UPPRPB ने जारी किया पुलिस सब इंस्पेक्टर परीक्षा का सिटी इंटीमेशन स्लिप, ऐसे करें डाउनलोड

Cream Ghee: दूध की मलाई से बना घी खा रहे हैं आप? हो सकते हैं ये गंभीर नुकसान! आयुर्वेद में छिपा है सच

सीबीएसई ने खाड़ी देशों के स्टूडेंट्स के लिए कैंसिल की 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं, जानें कैसे पास होंगे स्टूडेंट्स

रंग पंचमी पर कर लिए ये अचूक उपाय तो खुशियों से भर जाएगा वैवाहिक जीवन, सफलता चूमेगी कदम

Showering After Eating: क्या खाना खाने के तुरंत बाद नहाना सही है? एक्सपर्ट ने बताया सच

इस बैंक से अब नहीं निकाल सकेंगे ₹50,000 से ज्यादा, ATM की कैश लिमिट घटाई, 1 अप्रैल से लागू होगा नियम

HomePhotos

धर्म

Rang Panchami 2026: रंग पंचमी पर कर लिए ये अचूक उपाय तो खुशियों से भर जाएगा वैवाहिक जीवन, सफलता चूमेगी कदम

होली के त्योहार बाद रंग पंचमी आती है. इसे देवी देवताओं की होली के साथ ही होली के त्योहार का समापन माना जाता है. मान्यता है कि रंग पंचमी पर देवी देवता पृथ्वी लोक पर होली खेलने आते हैं. श्रीकृष्ण राधा रानी की पूजा अर्चना करना बेहद शुभ होता है. पूजा अर्चना करने से व्यक्ति की सभी मनोकामना पूर्ति होती है

Nitin Sharma | Mar 06, 2026, 12:26 PM IST

1.रंग पंचमी पर कर सकते हैं कुछ उपाय

रंग पंचमी पर कर सकते हैं कुछ उपाय
1

अगर सुख समृद्धि की कमी वैवाहिक जीवन में परेशानियों का सामना कर रहे हैं तो रंग पंचमी पर पूजा अर्चना करने के साथ ही कुछ उपाय कर सकते हैं. इन उपायों को कर आप जीवन में सुख शांति और वैवाहिक जीवन में खुशहाली प्राप्त कर सकते हैं. आइए जानते हैं कब है रंग पंचमी और उपाय...

(Credit Image AI)

2.इस दिन है रंग पंचमी

इस दिन है रंग पंचमी
2

वैदिक पंचांग के अनुसार, चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि पर रंग पंचमी मनाई जाती हैं. इस बार पंचमी तिथि की शुरुआत 7 मार्च की शाम 7 बजकर 17 मिनट पर हो रही है. इसका समापन 8 मार्च को रात 9 बजकर 10 मिनट पर होगा. उदयातिथि को देखते हुए रंग पंचमी का त्योहार 8 मार्च को ही मनाया जाएगा.

3.श्रीकृष्ण और राधा रानी को अर्पित करें गुलाबी रंग

श्रीकृष्ण और राधा रानी को अर्पित करें गुलाबी रंग
3

रंग पंचमी के दिन भगवान श्रीकृष्ण और राधा रानी की पूजा अर्चना करने के साथ ही उन्हें गुलाबी रंग का गुलाल अर्पित करें. इसके बाद ‘ॐ क्लीं कृष्णाय नमः’ मंत्र का जाप करें. मान्यता है कि ऐसा करने से रिश्तों में आ रही खटास दूर होती है. वैवाहिक जीवन में प्यार बढ़ता है.

(Credit Image AI)

4.घर में आती है सुख समृद्धि

घर में आती है सुख समृद्धि
4

अगर आप घर में पैसों की तंगी से परेशान हैं तो रंग पंचमी पर भगवान विष्णु के साथ ही मां लक्ष्मी को पीला गुलाल अर्पित करें. ऐसा करने से घर में क्लेश और पैसों की तंगी दूर होती है. घर में सुख और समृद्धि का वास होता है. वहीं इस दिन तांबे के लोटे में जल भरकर इसमें थोड़ा सा शहर मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें. इससे पति पत्नी के संबंध मजबूत होते हैं. 

(Credit Image AI)

5.पत्ते पर लिख दें पार्टनर का नाम

पत्ते पर लिख दें पार्टनर का नाम
5

ज्योतिष की मानें तो रंग पंचमी के दिन अशोक के सात पत्ते लें. इन पर रोली से अपने पार्टनर का नाम लिखकर उसे मंदिर में अर्पित कर दें. ऐसा करने से रिश्ते मजबूत होते हैं. भगवान की सीधी कृपा प्राप्त होती है.

(Credit Image AI)

 

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

 

रंग पंचमी पर कर लिए ये अचूक उपाय तो खुशियों से भर जाएगा वैवाहिक जीवन, सफलता चूमेगी कदम
Showering After Eating: क्या खाना खाने के तुरंत बाद नहाना सही है? एक्सपर्ट ने बताया सच
इस बैंक से अब नहीं निकाल सकेंगे ₹50,000 से ज्यादा, ATM की कैश लिमिट घटाई, 1 अप्रैल से लागू होगा नियम
दोस्ती से प्यार में बदला रिश्ता, सानिया चंडोक से कैसे मिले थे अर्जुन तेंदुलकर, क्या है 'Love Story'
सचिन तेंदुलकर के बेटे-बहू में से डिग्रियों की रेस में कौन है आगे? जानें अर्जुन तेंदुलकर और सानिया चंडोक की एजुकेशन का पूरा ब्यौरा
आज है होली भाई दूज, जानें इसका शुभ मुहूर्त से लेकर विधि और महत्व
कब है रंग पंचमी, जानें किस दिन खेली जाएगी ये अनोखी होली और इसका महत्व
आज इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
होली से हुई चैत्र माह की शुरुआत, जानें इस मास का धार्मिक महत्व से लेकर त्योहार
सनातन धर्म में क्यों एक साथ की जाती है इन 5 देवी देवताओं की पूजा, जानिए इसका रहस्य और वजह
