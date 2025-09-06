Numerology: 9 सितंबर को 9-9-9 का दुर्लभ महासंयोग, इन जन्मतिथि वालों के लिए खुल रहा है कुबेर का खजाना
ऋतु सिंह | Sep 06, 2025, 08:07 AM IST
1.9-9-9 का महासंयोग दुर्लभ माना जा रहा है
अंक ज्योतिष के अनुसार इस साल सितंबर का महीना बहुत खास होगा वह भी कुछ खास मूलांक वालों के लिए. इनके लिए 999 का संयोग धन कमाने, नई नौकरी या बिजनेस के साथ सफलता पाने का बेहतरीन समय होगा.9 सितंबर को बन रहा है 9-9-9 का महासंयोग दुर्लभ माना जा रहा है.
2.वर्षों की तपस्या अब फल देगी
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सितंबर का महीना कई राशियों के लिए भाग्य बदलने वाला रहेगा, वहीं अंक ज्योतिष के अनुसार, इस दौरान एक बड़ा और शक्तिशाली महायोग बन रहा है. यह दुर्लभ संयोग मेहनती लोगों के लिए विशेष रूप से शुभ है. उनकी वर्षों की तपस्या अब फल देगी, जिससे उन्हें अप्रत्याशित धन लाभ और समाज में उच्च मान-सम्मान मिलेगा. यह अवधि उनकी किस्मत चमकाएगी और जीवन में अपार सफलता के द्वार खोलेगी.
3.सितम्बर माह में 9/9/9 महासंयोग बन रहा है
9/9/9 का विशेष संयोग बहुत कम बनता है और जब भी बनता है, एक ही तारीख को 9 तीन बार आता है. यह महासंयोग जल्द ही सितंबर में बनने वाला है. इस दिन कौन सी जन्मतिथियाँ भाग्यशाली रहेंगी? 9 सितंबर एक विशेष दिन है और अंक ज्योतिष के अनुसार इसे बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है. 9 सितंबर, 2025 का अंक 9/9/9 है. जिसमें तारीख 9, महीना 9 और वर्ष 2025 का योग 2+0+2+5=9 है. वर्ष 2025 मंगल का वर्ष है. अंक 9 मंगल ग्रह से जुड़ा है, जिसे ऊर्जा, साहस, नेतृत्व और परिवर्तन का प्रतीक माना जाता है.
4.एक और बड़ा संयोग
अंक ज्योतिष के अनुसार, 9 सितंबर का दिन बेहद प्रभावशाली और शक्तिशाली माना जाता है. संयोग से इस दिन मंगलवार है. इस खास संयोग के साथ एक और बड़ा संयोग बन रहा है. इस दिन की तारीख यानी 9/9/9 का योग भी 9 ही आता है. 9+9+9= 27. इसमें 27 का योग 2+7=9 हो जाता है. 9/9/9 का खास संयोग तब बनता है जब किसी तारीख में 9 अंक तीन बार आता है, जैसे 9 सितंबर 2025 (09/09/2025), जो एक महत्वपूर्ण तारीख मानी जाती है.
5.मूलांक 5 (जन्म तिथि 5, 14, 23)
यह दुर्लभ संयोग मूलांक 5 (जन्म तिथि 5, 14, 23) वालो के करियर के लिए बेहद फायदेमंद रहेगा. धन-संपत्ति में वृद्धि होगी. वाहन या मकान खरीदने का शुभ योग बन रहा है. किसी पुराने निवेश से आपको अच्छा मुनाफा मिल सकता है. विदेश में नौकरी पाने का सपना पूरा हो सकता है. इस महीने आप कोई नया व्यवसाय शुरू करने के बारे में सोच सकते हैं. नई नौकरी मिलने की भी शुभ संभावना है. आपको कोई शुभ समाचार सुनने को मिल सकता है. आप किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं. निवेश के लिए समय अच्छा रहेगा.
6.मूलांक 1 (जन्मतिथि 1, 10, 19, 28)
मूलांक 1 वालों के लिए यह दुर्लभ संयोग बेहद शुभ रहेगा. आप अपने करियर में नई ऊँचाइयों को छुएँगे और अपने काम में सफलता प्राप्त करेंगे. व्यापार से जुड़े लोगों को बड़ा लाभ मिल सकता है. नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति या वेतन में वृद्धि मिल सकती है. इस महीने आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, जिससे आप हर चुनौती का आसानी से सामना कर पाएँगे.
7.मूलांक 3 (जन्म 3, 12, 21, 30)
मूलांक 3 वालों के लिए यह दुर्लभ संयोग आर्थिक रूप से बेहद फ़ायदेमंद रहेगा. आपकी आय के नए स्रोत बनेंगे और अटका हुआ पैसा वापस मिलेगा. निवेश से भी आपको अच्छा मुनाफ़ा मिल सकता है. यह समय अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग करके अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का है. परिवार में सुख-शांति का माहौल रहेगा.
8.मूलांक 8 (जन्म तिथि 8, 17, 26)
अंक 8 भगवान शनिदेव के अधीन है. आपको अपनी मेहनत और लगन का फल मिलेगा, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. आपको अपने काम में सफलता मिलेगी और समाज में मान-सम्मान की प्राप्ति होगी. इस महीने आपको धैर्य रखना होगा, क्योंकि शनिदेव धीरे-धीरे ही सही, लेकिन फल अवश्य देते हैं.
9.मूलांक 9 (जन्म तिथि 9, 18, 27)
मूलांक 9 का स्वामी मंगल है, आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पूरी लगन से काम करेंगे. आर्थिक लाभ की प्रबल संभावना है. प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में आपको सफलता मिल सकती है. इस महीने आप जो भी जोखिम उठाएँगे, वह आपके लिए फायदेमंद रहेगा.
Disclaimer: यह खबर सामान्य अंक गणनाओं और कार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.
