डिनर के बाद ग्रीन टी पीने की आदत सेहत के लिए साबित हो सकती है वरदान, खुद ही नजर आएंगे बड़े बदलाव

आज देशभर में मनाया जाएगा होली का त्योहार, जानें इस त्योहार से जुड़ी पौराणिक कथा और मान्यता

क्या बुंदेलखंड की ‘बिर्रा रोटी’ डायबिटीज. में सचमुच मददगार है? जानिए देसी अनाज की शक्ति जो ब्लड शुगर बढ़ने नही देती

राहु-शुक्र और बुध इन 4 राशियों का बिगाड़ेंगे काम, 11 अप्रैल तक एक के बाद एक मिलेगी चुनौतियां

T20 वर्ल्ड कप के नॉकआउट मैचों में सबसे ज्यादा अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय का नाम

भगवान के इन मंदिरों में होती है पैसों की बारिश, दानपात्रों में हर रोज आता है करोड़ों का दान

HomePhotos

धर्म

Rahu-Bhudh-Shukra Gochar: राहु-शुक्र और बुध इन 4 राशियों का बिगाड़ेंगे काम, 11 अप्रैल तक एक के बाद एक मिलेगी चुनौतियां

मार्च के लगभग तीसरे सप्ताह में राहु-शुक्र-बुध की एक साथ जब गोचर करेंगे तो 4 राशियों के लिए सबसे बुरे दिन शुरू होंगे. जिस भी काम में वो हाथ डालेंगे असफलता और चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा.11 अप्रैल इन राशियों को हानि योग रहेगा.

ऋतु सिंह | Mar 04, 2026, 08:06 AM IST

1.11 अप्रैल तक चुनौतियां मिलती रहेंगी

11 अप्रैल तक चुनौतियां मिलती रहेंगी
1

वर्तमान में शनि कुंभ राशि में राहु, बुध और शुक्र के साथ युति बना रहा है जो चार राशियों के लिए हानिकारक योग होगा. 11 अप्रैल तक इन जातकों को अपनी वाणी-व्यवहार से लेकर काम और रिश्ते में विशेष सावधानी बरतनी होगी अन्यथा कई तरह की चुनौतियां इनके सामने आती रहेंगी. (Photo Credit - AI Generated)
 

2.राहु, शुक्र और बुध का संयोजन क्या डालेगा प्रभाव

राहु, शुक्र और बुध का संयोजन क्या डालेगा प्रभाव
2

शनि की राशि कुंभ में राहु, शुक्र और बुध की युति बनी है और इसी राशि में सूर्य और शुक्र भी विराजमान हैं. हालांकि शुक्र और बुध शुभ ग्रह हैं, लेकिन शनि के घर में अशुभ ग्रह राहु की युति से ही चार राशियों पर इसका निगेटिव इफेक्ट पड़े वाला है. एक ओर जहां बुध वाणी, व्यवहार और व्यापार का स्वामी हैं वहीं शुक्र भौतिक सुख-सुविधाओं का स्वामी है. लेकिन राहु की युति के कारण ये दोनों ही राशियां भ्रमित होकर बुरे कर्म को उर्जा देंगी इससे  चार राशियों के जातकों को वाणी और व्यवहार संबंधी समस्याओं से सबसे अधिक सामना करना पड़ेगा. (Photo Credit - AI Generated)
 

3.बुध 11 अप्रैल तक कुंभ राशि में रहेगा, तब जाकर...

बुध 11 अप्रैल तक कुंभ राशि में रहेगा, तब जाकर...
3

बुध 11 अप्रैल तक कुंभ राशि में रहेगा, जिसके बाद यह मीन राशि में प्रवेश करेगा. इसलिए, इन चार राशियों के जातकों को 11 अप्रैल तक परेशानी झेलनी पड़ेगी.आइए जानते हैं राहु, शुक्र और बुध के संयोजन से किन राशियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. तो चलिए जानें किन राशियों के लिए चुनौती भरे दिन आने वाले हैं. (Photo Credit - AI Generated)
 

