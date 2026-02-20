Rahu Upay: पैसों की तंगी से हैं परेशान तो कर लें राहु के ये उपाय, रातों रात रंक से राजा बना देगा ये मायावी ग्रह

धर्म
Nitin Sharma | Feb 20, 2026, 04:58 PM IST
1.धनवान बना देगा ये ग्रह
अगर आप भी पैसों की तंगी, कर्ज या अन्य परेशानियों से जूझ रहे हैं तो कुंडली में राहु को एक्टिव कर लखपति बन सकते हैं, लेकिन इसके लिए राहु ग्रह से संबंधित उपाय करने होंगे. ज्योतिष बताते हैं कि कुंडली में बिगड़ा हुआ राहु रातों रात व्यक्ति को कंगाल बना सकता है, लेकिन जब राहु प्रसन्न होता है तो इतना धन देता है की व्यक्ति को संभालना मुश्किल हो जाता है. आइए जानते हैं राहु के ज्योतिष उपाय...
2.कलयुगी ग्रह राहु की कृपा होती है विशेष
कलयुगी ग्रह राहु की कृपा मिलते ही व्यक्ति के भाग्य के दरवाजे खुल जाते हैं. ज्योतिष की मानें तो कलयुग में जिस ग्रह का प्रभाव सबसे ज्यादा देखने को मिलता है वह राहु ही हैं. राहु अभी कुंभ राशि में है. राहु के प्रभाव से कई अनुकूल तो कुछ प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ते हैं, राहु के एक्टिव होते ही व्यक्ति के पास धन का ढेर लग जाता है. आइए जानते हैं राहु के उपाय...
3.राहुदोष से छुटकारा
अगर आपकी कुंडली में राहु का दोष है तो बुधवार के दिन सूर्यास्त के बाद मिट्टी के दीपक में सरसों का तेल डाल दें. इसमें अपनी छाया देखें. इसके बाद बाती डालकर जला दें. दीपक के सामने बैठकर राहु के मंत्र ॐ रां राहवे नमः का कम से कम 108 बार जप करें. 18 बुधवार ऐसा करने से आपको लाभ दिखने लगेगा.
4.राहु शांति का उपाय
अगर आपकी कुंडली में राहु खराब स्थिति में है तो शनिवार के दिन अपने शरीर के वजन के बराबर जौ लें. अब इनर जौ को 18 हिस्सों कें बांट लें. इसके बाद सभी जौ को अलग अलग काले कपड़े में बांधकर पोटली बना लें. बंद पोटली पर दूध का छींटा मारकर अपने सिर से 7 बार एंटी क्लॉक घुमाकर पोटली को बहते पानी में प्रवाह कर दें.
5.राहुदोष में चांदी का उपाय
कुंडली में राहु दोष दूर करने के लिए अपनी जेब में चांदी का टुकड़ा रख लें. ऐसा करने से चंद्रमा मजबूत होता है. चंद्रमा राहु के बुरे प्रभाव को कम करता है. राहु को शांत करता है. वहीं रात को सोने से पहले नमक के पानी में पैर धोकर सोये. ऐसा करने से राहु शांत रहता है.
6.राहुदोष का ये है रामबाण उपाय
कलयुगी ग्रह राहु की शांति के लिए एक काला कपड़ा लेकर उसमें काले तिल, सरसों तेल, लोहा, गोमेद, खडग और अभ्रक को बांधकर पोटली बना लें. इसे सूप में रखकर किसी गरीब को दान में दे. ऐसा करने से राहु शांत होता है. जीवन में मनी फ्लो बढ़ता है.
(Credit Image AI)
डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.
