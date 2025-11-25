Ram Mandir Dhwajarohan 2025: अभिजित मुहूर्त में फहराई जाएगी राम मंदिर की धर्म ध्वजा, जानें इसका शुभ समय

धर्म
नितिन शर्मा | Nov 25, 2025, 09:17 AM IST
1.विवाह पंचमी पर फहराया जाएगा ध्वज
आज विवाह पंचमी है. इस दिन ध्वजारोहण का संयोग कितना सुखद है, आइए जानते हैं इससे जुड़ी सभी जानकारियां और विशेषताएं, जिससे यह समय और दिन एक विशेष मुहूर्त में बदल जाएगा.
2.आज की तिथि कितनी शुभ है
अगर हम हिंदू पंचांग को देखें तो हम काल के सूक्ष्म अवयव इसमें तिथि, दिन, नक्षत्र, योग और करण शामिल हैं. इन पांचों की शुद्धि से शुभ मुहूर्त बनता है. ज्योतिष में 5, 10 और 15 को पूर्णा तिथि कहा गया है. ऐसे में आज विवाह पंचमी पर पूर्णा तिथि है.
3.भगवान राम और हनुमान से जुड़ा है मंगलवार
आज मंगलवार का दिन है. आज ही के दिन ध्वजा रोहण किया जाएगा. इसी दिन को क्यों चुना गया है तो जानते हैं, दरअसल सात वार में सोम, बुध, गुरु और शुक्र बेहद शुभ वार में गिना जाता है, जबकि मंगल, शनि और रविवार को क्रूर वार माना जाता है. वास्तु संबंधी कार्यों के लिए मंगलवार को वर्जित माना गया है. इसका अर्थ है कि अगर भवन निर्माण आदि का कार्य तो नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन ध्वजा फहराने में कोइ्र दोष नहीं है. बल्कि यह बेहद शुभ है. विशेष रूप से हनुमान जी का शुभ रंग यानि केसरिया ध्वज जो कि मंगलवार के दिन फहराई जा रही है. यह इसे बेहद शुभ मनाता है. मंगल का दिन इसलिए भी शुभ है कि क्योंकि यह भगवान राम के परम और प्रिय भक्त बजरंगबली का दिन माना जाता है.
4.ध्वजारोहण के लिए शुभ है यह नक्षत्र
हिंदू पंचांग के अनुसार, आज का उत्तराषाढ़ा नक्षत्र बहुत ही शुभ है. इस नक्षत्र का ज्योतिष में बड़ा महत्व है. क्योंकि यह शुभ कर्मों से जुड़ा हुआ है. इसी प्रकार आज का योग और करण अपने आप में श्रेष्ठ है. आज का पूरा दिन अत्यंत ही शुभ है. आज के दिन भद्रा नहीं है. इस दृष्टि से आज का पूरा दिन अत्यंत ही शुभ रहेगा.
5.अभिजित मुहूर्त का महत्व
ज्योतिष के अनुसार, दिन के अलग अलग पहर में अलग अलग मुहूर्त होते हैं. अयोध्या में सूर्योदय सुबह 6 बजकर 32 मिनट पर होगा. वहीं सूर्यास्त 5 बजकर 4 बजे पर होगा. ऐसे में देखा जाए तो आज अयोध्या का 10 घंटे 32 मिनट का दिनमान है. इस दिनमान का आधा भाग यानि 5 घंटे 16 मिनट यदि सूर्योदय में जोड़ दिया जाए तो हम 11 बजकर 48 पर पहुंच जाते हैं. यह मध्यान्ह का समय है. ज्योतिष के अनुसार, जो हर तरह से जीत देता है. वह अभिजित मुहूर्त होता है. यदि अभिजित के लग्न पर विचार करें तो आज मकर और कुंभ लग्न आ रहे हैं. चूंकि ध्वजा चलायमान है और आकाश में वायु से लहराती है इसलिए इसे ध्वजा के लिए चर लग्न को लिया जा सकता है. इसी लिए सुबह 11 बजकर 48 मिनट से लेकर 12 बजकर 29 मिनट के बीच अयोध्या राममंदिर पर ध्वजा रोहण किया जाएगा.
Disclaimer: यह ज्योतिष की गणना और मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए इसकी जिम्मेदारी या पुष्टी नहीं करता है.
