रामा या श्यामा, घर में कौन सी तुलसी लगाना शुभ है? करोड़पति बनना हैं तो ये जान लें ये राज

1 . घर में तुलसी का पौधा जरूर लगाना चाहिए

1

घर में तुलसी का पौधा लगाने के कई फायदे हैं. तुलसी एक पवित्र पौधा है. हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे की पूजा करना शुभ माना जाता है. यह पवित्र पौधा आमतौर पर सभी के घरों में पाया जाता है. लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि तुलसी दो प्रकार की होती हैं, राम तुलसी और कृष्ण तुलसी. बहुत कम लोग जानते हैं कि इन दोनों तुलसी में क्या अंतर है और दोनों की क्या विशेषता है. इसके अलावा, यह जानना भी बहुत जरूरी है कि तुलसी का पौधा किस दिशा में लगाना चाहिए.

