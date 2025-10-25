रामा या श्यामा, घर में कौन सी तुलसी लगाना शुभ है? करोड़पति बनना हैं तो ये जान लें ये राज

Next CJI of Supreme Court: जस्टिस सूर्यकांत होंगे देश के अगले CJI, कुछ यूं रहा है हरियाणा के गांव से SC तक का प्रेरणादायक सफर
ऋतु सिंह | Oct 25, 2025, 08:33 PM IST
1. घर में तुलसी का पौधा जरूर लगाना चाहिए
घर में तुलसी का पौधा लगाने के कई फायदे हैं. तुलसी एक पवित्र पौधा है. हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे की पूजा करना शुभ माना जाता है. यह पवित्र पौधा आमतौर पर सभी के घरों में पाया जाता है. लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि तुलसी दो प्रकार की होती हैं, राम तुलसी और कृष्ण तुलसी. बहुत कम लोग जानते हैं कि इन दोनों तुलसी में क्या अंतर है और दोनों की क्या विशेषता है. इसके अलावा, यह जानना भी बहुत जरूरी है कि तुलसी का पौधा किस दिशा में लगाना चाहिए.
2.आर्थिक समस्याएं दूर करने के लिए क्या करें
शुक्रवार के दिन तुलसी पर दूध चढ़ाना बहुत शुभ होता है. शुक्रवार देवी लक्ष्मी का दिन होता है. मान्यता है कि इस दिन दूध चढ़ाने से घर की आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं और समृद्धि आती है. परिवार में चंद्र बल बढ़ता है. ऐसा माना जाता है कि इससे घर में धन स्थिर रहता है और घर कभी खाली नहीं रहता.
3.रामा तुलसी और श्याम तुलसी में की क्या खासियत है
राम तुलसी और कृष्ण तुलसी, जिन्हें श्याम तुलसी भी कहा जाता है. ये दोनों तुलसी दिखने में अलग-अलग होती हैं. राम तुलसी हरे रंग की होती है और श्यामा तुलसी कुछ भूरी और बैगनी रंग की छतरी के आकार की होती है. इन दोनों तुलसी की गंध भी अलग-अलग होती है. राम तुलसी की सुगंध बहुत हल्की होती है जबकि कृष्णा तुलसी की सुगंध बहुत तेज़ होती है.
4.रामा और श्यामा तुलसी की तासीर होती है अलग
कृष्णा तुलसी यानी श्यामा तुलसी की तासीर गर्म होती है और राम तुलसी की तासीर ठंडी. स्वाद के अनुसार, श्यामा तुलसी तीखी होती है, जिसका स्वाद लौंग-काली मिर्च जैसा होता है. इस तुलसी को खाने पर मुंह में ठंडक का एहसास होता है. इस प्रकार, कृष्णा तुलसी का उपयोग आप ठंडक पाने में कर सकते हैं, क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है. चूँकि इस तुलसी की तासीर गर्म होती है, इसलिए आप इसे चाय में मिलाकर पी सकते हैं. जबकि, इसके विपरीत, राम तुलसी स्वाद में मीठी होती है.
5.घर में कौन सी तुलसी लगानी चाहिए और क्यों?
अब सवाल यह उठता है कि घर में कौन सा तुलसी का पौधा शुभ फल देता है. अगर आप घर में दो तुलसी के पौधों में से एक लगाना चाहते हैं, तो घर में कृष्णा यानी श्यामा तुलसी लगाना उचित रहता है. इस तुलसी को घर में लगाने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है.
6.तुलसी के फूल क्यों तोड़ने चाहिए?
तुलसी की कलिया (फूल) तोड़ना भी एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है. जिस पौधे पर जितने ज़्यादा फूल होते हैं, पूजा में उसकी उतनी ही कम शक्ति होती है. नियमित रूप से पौधे से सूखी कलियाँ हटाने से पौधा लंबे समय तक स्वस्थ रहेगा. इससे नकारात्मक ऊर्जा भी दूर होगी और घर में सकारात्मक वातावरण बढ़ेगा.
7.तुलसी का पौधा किस दिशा में लगाना चाहिए?
वास्तु शास्त्र के अनुसार, तुलसी का पौधा उत्तर-पूर्व दिशा में लगाना चाहिए. कुछ लोगों का मानना है कि तुलसी का पौधा पश्चिम दिशा और ईशान कोण में लगाना चाहिए. लेकिन तुलसी को कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं लगाना चाहिए.
8.तुलसी में किस धातु के बर्तन सेे जल देना चाहिए?
जल चढ़ाने के लिए तांबे या पीतल के पात्र का प्रयोग करना शुभ होता है. ये धातुएँ नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में मदद करती हैं और पौधों के लिए भी लाभकारी मानी जाती हैं.
9.तुलसी का पौधा सूख जाए तो क्या करें
जब तुलसी का पौधा सूख जाए तो उसे फेंके नहीं, बल्कि जल में प्रवाहित कर दें. मान्यता है कि गुरुवार के दिन तुलसी का पौधा लगाने से शुभ फल की प्राप्ति होती है.