4.मेष राशि

मेष राशि
4

राहु, शुक्र और बुध की युति के कारण मेष राशि के जातकों को यात्रा करते समय बहुत सावधानी बरतनी चाहिए और वित्तीय लेन-देन से बचना चाहिए. पेशेवरों को अपने काम पर नजर रखनी चाहिए और कोई भी परियोजना शुरू करने से पहले बाजार की स्थिति का जायजा लेना चाहिए. इस दौरान किसी को भी पैसा उधार देने से बचें, क्योंकि इससे नुकसान हो सकता है. आपकी वाणी विवादों को जन्म दे सकती है, इसलिए अपने संवाद कौशल में सुधार करें. (Photo Credit - AI Generated)
 

5.कर्क राशि

कर्क राशि
5

बुध, शुक्र और राहु की युति कर्क राशि वालों के व्यवहार के कारण कई विवादों को जन्म दे सकती है, और उनकी वाणी के कारण संघर्ष और बहस की संभावना बनी रहती है. करियर में अप्रत्याशित यात्राएं शामिल हो सकती हैं, जिससे तनाव बढ़ सकता है. यदि आप व्यवसाय में हैं, तो उचित योजना के अभाव में आपको भारी आर्थिक नुकसान हो सकता है. जिस वेतन वृद्धि का आप इंतजार कर रहे हैं, उसमें देरी हो सकती है और निराशा हाथ लग सकती है. (Photo Credit - AI Generated)
 

6.कन्या राशि

कन्या राशि
6

शुक्र, बुध और राहु की युति कन्या राशि वालों के लिए कई मामलों में देरी का कारण बन सकती है और बोलने में असमर्थता के कारण काम में रुकावट आ सकती है. समस्याओं से बचने के लिए अपनी संवाद शैली में बदलाव करें. व्यापार में, कंपनी के लेन-देन में भाग्य आपका साथ नहीं दे सकता है, जिसके कारण आय में कमी आ सकती है. ग्रहों के अशुभ प्रभाव के कारण आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, इसलिए अनावश्यक खर्चों से बचें. (Photo Credit - AI Generated)
 

7.धनु राशि

धनु राशि
7

राहु, बुध और शुक्र की युति से वाणी के कारण विवाद उत्पन्न हो सकते हैं, जिससे कानूनी मामले बढ़ सकते हैं. आपको कुछ अप्रिय घटनाओं और परिवार के किसी सदस्य के साथ वाद-विवाद का भी सामना करना पड़ सकता है. करियर के लिहाज से, आप बेहतर अवसरों के लिए नौकरी बदलने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि आपकी वर्तमान स्थिति आपके लिए उपयुक्त नहीं है और आपके उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर रही है. इस दौरान आपको आर्थिक हानि हो सकती है, लेकिन फिर भी आप आर्थिक रूप से प्रगति कर सकते हैं. (Photo Credit - AI Generated)
 

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

राहु-शुक्र और बुध इन 4 राशियों का बिगाड़ेंगे काम, 11 अप्रैल तक एक के बाद एक मिलेगी चुनौतियां
T20 वर्ल्ड कप के नॉकआउट मैचों में सबसे ज्यादा अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय का नाम
भगवान के इन मंदिरों में होती है पैसों की बारिश, दानपात्रों में हर रोज आता है करोड़ों का दान
ये हैं ब्रह्मांड के 5 सबसे बड़े तारे, जानें आखिर क्यों दिलचस्प हैं ये कॉस्मिक दानव
‘Filmy Style’ में रंग खेलने का सपना? इन भारतीय शहरों में मिलेगी Yeh Jawaani Hai Deewani वाली फील
धर्म
इन तारीखों पर जन्मे बेटे पिता के अधूरे सपनों को बनाते हैं अपना मिशन, कम उम्र में ही बन जाते हैं फैमिली का Backbone
चंद्र ग्रहण पर मूलांक के अनुसार करें ये खास उपाय, नहीं तो संकटों से भर जाएगा आपका जीवन
चंद्र ग्रहण के बाद राशि अनुसार जरूर करें इन चीजों का दान, घर आएंगी मां लक्ष्मी और बढ़ेगी सुख समृद्धि
मंगलवार के दिन जरूर करें इस चालीसा का पाठ, जाग जाएगी सोई किस्मत
भगवान विष्णु से लेकर कृष्ण और नरसिम्हा तक होली पर किन देवताओं की पूजा करनी चाहिए?
