्यान दें. घर को साफ़-सुथरा रखें. साथ ही, इस बात का भी ध्यान रखें कि घर में कोई बुरी ऊर्जा प्रवेश न करे.
 

7.अखंड ज्योति जलाई है तो...

अखंड ज्योति जलाई है तो...
7

अगर आपने अखंड ज्योति जलाई है, तो घर को खाली न छोड़ें. ध्यान रखें कि अखंड ज्योति का तेल और घी खत्म न हो.
 
 

8.कन्या पूजन है जरूरी

कन्या पूजन है जरूरी
8

कुछ लोग अष्टमी को तो कुछ लोग नवमी को नवरात्रि का व्रत तोड़ते हैं. नवरात्रि का व्रत तोड़ने से पहले वे हवन और कन्या पूजन करते हैं. इसके बिना व्रत का कोई फल नहीं मिलता.नवरात्रि के दोनों दिन मां दुर्गा की आराधना करें. नवरात्रि के दौरान दुर्गा सप्तशती का पाठ करें. यदि समय कम हो, तो प्रतिदिन एक अध्याय का पाठ कर सकते हैं.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

