Rang Panchami 2026: रंग पंचमी पर कर लिए ये अचूक उपाय तो खुशियों से भर जाएगा वैवाहिक जीवन, सफलता चूमेगी कदम

धर्म
Nitin Sharma | Mar 06, 2026, 12:26 PM IST
1.रंग पंचमी पर कर सकते हैं कुछ उपाय
अगर सुख समृद्धि की कमी वैवाहिक जीवन में परेशानियों का सामना कर रहे हैं तो रंग पंचमी पर पूजा अर्चना करने के साथ ही कुछ उपाय कर सकते हैं. इन उपायों को कर आप जीवन में सुख शांति और वैवाहिक जीवन में खुशहाली प्राप्त कर सकते हैं. आइए जानते हैं कब है रंग पंचमी और उपाय...
(Credit Image AI)
2.इस दिन है रंग पंचमी
वैदिक पंचांग के अनुसार, चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि पर रंग पंचमी मनाई जाती हैं. इस बार पंचमी तिथि की शुरुआत 7 मार्च की शाम 7 बजकर 17 मिनट पर हो रही है. इसका समापन 8 मार्च को रात 9 बजकर 10 मिनट पर होगा. उदयातिथि को देखते हुए रंग पंचमी का त्योहार 8 मार्च को ही मनाया जाएगा.
3.श्रीकृष्ण और राधा रानी को अर्पित करें गुलाबी रंग
रंग पंचमी के दिन भगवान श्रीकृष्ण और राधा रानी की पूजा अर्चना करने के साथ ही उन्हें गुलाबी रंग का गुलाल अर्पित करें. इसके बाद ‘ॐ क्लीं कृष्णाय नमः’ मंत्र का जाप करें. मान्यता है कि ऐसा करने से रिश्तों में आ रही खटास दूर होती है. वैवाहिक जीवन में प्यार बढ़ता है.
(Credit Image AI)
4.घर में आती है सुख समृद्धि
अगर आप घर में पैसों की तंगी से परेशान हैं तो रंग पंचमी पर भगवान विष्णु के साथ ही मां लक्ष्मी को पीला गुलाल अर्पित करें. ऐसा करने से घर में क्लेश और पैसों की तंगी दूर होती है. घर में सुख और समृद्धि का वास होता है. वहीं इस दिन तांबे के लोटे में जल भरकर इसमें थोड़ा सा शहर मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें. इससे पति पत्नी के संबंध मजबूत होते हैं.
(Credit Image AI)
5.पत्ते पर लिख दें पार्टनर का नाम
ज्योतिष की मानें तो रंग पंचमी के दिन अशोक के सात पत्ते लें. इन पर रोली से अपने पार्टनर का नाम लिखकर उसे मंदिर में अर्पित कर दें. ऐसा करने से रिश्ते मजबूत होते हैं. भगवान की सीधी कृपा प्राप्त होती है.
(Credit Image AI)
डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से