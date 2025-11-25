FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

सिल्क के कपड़े से बना है धर्मध्वज

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Dharmendra के निधन से टूटे Amitabh Bachchan, रात 2:30 बजे किया इमोशनल पोस्ट; बोले- हमारे बीच की फिजा सूनी हो गई..

Dharmendra के निधन से टूटे Amitabh Bachchan, रात 2:30 बजे किया इमोशनल पोस्ट; बोले- हमारे बीच की फिजा सूनी हो गई..

10 हजार साल बाद विस्फोट हुआ इथियोपिया का ज्वालामुखी, दिल्ली तक पहुंची राख, कई शहरों की उड़ानों पर असर

10 हजार साल बाद विस्फोट हुआ इथियोपिया का ज्वालामुखी, दिल्ली तक पहुंची राख, कई शहरों की उड़ानों पर असर

Weather Update: दिल्ली में कंपा देने वाली ठंड का कहर, यूपी-बिहार में भी शीतलहर का अलर्ट, जानें आज के मौमस का हाल

Weather Update: दिल्ली में कंपा देने वाली ठंड का कहर, यूपी-बिहार में भी शीतलहर का अलर्ट, जानें आज के मौमस का हाल

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
राम मंदिर पर झंडा फहराया जाएगा या फिर ध्वजारोहण होगा, आइए जानते हैं दोनों के बीच क्या है अंतर

राम मंदिर पर झंडा फहराया जाएगा या फिर ध्वजारोहण होगा, आइए जानते हैं दोनों के बीच क्या है अंतर

Ram Mandir Dhwajarohan 2025: अभिजित मुहूर्त में फहराई जाएगी राम मंदिर की धर्म ध्वजा, जानें इसका शुभ समय

Ram Mandir Dhwajarohan 2025: अभिजित मुहूर्त में फहराई जाएगी राम मंदिर की धर्म ध्वजा, जानें इसका शुभ समय

Baba Vanga Predictions: बड़ा युद्ध, धरती पर आएगा एलियन.. 2026 को लेकर बाबा वंगा की 5 भविष्यवाणियां सुन चौंक जाएंगे आप

Baba Vanga Predictions: बड़ा युद्ध, धरती पर आएगा एलियन.. 2026 को लेकर बाबा वंगा की 5 भविष्यवाणियां सुन चौंक जाएंगे आप

HomePhotos

धर्म

Ram Mandir Dhwajarohan 2025: अभिजित मुहूर्त में फहराई जाएगी राम मंदिर की धर्म ध्वजा, जानें इसका शुभ समय

सनातन परंपरा से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा. इसकी वजह आज उत्तर प्रदेश में अयोध्या स्थित राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा फहराया जाएगा. आइए जानते हैं धर्म ध्वजा किस मुहूर्त में फहराया जाएगा. उस मुहूर्त का समय से लेकर विशेषता और महत्व...

नितिन शर्मा | Nov 25, 2025, 09:17 AM IST

1.विवाह पंचमी पर फहराया जाएगा ध्वज

विवाह पंचमी पर फहराया जाएगा ध्वज
1

आज विवाह पंचमी है. इस दिन ध्वजारोहण का संयोग कितना सुखद है, आइए जानते हैं इससे जुड़ी सभी जानकारियां और विशेषताएं, जिससे यह समय और दिन एक विशेष मुहूर्त में बदल जाएगा. 

Advertisement

2.आज की तिथि कितनी शुभ है

आज की तिथि कितनी शुभ है
2

अगर हम हिंदू पंचांग को देखें तो हम काल के सूक्ष्म अवयव इसमें तिथि, दिन, नक्षत्र, योग और करण शामिल हैं. इन पांचों की शुद्धि से शुभ मुहूर्त बनता है. ज्योतिष में 5, 10 और 15 को पूर्णा तिथि कहा गया है. ऐसे में आज विवाह पंचमी पर पूर्णा तिथि है. 

3.भगवान राम और हनुमान से जुड़ा है मंगलवार

भगवान राम और हनुमान से जुड़ा है मंगलवार
3

आज मंगलवार का दिन है. आज ही के दिन ध्वजा रोहण किया जाएगा. इसी दिन को क्यों चुना गया है तो जानते हैं, दरअसल सात वार में सोम, बुध, गुरु और शुक्र बेहद शुभ वार में गिना जाता है, जबकि मंगल, शनि और रविवार को क्रूर वार माना जाता है. वास्तु संबंधी कार्यों के लिए मंगलवार को वर्जित माना गया है. इसका अर्थ है ​कि अगर भवन निर्माण आदि का कार्य तो नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन ध्वजा फहराने में कोइ्र दोष नहीं है. बल्कि यह बेहद शुभ है. विशेष रूप से हनुमान जी का शुभ रंग यानि केसरिया ध्वज जो कि मंगलवार के दिन फहराई जा रही है. यह इसे बेहद शुभ मनाता है. मंगल का दिन इसलिए भी शुभ है कि क्योंकि यह भगवान राम के परम और प्रिय भक्त बजरंगबली का दिन माना जाता है.

4.ध्वजारोहण के लिए शुभ है यह नक्षत्र 

ध्वजारोहण के लिए शुभ है यह नक्षत्र 
4

हिंदू पंचांग के अनुसार, आज का उत्तराषाढ़ा नक्षत्र बहुत ही शुभ है. इस नक्षत्र का ज्योतिष में बड़ा महत्व है. क्योंकि यह शुभ कर्मों से जुड़ा हुआ है. इसी प्रकार आज का योग और करण अपने आप में श्रेष्ठ है. आज का पूरा दिन अत्यंत ही शुभ है. आज के दिन भद्रा नहीं है. इस दृष्टि से आज का पूरा दिन अत्यंत ही शुभ रहेगा.

