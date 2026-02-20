FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Amalaki Ekadashi Vrat Katha: आमलकी एकादशी पर जरूर पढ़ें ये कथा, इसके बिना अधूरा माना जाता है व्रत

आमलकी एकादशी पर जरूर पढ़ें ये कथा, इसके बिना अधूरा माना जाता है व्रत

इस राज्य में अब 6 शराब की बोतलें साथ ले जा सकेंगे टूरिस्ट, सरकार ने बदले नियम

इस राज्य में अब 6 शराब की बोतलें साथ ले जा सकेंगे टूरिस्ट, सरकार ने बदले नियम

HPBOSE LDR Exam 2026:  हिमाचल बोर्ड ने रिजेक्ट किया 97 कैंडिडेट्स का आवेदन, यहां चेक करें कहीं लिस्ट में आपका नाम तो नहीं?

HPBOSE LDR Exam 2026: हिमाचल बोर्ड ने रिजेक्ट किया 97 कैंडिडेट्स का आवेदन, यहां चेक करें कहीं लिस्ट में आपका नाम तो नहीं?

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
कौन है Ranvir Sachdeva जिसने AI समिट में सबको चौंका दिया? सुंदर पिचाई और सैम ऑल्टमैन भी हुए इस 8 साल के बच्चे के मुरीद

कौन है Ranvir Sachdeva जिसने AI समिट में सबको चौंका दिया? सुंदर पिचाई और सैम ऑल्टमैन भी हुए इस 8 साल के बच्चे के मुरीद

Rahu Upay: पैसों की तंगी से हैं परेशान तो कर लें राहु के ये उपाय, रातों रात रंक से राजा बना देगा ये मायावी ग्रह

पैसों की तंगी से हैं परेशान तो कर लें राहु के ये उपाय, रातों रात रंक से राजा बना देगा ये मायावी ग्रह

Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोगों की सबसे बड़ी ताकत ही बन जाती है उनकी हार की वजह!

इन तारीखों में जन्मे लोगों की सबसे बड़ी ताकत ही बन जाती है उनकी हार की वजह!

HomePhotos

धर्म

Rahu Upay: पैसों की तंगी से हैं परेशान तो कर लें राहु के ये उपाय, रातों रात रंक से राजा बना देगा ये मायावी ग्रह

ज्योतिष में 9 ग्रह और 27 नक्षत्र हैं. हर ग्रह एक अलग राशि और नंबर का स्वामी होता है. हर ग्रह की अपनी एक विशेषता है. इन्हीं नवग्रहों में से एक राहु है, राहु एक मायावी ग्रह है, जिसके पास सिर्फ सिर है. ज्योतिष अशोक कुमार की मानें तो यह इतना पावर फूल है कि आपको रातों रात राजा बना सकता है...

Nitin Sharma | Feb 20, 2026, 04:58 PM IST

1.धनवान बना देगा ये ग्रह

धनवान बना देगा ये ग्रह
1

अगर आप भी पैसों की तंगी, कर्ज या अन्य परेशानियों से जूझ रहे हैं तो कुंडली में राहु को एक्टिव कर लखपति बन सकते हैं, लेकिन इसके लिए राहु ग्रह से संबंधित उपाय करने होंगे. ज्योतिष बताते हैं कि कुंडली में बिगड़ा हुआ राहु रातों रात व्यक्ति को कंगाल बना सकता है, लेकिन जब राहु प्रसन्न होता है तो इतना धन देता है की व्यक्ति को संभालना मुश्किल हो जाता है. आइए जानते हैं राहु के ज्योतिष उपाय...

Advertisement

2.कलयुगी ग्रह राहु की कृपा होती है विशेष

कलयुगी ग्रह राहु की कृपा होती है विशेष
2

कलयुगी ग्रह राहु की कृपा मिलते ही व्यक्ति के भाग्य के दरवाजे खुल जाते हैं. ज्योतिष की मानें तो कलयुग में जिस ग्रह का प्रभाव सबसे ज्यादा देखने को मिलता है वह राहु ही हैं. राहु अभी कुंभ राशि में है. राहु के प्रभाव से कई अनुकूल तो कुछ प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ते हैं, राहु के एक्टिव होते ही व्यक्ति के पास धन का ढेर लग जाता है. आइए जानते हैं राहु के उपाय...

3.राहुदोष से छुटकारा 

राहुदोष से छुटकारा 
3

अगर आपकी कुंडली में राहु का दोष है तो बुधवार के दिन सूर्यास्त के बाद मिट्टी के दीपक में सरसों का तेल डाल दें. इसमें अपनी छाया देखें. इसके बाद बाती डालकर जला दें. दीपक के सामने बैठकर राहु के मंत्र ॐ रां राहवे नमः का कम से कम 108 बार जप करें. 18 बुधवार ऐसा करने से आपको लाभ दिखने लगेगा.

