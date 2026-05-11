Rahu-Ketu Yuti: राहु-केतु इन 4 राशियों की बढ़ाएंगे टेंशन, अगले 26 महीनों तक करियर, पैसा और रिश्तों के बिगड़ने का रहेगा डर

1 . राहु और केतु की स्थिति बड़े उतार-चढ़ाव का संकेत दे रही है

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क्या पिछले कुछ समय से अचानक तनाव, काम में रुकावट या फैसलों में उलझन महसूस हो रही है? ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार 11 मई यानी आज से राहु और केतु की स्थिति कुछ राशियों के जीवन में बड़े उतार-चढ़ाव लाने जा रही है. कहा जा रहा है कि इस ग्रह स्थिति का असर सिर्फ मानसिक शांति पर नहीं, बल्कि नौकरी, बिजनेस और पारिवारिक रिश्तों पर भी पड़ सकता है.

ज्योतिष शास्त्र में राहु और केतु को छाया ग्रह माना जाता है. जब इनकी विशेष स्थिति बनती है तो कई लोग इसे जीवन में भ्रम, अचानक बदलाव और मानसिक दबाव से जोड़कर देखते हैं. माना जा रहा है कि यह प्रभाव लंबे समय तक रह सकता है, इसलिए कुछ राशियों के लोगों को जल्दबाजी से बचने और धैर्य रखने की सलाह दी जा रही है. (फोटो एआई)