TRENDING NOW

5.अभिजित मुहूर्त का महत्व 

अभिजित मुहूर्त का महत्व 
5

ज्योतिष के अनुसार, दिन के अलग अलग पहर में अलग अलग मुहूर्त होते हैं. अयोध्या में सूर्योदय सुबह 6 बजकर 32 मिनट पर होगा. वहीं सूर्यास्त 5 बजकर 4 बजे पर होगा. ऐसे में देखा जाए तो आज अयोध्या का 10 घंटे 32 मिनट का दिनमान है. इस दिनमान का आधा भाग यानि 5 घंटे 16 मिनट यदि सूर्योदय में जोड़ दिया जाए तो हम 11 बजकर 48 पर पहुंच जाते हैं. यह मध्यान्ह का समय है. ज्योतिष के अनुसार, जो हर तरह से जीत देता है. वह अभिजित मुहूर्त होता है. यदि अभिजित के लग्न पर विचार करें तो आज मकर और कुंभ लग्न आ रहे हैं. चूंकि ध्वजा चलायमान है और आकाश में वायु से लहराती है इसलिए इसे ध्वजा के लिए चर लग्न को लिया जा सकता है. इसी लिए सुबह 11 बजकर 48 मिनट से लेकर 12 बजकर 29 मिनट के बीच अयोध्या राममंदिर पर ध्वजा रोहण किया जाएगा.

Disclaimer: यह ज्योतिष की गणना और मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए इसकी जिम्मेदारी या पुष्टी नहीं करता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
राम मंदिर पर झंडा फहराया जाएगा या फिर ध्वजारोहण होगा, आइए जानते हैं दोनों के बीच क्या है अंतर
राम मंदिर पर झंडा फहराया जाएगा या फिर ध्वजारोहण होगा, आइए जानते हैं दोनों के बीच क्या है अंतर
Ram Mandir Dhwajarohan 2025: अभिजित मुहूर्त में फहराई जाएगी राम मंदिर की धर्म ध्वजा, जानें इसका शुभ समय
Ram Mandir Dhwajarohan 2025: अभिजित मुहूर्त में फहराई जाएगी राम मंदिर की धर्म ध्वजा, जानें इसका शुभ समय
Baba Vanga Predictions: बड़ा युद्ध, धरती पर आएगा एलियन.. 2026 को लेकर बाबा वंगा की 5 भविष्यवाणियां सुन चौंक जाएंगे आप
Baba Vanga Predictions: बड़ा युद्ध, धरती पर आएगा एलियन.. 2026 को लेकर बाबा वंगा की 5 भविष्यवाणियां सुन चौंक जाएंगे आप
सरकारी नौकरी पर लात मारकर शुरू किया अपना बिजनेस, आज बना दिया 23000 करोड़ का ब्रांड; आप भी ले सकते हैं सीख
सरकारी नौकरी पर लात मारकर शुरू किया अपना बिजनेस, आज बना दिया 23000 करोड़ का ब्रांड; आप भी ले सकते हैं सीख
देश के नए CJI सूर्यकांत ने पेंडिंग केस को बताया बड़ी चुनौती, भारत में लंबित मामलों के आंकड़े देख आप रह जाएंगे हैरान
देश के नए CJI सूर्यकांत ने पेंडिंग केस को बताया बड़ी चुनौती, भारत में लंबित मामलों के आंकड़े देख आप रह जाएंगे हैरान
MORE
Advertisement
धर्म
Happy Life Mantra: गांठ बांध लें प्रेमानंद महाराज की 5 ये बातें, मन की बेचैनी पर पा लेंगे काबू
Happy Life Mantra: गांठ बांध लें प्रेमानंद महाराज की ये 5 बातें, मन की बेचैनी पर पा लेंगे काबू
भारत के इन राज्यों में विवाह पंचमी पर लोग अपनी बेटियों की शादी नहीं करते, जानिए क्या देते हैं इसके पीछे तर्क
भारत के इन राज्यों में विवाह पंचमी पर लोग अपनी बेटियों की शादी नहीं करते, जानिए क्या देते हैं इसके पीछे तर्क
क्या मंगल खराब हो तो बच्चा जन्म से ही दोष लेकर आता? जानिए कब मांगलिक होना होता है शुभ फलदाई
क्या मंगल खराब हो तो बच्चा जन्म से ही दोष लेकर आता? जानिए कब मांगलिक होना होता है शुभ फलदाई
Rashifal 23 November 2025: आज किन राशियों के लिए धन-नौकरी के लिए रहेगा लकी? यहां पढ़ें मेष से मीन तक का राशिफल
Rashifal 23 November 2025: आज किन राशियों के लिए धन-नौकरी के लिए रहेगा लकी? यहां पढ़ें मेष से मीन तक का राशिफल
ध्वजारोहण समारोह से पहले देखिए राम मंदिर की अद्भुत तस्वीरें, PM मोदी समेत कई VVIP होंगे मौजूद
ध्वजारोहण समारोह से पहले देखिए राम मंदिर की अद्भुत तस्वीरें, PM मोदी समेत कई VVIP होंगे मौजूद
MORE
Advertisement