4.राहु शांति का उपाय

राहु शांति का उपाय
4

अगर आपकी कुंडली में राहु खराब स्थिति में है तो शनिवार के दिन अपने शरीर के वजन के बराबर जौ लें. अब इनर जौ को 18 हिस्सों कें बांट लें. इसके बाद सभी जौ को अलग अलग काले कपड़े में बांधकर पोटली बना लें. बंद पोटली पर दूध का छींटा मारकर अपने सिर से 7 बार एंटी क्लॉक घुमाकर पोटली को बहते पानी में प्रवाह कर दें. 

TRENDING NOW

5.राहुदोष में चांदी का उपाय

राहुदोष में चांदी का उपाय
5

कुंडली में राहु दोष दूर करने के लिए अपनी जेब में चांदी का टुकड़ा रख लें. ऐसा करने से चंद्रमा मजबूत होता है. चंद्रमा राहु के बुरे प्रभाव को कम करता है. राहु को शांत करता है. वहीं रात को सोने से पहले नमक के पानी में पैर धोकर सोये. ऐसा करने से राहु शांत रहता है.

6.राहुदोष का ये है रामबाण उपाय

राहुदोष का ये है रामबाण उपाय
6

कलयुगी ग्रह राहु की शांति के लिए एक काला कपड़ा लेकर उसमें काले तिल, सरसों तेल, लोहा, गोमेद, खडग और अभ्रक को बांधकर पोटली बना लें. इसे सूप में रखकर किसी गरीब को दान में दे. ऐसा करने से राहु शांत होता है. जीवन में मनी फ्लो बढ़ता है. 

(Credit Image AI)

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
कौन है Ranvir Sachdeva जिसने AI समिट में सबको चौंका दिया? सुंदर पिचाई और सैम ऑल्टमैन भी हुए इस 8 साल के बच्चे के मुरीद
कौन है Ranvir Sachdeva जिसने AI समिट में सबको चौंका दिया? सुंदर पिचाई और सैम ऑल्टमैन भी हुए इस 8 साल के बच्चे के मुरीद
Rahu Upay: पैसों की तंगी से हैं परेशान तो कर लें राहु के ये उपाय, रातों रात रंक से राजा बना देगा ये मायावी ग्रह
पैसों की तंगी से हैं परेशान तो कर लें राहु के ये उपाय, रातों रात रंक से राजा बना देगा ये मायावी ग्रह
Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोगों की सबसे बड़ी ताकत ही बन जाती है उनकी हार की वजह!
इन तारीखों में जन्मे लोगों की सबसे बड़ी ताकत ही बन जाती है उनकी हार की वजह!
7 साल रिजेक्टेड गानों की लिस्ट में था Mohammad Rafi का ये गाना, 58 Yr बाद बना संगीत की दुनिया का सरताज
7 साल रिजेक्टेड गानों की लिस्ट में था Mohammad Rafi का ये गाना, 58 Yr बाद बना संगीत की दुनिया का सरताज
OTT Movies: पसीने छुड़ा देगा एक्शन और दिल जीत लेगा रोमांस, इस वीकेंड ओटीटी पर देखें सलमान खान की ये 7 ब्लॉकबस्टर फिल्में
OTT Movies: पसीने छुड़ा देगा एक्शन और दिल जीत लेगा रोमांस, इस वीकेंड ओटीटी पर देखें सलमान खान की ये 7 ब्लॉकबस्टर फिल्में
MORE
Advertisement
धर्म
Chandra Grahan 2026: सिंह राशि में चंद्र ग्रहण से इन लोगों के जीवन में आएंगी मुश्किलें, सेहत से लेकर आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा बुरा असर
सिंह राशि में चंद्र ग्रहण लगने से इन लोगों के जीवन में आएंगी मुश्किलें, सेहत से लेकर आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा बुरा असर
Numerology: टैलेंटेड होने के बावजूद काम टालने की वजह से खाली हाथ रह जाते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, मिनटों में चाहते हैं रिजल्ट
टैलेंटेड होने के बावजूद काम टालने की वजह से खाली हाथ रह जाते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, मिनटों में चाहते हैं रिजल्ट
Holi Ke Totke: होली पर कर लिये ये 5 काम तो घर से बाहर हो जाएगी बीमारी, धन लाभ के बनेंगे योग
होली पर कर लिये ये 5 काम तो घर से बाहर हो जाएगी बीमारी, धन लाभ के बनेंगे योग
Phulera Dooj Vrat Katha: आज फुलेरा दूर पर इस कथा को पढ़नें पर ही पूर्ण माना जाएगा व्रत, मिलेगा राधा रानी और श्रीकृष्ण का आशीर्वाद
आज फुलेरा दूर पर इस कथा को पढ़नें पर ही पूर्ण माना जाएगा व्रत, मिलेगा राधा रानी और श्रीकृष्ण का आशीर्वाद
Luxury Lifestyle: जन्म से ही अमीर होते हैं इन 4 राशियों के जातक, ऐशो आराम में बीतता है इनका पूरा जीवन
जन्म से ही अमीर होते हैं इन 4 राशियों के जातक, ऐशो आराम में बीतता है इनका पूरा जीवन
MORE
Advertisement