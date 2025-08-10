Relationship Numerology: प्यार के मामले में बदनसीब होते हैं इस मूलांक के लोग, लेकिन मैरिड लाइफ होती है एकदम परफेक्ट

5 . कैसे करें उपाय

5

प्यार के मामले आप अच्छे नहीं हैं तो इसके लिए उपाय कर सकते हैं. आपको गुरुवार का व्रत रखना चाहिए और पीले रंग के वस्त्र पहनने चाहिए. इसके साथ ही ओम बृं बृहस्पतये नमः मंत्र का जाप करें.