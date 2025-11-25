Ram Mandir Dhwajarohan 2025: अभिजित मुहूर्त में फहराई जाएगी राम मंदिर की धर्म ध्वजा, जानें इसका शुभ समय

5 . अभिजित मुहूर्त का महत्व

5

ज्योतिष के अनुसार, दिन के अलग अलग पहर में अलग अलग मुहूर्त होते हैं. अयोध्या में सूर्योदय सुबह 6 बजकर 32 मिनट पर होगा. वहीं सूर्यास्त 5 बजकर 4 बजे पर होगा. ऐसे में देखा जाए तो आज अयोध्या का 10 घंटे 32 मिनट का दिनमान है. इस दिनमान का आधा भाग यानि 5 घंटे 16 मिनट यदि सूर्योदय में जोड़ दिया जाए तो हम 11 बजकर 48 पर पहुंच जाते हैं. यह मध्यान्ह का समय है. ज्योतिष के अनुसार, जो हर तरह से जीत देता है. वह अभिजित मुहूर्त होता है. यदि अभिजित के लग्न पर विचार करें तो आज मकर और कुंभ लग्न आ रहे हैं. चूंकि ध्वजा चलायमान है और आकाश में वायु से लहराती है इसलिए इसे ध्वजा के लिए चर लग्न को लिया जा सकता है. इसी लिए सुबह 11 बजकर 48 मिनट से लेकर 12 बजकर 29 मिनट के बीच अयोध्या राममंदिर पर ध्वजा रोहण किया जाएगा.

Disclaimer: यह ज्योतिष की गणना और मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए इसकी जिम्मेदारी या पुष्टी नहीं करता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से