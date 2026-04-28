Mahalakshmi Temple: इस मंदिर में जाते ही सोने चांदी से भर जाती है भक्तों की झोली, घर लौटते-लौटते रंक से बन जाते हैं राजा

6 . तिजोरी में रखते हैं मंदिर से मिला सोना चांदी और पैसा

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लोग मंदिर से प्रसाद के स्वरूप में मिलता सोना, चांदी और पैसा घर की तिजोरी में रखते हैं. इससे घर के अंदर बरकत बढ़ती है. व्यक्ति के जीवन में चल रही समस्याएं खत्म होती है.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

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