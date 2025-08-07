Twitter
धर्म

Raksha Bandhan 2025: रक्षाबंधन पर भाई को राशि के अनुसार बांधे इस रंग की राखी, रिश्तों में घुल जाएगी मिठास

रक्षाबंधन 2025 शनिवार, 9 अगस्त को मनाया जाएगा, जो भाई-बहन के बीच प्रेम और सुरक्षा के पवित्र बंधन का प्रतीक है. मिठाइयों, उपहारों और रीति-रिवाजों से परे, भाई की कलाई पर बाँधी गई राखी का गहरा आध्यात्मिक अर्थ है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, भाई की राशि के अनुसार राखी का रंग चुनने से शुभता बढ़ सकती है.

नितिन शर्मा | Aug 07, 2025, 09:03 AM IST

1.रक्षाबंधन का त्योहार

रक्षाबंधन का त्योहार
1

ऐसा माना जाता है कि विशिष्ट रंग ग्रहों की ऊर्जा संचारित होती है. भाई-बहन के रिश्ते में सौभाग्य, सकारात्मकता और मजबूती ला सकते हैं. आइए जानते हैं कि बहनें राशि अनुसार बहनें भाईयों को इस रंग की राखियां बांध सकती हैं... 

2.मेष और वृषभ राशि

मेष और वृषभ राशि
2

मेष राशि का स्वामी ग्रह मंगल है. लाल या नारंगी रंग की राखी आपके भाई के लिए शुभ रहेगी. ये रंग आपके भाई के जीवन में ऊर्जा, साहस और सफलता लाएँगे. इसके साथ ही वृषभ राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है. आपके भाई के लिए सफेद, गुलाबी या हल्के नीले रंग की राखी अच्छी रहेगी. ये भाई बहनों के बीच शांति, प्रेम और भावनात्मक जुड़ाव को बढ़ाता है.

3.मिथुन और कर्क राशि

मिथुन और कर्क राशि
3

कर्क राशि का स्वामी ग्रह बुध है. हरा रंग आपके भाई के लिए शुभ रहेगा. हरे रंग की राखी आपके भाई के लिए विकास, बुद्धि और स्वास्थ्य का प्रतीक मानी जाती है. इसके साथ ही बहनें कर्क राशि के भाईयों को सफेद मोती रंग की राखी बांधें. इनका स्वामी ग्रह चंद्रमा है. यह बेहद शुभ होता है

4.सिंह और कन्या राशि

सिंह और कन्या राशि
4

सिंह राशि के स्वामी ग्रह सूर्य है. आपके भाई के लिए सुनहरे, पीले या केसरिया रंग की राखी सर्वोत्तम रहेगी. ये रंग आपके भाई के आत्मविश्वास और सम्मान को बढ़ाएंगे. वहीं कन्या राशि का स्वामी ग्रह बुध है. आपके भाई के लिए गहरे हरे या भूरे रंग की राखी शुभ रहेगी. ये रंग आपके भाई के जीवन में सफलता और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगा.

5.तुला और वृश्चिक राशि

तुला और वृश्चिक राशि
5

इस राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है. आपके भाई के लिए गुलाबी, हल्का नीला या सफेद रंग की राखी सर्वोत्तम है. ये रंग आपके रिश्ते में सद्भाव और प्रेम को बढ़ावा देंगे. वहीं वृश्चिक राशि वालों स्वामी ग्रह मंगल है. आपके भाई के लिए लाल, नारंगी या मैरून रंग की राखी शुभ रहेगी। ये रंग शक्ति और दृढ़ संकल्प का प्रतीक हैं.

6.धनु और मकर राशि

धनु और मकर राशि
6

धनु वालों का स्वामी ग्रह बृहस्पति है. आपके भाई के लिए पीले या सुनहरे रंग की राखी सर्वोत्तम है. ये रंग आपके भाई के जीवन में बुद्धि, भाग्य और समृद्धि बढ़ाते हैं. इसके साथ ही मकर राशि वाले भाईयों को बहनें नीले, आसमानी रंग की राशि बांध सकती हैं. इससे दोनों के बीच प्यार और शांति भाव बढ़ेगा.

7.कुंभ और मीन राशि 

कुंभ और मीन राशि 
7

कुंभ राशि का स्वामी ग्रह शनिदेव हैं. इस राशि के जातकों को नीले, भूरे या काले रंग की राखी बांधें. ये रंग अनुशासन, धैर्य और दीर्घकालिक सफलता को प्रोत्साहित करते हैं. वहीं मीन राशि के जातकों का स्वामी ग्रह बृहस्पति है. आपके भाई के लिए पीले या नारंगी रंग की राखी शुभ रहेगी. ये रंग आध्यात्मिक उन्नति, शांति और समृद्धि को आकर्षित करता है. 

8.Disclaimer

Disclaimer
8

यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. डीएनए  इसकी पुष्टि नहीं करता.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

