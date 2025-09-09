MEA on Nepal Situation: विदेश मंत्रालय ने नेपाल में रह रहे भारतीयों के लिए जारी की एडवाइजरी, कहा-
नेपाल में सोशल मीडिया बैन के खिलाफ स्टूडेंट्स का हिंसक प्रदर्शन, राष्ट्रपति-PM-मंत्रियों के घर उपद्रव, इस्तीफे की मांग
Vidur Niti: इन 5 आदतों वाले लोग होते हैं महामूर्ख, इनसे दूरी बनाने में ही है भलाई
Rajasthan Police Exam City Slip 2025: राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी, sso.rajasthan.gov.in से ऐसे करें चेक
ये हैं दुनिया की सबसे लंबी पूंछ वाले 5 जानवर, कभी बैलेंस और कभी रोमांस के लिए करते हैं इसका इस्तेमाल
देश के इन 4 राज्यों में जमीन के अंदर छिपा है हीरों का खजाना, 1 ग्राम की कीमत सुनकर चौंक जाएंगे आप
राज-कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी की बढ़ी मुश्किलें, लुकआउट नोटिस जारी, 15 सितंबर को होगी राज कुंद्रा से पूछताछ
दोस्तों में छुपे दुश्मन की पहचान कैसे करें? चाणक्य का ये सूत्र समझ लेंगे तो नहीं होंगे षड्यंत्र का शिकार
Rahu Ketu Bad Effects Remedies: घर में इन पौधों को लगाने से बैन हो जाती है राहु केतु की एंट्री, संभाले नहीं संभलता पैसा
भारत का पहला 5 स्टार होटल, जहां नवाबी ठाठ और मॉडर्न सुविधाओं का था संगम
धर्म
नितिन शर्मा | Sep 09, 2025, 10:04 AM IST
1.राहु और केतु
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, राहु और केतु को छाया ग्रह है. किसी भी व्यक्ति की कुंडली में इन दोनों ग्रहों का अशुभ प्रभाव जीवन में बाधा उत्पन्न करता है. इसकी वजह से लोगों को आर्थिक तंगी और समस्याओं का सामना करना पड़ता है. ऐसे में कुछ उपाय कर आप इनके अशुभ प्रभव से मुक्ति पा सकते हैं.
2.घर में लगाएं नीम का पेड़
शास्त्रों में घर के अदर कुछ पौधों को लगाना बेहद शुभ माना गया है. इनमें नीम भी शामिल है. यह सेहत के साथ ही आपको कुप्रभाव से बचा सकते हैं. इसकी वजह नीम का संबंध शनि, मंगल और केतु से है. ये पौधा घर की नकारात्मकता को दूर करता है. इसके साथ ही सकारात्मकता लेकर आता है. नीम का पेड़ राहु के कारण होने वाली मानसिक अशांति और आर्थिक समस्याओं को दूर करता है.
3.अनार का पेड़
अनार का पेड़ कुंडली में लगे राहु और केतु के दुष्प्रभावों को दूर करता है. अगर आप भी इन दोनों ग्रहों के दुष्प्रभाव को झेल रहे हैं तो घर के अंदर अनार का पेड़ लगा लें. इससे घर में मां लक्ष्मी का वास होता है. यह पौधा समृद्धि, उर्वरता, और सौभाग्य का प्रतीक माना गया है.
4.इस दिशा में लगाना चाहिए अनार का पेड़
अनार के पेड़ को घर के अंदर उत्तर या फिर उत्तर पूर्व दिशा में लगाना चाहिए. इससे शुभ फलों की प्राप्ति होती है. ये घर में धन प्राप्ति के रास्ते खोलता है. इसके साथ ही राहु-केतु के बुरे प्रभाव को कम करता है.
5.घर के अंदर लगाएं क्रिस्टल ग्रिड
राहु केतु के दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए घर के अंदर दक्षिण-पश्चिम दिशा में क्रिस्टल ग्रिड लगा लें. ऐसा करने से छाया ग्रह राहु-केतु की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है.
6.कुत्ते को खिलाएं रोटी
अगर आपकी कुंडली में राहु और केतु का अशुभ प्रभाव पड़ रहा है तो नियमित रूप से कुत्ते को रोटी खिलाना शुरू कर दें. ऐसा करने से राहु और केतु के दोष दूर हो जाते हैं.
7.जरूर करें पूजा पाठ
इसके अलावा राहु और केतु की समस्याओं को दूर करने के लिए मां दुर्गा की पूजा और जप करें. इसके साथ ही नियमित रूप से महामृत्युंजय मंत्र का जप करें. राहु के बीज मंत्र (ॐ भ्रां भ्रीं भ्रौं स: राहवे नम: का जप करने से राहु शुभ स्थिति में आने लगता है. इससे व्यक्ति की खाली जेब भी भर जाती है. इनकम के सोर्स बढ़ते हैं.
Disclaimer: यह खबर सामान्य और कार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से