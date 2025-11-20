Numerology: राजकुमार हिरानी की पर्सनैलिटी और हुनर का उनकी जन्मतारीख में छिपा है राज, जानिए इस मूलांक में जन्मे लोगों की खूबियां

7 . किसी भी चीज में गहराई से उतरते हैं

मूलांक 2 के लोग किसी भी काम में बहुत ही गहराई से उतरते हैं. हालांकि इन्हें सफलता कड़ी मेहनत के बाद ही मिलती है. ऐसा ही फिल्म निर्देशक राजकुमार हिरानी के साथ है. वे अपनी इसी कड़ी मेहनत, क्रिएटिविटी, लेखन और विचारों की वजह से कामयाब डायरेक्टर है. उनकी ज्यादातर फिल्में हिट जाती हैं.

Disclaimer: यह ज्योतिष की गणना और मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए इसकी जिम्मेदारी या पुष्टी नहीं करता है.

