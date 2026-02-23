Rahu Zodiac Signs: कलयुगी ग्रह राहु की प्रिय हैं ये 3 राशियां, संकटों से बचाव करने के साथ पैसों से भर देंते हैं झोली

2 . कलयुगी ग्रह राहु का प्रभाव

2

वहीं ज्योतिष की मानें तो जिस भी व्यक्ति पर राहु का शुभ प्रभाव पड़ता है. उन्हें रंक से राजा बनने में ज्यादा समय नहीं लगता. कलयुगी ग्रह राहु की कुछ प्रिय राशियां भी हैं, जिनके जातकों पर राहु मेहरबान होने के साथ ही उन्हें हर समस्या संकटों से बचाते हैं. उन पर कृपा कर इच्छाओं को पूर्ण करते हैं. आइए जानते हैं कौन सी हैं, वो 3 राशियां जिन पर राहु की विशेष कृपा होती है.

(Credit Image AI)