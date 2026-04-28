Mahalakshmi Temple: इस मंदिर में जाते ही सोने चांदी से भर जाती है भक्तों की झोली, घर लौटते-लौटते रंक से बन जाते हैं राजा

धर्म
Nitin Sharma | Apr 28, 2026, 02:21 PM IST
1.खत्म हो जाती है पैसों संबंधी समस्याएं
इस मंदिर में प्रसाद के रूप में मिठाई, मिश्री या फिर लड्डू नहीं दिये जाते, बल्कि भक्तों को सोने, चांदी और पैसे प्रसाद स्वरूप दिए जाते हैं. यह इकलौता मंदिर मध्यप्रदेश के रतलाम में स्थित है. ये महालक्ष्मी का मंदिर है, जहां प्रसाद पाकर ही भक्तों की पैसों संबंधी समस्याएं खत्म हो जाती हैं.
(Credit Image AI)
2.भक्तों की लगती है भारी भीड़
मध्यप्रदेश के रतलाम में स्थित महालक्ष्मी के मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ रहती है. मान्यता है कि इस मंदिर जो भी व्यक्ति सच्चे मन से प्रार्थना करता है. मां लक्ष्मी भक्त की सभी इच्छाओं को पूर्ण करती हैं. आर्थिक तंगी को दूर करती हैं.
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3.भक्तों की लगती है भारी भीड़
मध्यप्रदेश के रतलाम में स्थित महालक्ष्मी के मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ रहती है. मान्यता है कि इस मंदिर जो भी व्यक्ति सच्चे मन से प्रार्थना करता है. मां लक्ष्मी भक्त की सभी इच्छाओं को पूर्ण करती हैं. आर्थिक तंगी को दूर करती हैं.
4.इन दिनों में मिलता है सोना चांदी और पैसा
महालक्ष्मी के इस मंदिर में साल के कुछ दिनों में धन के देवता कुबेर देव का दरबार लगता है. कुबेर देव के दिन भक्तों को प्रसाद के रूप में सोने चांदी के आभूषण और पैसा दिया जाता है. यह एक या 2 नहीं 5 दिनों तक मिलता है. प्रसाद के रूप में भक्तों पर पैसों की यह बरसात दिवाली के 5 दिनों में होती है.
5.भक्त चढ़ाते हैं सोना चांदी
यहां पर भक्त भी अपनी मनोकामना की पूर्ति पर माता रानी को पैसा, सोना और चांदी अर्पित करते हैं. माता रानी भक्तों की धन संबंधि समस्याओं को दूर करती हैं. उनकी कृपा से व्यक्ति को कर्ज, आर्थिक तंगी और समस्याओं से मुक्ति मिलती है.
6.तिजोरी में रखते हैं मंदिर से मिला सोना चांदी और पैसा
लोग मंदिर से प्रसाद के स्वरूप में मिलता सोना, चांदी और पैसा घर की तिजोरी में रखते हैं. इससे घर के अंदर बरकत बढ़ती है. व्यक्ति के जीवन में चल रही समस्याएं खत्म होती है.
डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें
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