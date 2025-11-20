Numerology: राजकुमार हिरानी की पर्सनैलिटी और हुनर का उनकी जन्मतारीख में छिपा है राज, जानिए इस मूलांक में जन्मे लोगों की खूबियां

धर्म
नितिन शर्मा | Nov 20, 2025, 09:11 AM IST
1.1 से 9 तक होते हैं मूलांक
दरअसल अंक ज्योतिष में 1 से लेकर 9 तक मूलांक होते हैं. किसी भी महीने की किसी भी तारीख में जन्मे लोगों का मूलांक 1 से लेकर 9 के बीच होता है. इन सभी का स्वामी ग्रह अलग होता है. इसी के अनुरूप व्यक्ति का स्वभाव, खूबियां और कमिया होती है.
2.मूलांक 2
इसमें अगर बात करें मूलांक 2 की तो किसी भी महीने की 2, 11, 20 और 29 तारीख में जन्मे लोगों का मूलांक 2 होता है. इस मूलांक का स्वामी ग्रह चंद्रमा है. यही मूलांक बॉलीवुड के नामी डायरेक्टर राजकुमार हिरानी का है.
3.ऐसे होते हैं मूलांक 2 के लोग
आपको बता दें कि फिल्मी दुनिया में एक से एक हिट फिल्म देकर अपने नाम और काम से पहचान बनाने वाली राजकुमार हिरानी का जन्म 20 नवंबर 1962 को हुआ था. उनका मूलांक 2 और स्वामी ग्रह चंद्रमा है. इस मूलांक के लोग बहुत ही संवेदनशील, कल्पनाशील और कलात्मक होते हैं. स्वभाव से सौम्य और शांतिप्रिय होते हैं.
4.दूसरों की भावनाओं को समझते हैं
मूलांक 2 के लोग बेहद शांतिप्रिय होने के साथ ही दूसरों की भावनाओं को बहुत अच्छे से समझते हैं. इनमें टीम लीडर की क्वॉलिटी से लेकर टीम बनाने की एक बेहतरीन कला होती है. ये बहुत सादा और स्थिर दिखना पसंद करते हैं. इस मूलांक के लोग सामंजस्य बिठाने में माहिर होते हैं.
5.रचनात्मक होते हैं
मूलांक 2 के लोग बहुत रचनात्मक होते हैं. वहीं इनमें बनावट जरा भी नही होती. यही वजह है कि ये लोग अपनी पर्सनालिटी से दूसरों को आसानी से अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं. ये लोग खुद को व्यस्त रखना ही पसंद करते हैं.
6.सपोर्टिव
मूलांक 2 वालों को अपने बड़े लक्ष्य और कामकाज के लिए सपोर्टिव की जरूरत होती है. इसलिए ये जो भी काम करते हैं. उसमें मोटिवेशन जरूर तलाशते हैं. वहीं किसी भी काम को कामयाबी न मिलने तक करते हैं.
7.किसी भी चीज में गहराई से उतरते हैं
मूलांक 2 के लोग किसी भी काम में बहुत ही गहराई से उतरते हैं. हालांकि इन्हें सफलता कड़ी मेहनत के बाद ही मिलती है. ऐसा ही फिल्म निर्देशक राजकुमार हिरानी के साथ है. वे अपनी इसी कड़ी मेहनत, क्रिएटिविटी, लेखन और विचारों की वजह से कामयाब डायरेक्टर है. उनकी ज्यादातर फिल्में हिट जाती हैं.
Disclaimer: यह ज्योतिष की गणना और मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए इसकी जिम्मेदारी या पुष्टी नहीं करता है.
