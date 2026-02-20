Rahu Upay: पैसों की तंगी से हैं परेशान तो कर लें राहु के ये उपाय, रातों रात रंक से राजा बना देगा ये मायावी ग्रह

1 . धनवान बना देगा ये ग्रह

अगर आप भी पैसों की तंगी, कर्ज या अन्य परेशानियों से जूझ रहे हैं तो कुंडली में राहु को एक्टिव कर लखपति बन सकते हैं, लेकिन इसके लिए राहु ग्रह से संबंधित उपाय करने होंगे. ज्योतिष बताते हैं कि कुंडली में बिगड़ा हुआ राहु रातों रात व्यक्ति को कंगाल बना सकता है, लेकिन जब राहु प्रसन्न होता है तो इतना धन देता है की व्यक्ति को संभालना मुश्किल हो जाता है. आइए जानते हैं राहु के ज्योतिष उपाय...