Rang Panchami 2026: रंग पंचमी पर कर लिए ये अचूक उपाय तो खुशियों से भर जाएगा वैवाहिक जीवन, सफलता चूमेगी कदम

4 . घर में आती है सुख समृद्धि

अगर आप घर में पैसों की तंगी से परेशान हैं तो रंग पंचमी पर भगवान विष्णु के साथ ही मां लक्ष्मी को पीला गुलाल अर्पित करें. ऐसा करने से घर में क्लेश और पैसों की तंगी दूर होती है. घर में सुख और समृद्धि का वास होता है. वहीं इस दिन तांबे के लोटे में जल भरकर इसमें थोड़ा सा शहर मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें. इससे पति पत्नी के संबंध मजबूत होते हैं.

(Credit Image AI)