FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

जितने आतंकी आएंगे, उतने ढेर करेंगे- सेना, जम्मू में अभी भी 20 आतंकी एक्टिव हैं- सेना, आतंकियों के मददगारों पर भी कार्रवाई करेंगे-सेना | 'पिछले 11 सालों में BJP सरकार ने गरीबों की सेवा की', जनकल्याण और विकास को प्राथमिकता दी- PM, बंगाल की हालात आज चिंताजनक है, बंगाल में राजनीति हिंसा और भ्रष्टाचार बढ़ा, बंगाल की हालात आज बहुत चिंताजनक, कई सालों से राज्य का विकास प्रभावित हुआ, बंगाल की जनता विकासयात्रा में सहयोग बनें, अब बंगाल में बदलाव का समय आ चुका-PM | प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल की जनता को पत्र लिखा, बंगाल में बीजेपी की सरकार बनाने की अपील की, बंगाल को विकसित,समृद्ध बनाने का संकल्प, जनता का कल्याण, हमारी बड़ी प्राथमिकता, जनता का कल्याण, हमारी प्राथमिकता, 'कुछ महीने में अगली पीढ़ी का भविष्य लिखा जाएगा', हमारी नीतियां सबके हित में रही हैं- PM मोदी

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
दिल्ली को पीएम की बड़ी सौगात: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 'नमो भारत' कॉरिडोर के लिए प्रधानमंत्री का जताया आभार

दिल्ली को पीएम की बड़ी सौगात: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 'नमो भारत' कॉरिडोर के लिए प्रधानमंत्री का जताया आभार

बंगाल चुनाव से पहले TMC को बड़ा झटका, पार्टी के कद्दावर नेता मुकुल रॉय का निधन

बंगाल चुनाव से पहले TMC को बड़ा झटका, पार्टी के कद्दावर नेता मुकुल रॉय का निधन

Katrina Kaif के जिस Blockbuster Song पर झूमी पूरी दुनिया, उसका ओरिजिनल सोर्स निकला ये 20 साल पुराना लोकगीत

Katrina Kaif के जिस Blockbuster Song पर झूमी पूरी दुनिया, उसका ओरिजिनल सोर्स निकला ये 20 साल पुराना लोकगीत

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Rahu Zodiac Signs: कलयुगी ग्रह राहु की प्रिय हैं ये 3 राशियां, संकटों से बचाव करने के साथ पैसों से भर देंते हैं झोली

कलयुगी ग्रह राहु की प्रिय हैं ये 3 राशियां, संकटों से बचाव करने के साथ पैसों से भर देंते हैं झोली

Braham Muhurat: सुबह 3 से 4 बजे बीच नींद के टूटने से मिलते हैं ये खास संकेत, इसके पीछे छुपे हैं बहुत ही गहरे राज

सुबह 3 से 4 बजे बीच नींद के टूटने से मिलते हैं ये खास संकेत, इसके पीछे छुपे हैं बहुत ही गहरे राज

2-5 या 10, एक दिन में आपको कितने किलोमीटर चलना चाहिए?

2-5 या 10, एक दिन में आपको कितने किलोमीटर चलना चाहिए?

HomePhotos

धर्म

Rahu Zodiac Signs: कलयुगी ग्रह राहु की प्रिय हैं ये 3 राशियां, संकटों से बचाव करने के साथ पैसों से भर देंते हैं झोली

ज्योतिष में सभी ग्रहों का अपना एक अलग महत्व है. इन्हीं 9 ग्रहों के राजा सूर्य से लेकर कलयुग माने जाने वाले मायवी ग्रह राहु भी शामिल है. सभी की अपनी अपनी अलग विशेषता है, जहां सूर्य की कृपा से व्यक्ति को सम्मान और सफलता प्राप्त होती है. वहीं कलयुगी ग्रह राहु की कृपा से व्यक्ति अमीर बन जाता है.

Nitin Sharma | Feb 23, 2026, 12:17 PM IST

1.राहु का प्रभाव

राहु का प्रभाव
1

राहु ग्रह का मानव जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है. यह ग्रह भ्रम की स्थिति, लालच का भाव, अचानक घटनाओं का होना, यात्रा करना, अनैतिक कार्यों, तकनीकी क्षेत्र, राजनीति, जुनूनी व्यवहार, अचानक से सफलता मिलना, तेजी से धन लाभ या हानि होना और त्वचा के रोगों की मुख्य वजह बनता है. 

(Credit Image AI)

Advertisement

2.कलयुगी ग्रह राहु का प्रभाव

कलयुगी ग्रह राहु का प्रभाव
2

वहीं ज्योतिष की मानें तो जिस भी व्यक्ति पर राहु का शुभ प्रभाव पड़ता है. उन्हें रंक से राजा बनने में ज्यादा समय नहीं लगता. कलयुगी ग्रह राहु की कुछ प्रिय राशियां भी हैं, जिनके जातकों पर राहु मेहरबान होने के साथ ही उन्हें हर समस्या संकटों से बचाते हैं. उन पर कृपा कर इच्छाओं को पूर्ण करते हैं. आइए जानते हैं कौन सी हैं, वो 3 राशियां जिन पर राहु की विशेष कृपा होती है. 

