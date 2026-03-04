Rahu-Bhudh-Shukra Gochar: राहु-शुक्र और बुध इन 4 राशियों का बिगाड़ेंगे काम, 11 अप्रैल तक एक के बाद एक मिलेगी चुनौतियां

7 . धनु राशि

राहु, बुध और शुक्र की युति से वाणी के कारण विवाद उत्पन्न हो सकते हैं, जिससे कानूनी मामले बढ़ सकते हैं. आपको कुछ अप्रिय घटनाओं और परिवार के किसी सदस्य के साथ वाद-विवाद का भी सामना करना पड़ सकता है. करियर के लिहाज से, आप बेहतर अवसरों के लिए नौकरी बदलने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि आपकी वर्तमान स्थिति आपके लिए उपयुक्त नहीं है और आपके उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर रही है. इस दौरान आपको आर्थिक हानि हो सकती है, लेकिन फिर भी आप आर्थिक रूप से प्रगति कर सकते हैं. (Photo Credit - AI Generated)



डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

