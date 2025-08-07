Raksha Bandhan 2025: रक्षाबंधन पर भाई को राशि के अनुसार बांधे इस रंग की राखी, रिश्तों में घुल जाएगी मिठास

2 . मेष और वृषभ राशि

मेष राशि का स्वामी ग्रह मंगल है. लाल या नारंगी रंग की राखी आपके भाई के लिए शुभ रहेगी. ये रंग आपके भाई के जीवन में ऊर्जा, साहस और सफलता लाएँगे. इसके साथ ही वृषभ राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है. आपके भाई के लिए सफेद, गुलाबी या हल्के नीले रंग की राखी अच्छी रहेगी. ये भाई बहनों के बीच शांति, प्रेम और भावनात्मक जुड़ाव को बढ़ाता है.