(Credit Image AI)

3.मिथुन राशि

मिथुन राशि
3

मिथुन राशि राहु की पसंदीदा राशियों में से एक है. इसकी वजह इस राशि में राहु उच्च में विराजमान हैं. ऐसे में राहु की कृपा प्राप्ति से मिथुन राशि का सबसे ज्यादा बलावान होता है. ऐसा व्यक्ति सभी काम सोच-समझकर और चतुराई से करता है. यही वजह है कि वह तेजी से आगे बढ़ता है.

4.कन्या राशि 

कन्या राशि 
4

कन्या राहु की मित्रता राशियों में से एक है. यही वजह है कि मायावी ग्रह राहु की कन्या वालों पर विशेष कृपा होती है. राहु सफल बनाने से लेकर पैसा संपत्ति देने में अहम भूमिका निभाता है. इस राशि के लोग राहु की कृपा प्राप्ति से अपने विचारों को लेकर स्पष्ट होते हैं. यही वजह है कि इनके गलती करने की संभावना बेहद कम होती है.

TRENDING NOW

5.कुंभ राशि 

कुंभ राशि 
5

ज्योतिष की मानें तो कुंभ राशि के स्वामी ग्रह शनि हैं, लेकिन कुंभ को राहु ग्रह की अनुकूल राशि माना गया है. राहु इन लोगों की मदद करते हैं. इसके अलावा जातकों की इच्छाओं को पूरा करने में भी सहायता करते हैं. जब भी राहु कुंभ राशि में प्रस्थान करते है. तब इस राशियों के जातकों को अचानक से धन और सफलाता देते हैं.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Rahu Zodiac Signs: कलयुगी ग्रह राहु की प्रिय हैं ये 3 राशियां, संकटों से बचाव करने के साथ पैसों से भर देंते हैं झोली
कलयुगी ग्रह राहु की प्रिय हैं ये 3 राशियां, संकटों से बचाव करने के साथ पैसों से भर देंते हैं झोली
Braham Muhurat: सुबह 3 से 4 बजे बीच नींद के टूटने से मिलते हैं ये खास संकेत, इसके पीछे छुपे हैं बहुत ही गहरे राज
सुबह 3 से 4 बजे बीच नींद के टूटने से मिलते हैं ये खास संकेत, इसके पीछे छुपे हैं बहुत ही गहरे राज
2-5 या 10, एक दिन में आपको कितने किलोमीटर चलना चाहिए?
2-5 या 10, एक दिन में आपको कितने किलोमीटर चलना चाहिए?
Mangal-Surya Yuti: सूर्य और मंगल महायुति बनाएंगे, इन 4 राशियों को पद-प्रतिष्ठा के साथ मिलेगा अथाह धन
सूर्य और मंगल महायुति बनाएंगे, इन 4 राशियों को पद-प्रतिष्ठा के साथ मिलेगा अथाह धन
67 साल पुराना वो Holi Song, जिसके लिए एक्ट्रेस ने गजराज को दी थी 2 घंटे की ट्रेनिंग; तब मिला पाई थीं ताल से ताल
67 साल पुराना वो Holi Song, जिसके लिए एक्ट्रेस ने गजराज को दी थी 2 घंटे की ट्रेनिंग; तब मिला पाई थीं ताल से ताल
MORE
Advertisement
धर्म
Holashtak Effects on Zodiac: 24 फरवरी से शुरू हो रहा होलाष्टक, इन 6 राशियों कई लेवल पर 8 दिनों तक मंडराता रहेगा खतरा
24 फरवरी से शुरू हो रहा होलाष्टक, इन 6 राशियों कई लेवल पर 8 दिनों तक मंडराता रहेगा खतरा
Today Horoscope 22 February 2026: करियर, पैसा और रिश्तों में किस राशि का चमकेगा भाग्य? पढ़ें सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल
करियर, पैसा और रिश्तों में किस राशि का चमकेगा भाग्य? पढ़ें सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल
Jade Stone: पैसों की तंगी-कर्ज से हैं परेशान तो धारण कर लें ये स्टोन, पहनते ही खुल जाएगी किस्मत, बारिश की तरह बरसेगा पैसा
पैसों की तंगी और कर्ज से हैं परेशान तो धारण कर लें ये स्टोन, पहनते ही खुल जाएगी किस्मत, बारिश की तरह बरसेगा पैसा
Holi Festival 2026: होली के त्योहार पर घर से बाहर कर दें ये 5 चीजें, नहीं तो बर्बादी के साथ रहेगी कंगाली
होली के त्योहार पर घर से बाहर कर दें ये 5 चीजें, नहीं तो बर्बादी के साथ रहेगी कंगाली
Skanda Sashti 2026: कल रखा जाएगा स्कंद षष्ठी का व्रत, जानें महिलाएं क्यों रखती हैं इस दिन व्रत, शुभ मुहूर्त से लेकर महत्व
कल रखा जाएगा स्कंद षष्ठी का व्रत, जानें महिलाएं क्यों रखती हैं इस दिन व्रत, शुभ मुहूर्त से लेकर महत्व
MORE
Advertisement