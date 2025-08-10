Advertisement
Relationship Numerology: प्यार के मामले में बदनसीब होते हैं इस मूलांक के लोग, लेकिन मैरिड लाइफ होती है एकदम परफेक्ट

अंकशास्त्र में व्यक्ति की जन्म तारीख से उसका मूलांक निकाल सकते हैं. मूलांक के जरिए उस इंसान के बारे में काफी कुछ जान सकते हैं. मूलांक से व्यक्ति के स्वभाव, जीवन और लव लाइफ के बारे में जान सकते हैं.

Aman Maheshwari | Aug 10, 2025, 09:17 AM IST

1.प्यार में असफल होते हैं ये लोग

1

अंक ज्योतिष के मुताबिक, जिन लोगों का मूलांक 3 होता है वह प्यार में असफल होते हैं. हालांकि, शादी के बाद यह परफेक्ट पार्नटर बनते हैं और खूब प्यार पाते हैं.

2.मूलांक 3 के लोगों की जन्म तारीख

2

जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 3, 12, 21 और 30 तारीख को हुआ हो उनका मूलांक 3 होता है. इन मूलांक के लोगों के स्वामी ग्रह बृहस्पति होते हैं.

3.प्यार में मिलता है धोखा

3

मूलांक 3 वालों की लव लाइफ अच्छी नहीं होती है. इन्हें अक्सर प्यार में धोखा मिलता है. प्यार के मामले में इन्हें उतार-चढ़ाव क सामना करना पड़ता है.

4.घमंडी और जिद्दी स्वभाव

4

इन लोगों का स्वभाव थोड़ा घमंडी और जिद्दी होता है इसी कारण ह रिश्तों में परेशानी का सामना करते हैं. इसी के कारण कई बार दूसरे लोगों से निराशा मिलती है.

5.कैसे करें उपाय

5

प्यार के मामले आप अच्छे नहीं हैं तो इसके लिए उपाय कर सकते हैं. आपको गुरुवार का व्रत रखना चाहिए और पीले रंग के वस्त्र पहनने चाहिए. इसके साथ ही ओम बृं बृहस्पतये नमः मंत्र का जाप करें.

6.बेहतर होती है मैरिड लाइफ

6

लव के मामले में असफल होने के बाद भी इनका वैवाहिक जीवन अच्छा होता है. इन लोगों की मैरिड लाइफ एकदम परफेक्ट होती है. यह रिश्तों को अच्छे से संभाल कर रखते हैं.

7.इन लोगों के साथ बनती हैं जोड़ी

7

मूलांक 3 के लोगों की जोड़ी 1, 2, 5 और 6 वाले मूलांक वालों के साथ अच्छी बनती है. इन लोगों के साथ रिश्ता लंबा और सुखद चलता है.

8.Disclaimer

8

Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. ये जानकारी सामान्य रीतियों और मान्यताओं पर आधारित है.) 

