Rahu Ketu Bad Effects Remedies: घर में इन पौधों को लगाने से बैन हो जाती है राहु केतु की एंट्री, संभाले नहीं संभलता पैसा

7 . जरूर करें पूजा पाठ

इसके अलावा राहु और केतु की समस्याओं को दूर करने के लिए मां दुर्गा की पूजा और जप करें. इसके साथ ही नियमित रूप से महामृत्युंजय मंत्र का जप करें. राहु के बीज मंत्र (ॐ भ्रां भ्रीं भ्रौं स: राहवे नम: का जप करने से राहु शुभ स्थिति में आने लगता है. इससे व्यक्ति की खाली जेब भी भर जाती है. इनकम के सोर्स बढ़ते हैं.

Disclaimer: यह खबर सामान्य और कार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

