Rahu Gochar: राहु इन राशियों देने आ रहे मनचाहा गिफ्ट, किस्मत लेगी 100 डिग्री टर्न, जॉब-पैसा मिलने से लाइफ होगी चकाचक  

1 . राहु को केवल नकारात्मक ग्रह नहीं होता है

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राहु का नाम सुनते ही अक्सर लोगों के मन में डर या अशुभता का विचार आता है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में राहु को केवल नकारात्मक ग्रह नहीं माना गया है. कई बार यही ग्रह व्यक्ति को ऐसी ऊंचाइयों तक पहुंचा देता है, जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होती. खास बात यह है कि इस बार का नक्षत्र परिवर्तन कुछ राशियों के लिए धन, करियर और रिश्तों के क्षेत्र में सकारात्मक संकेत दे रहा है. जून की शुरुआत कुछ लोगों के लिए सिर्फ नया महीना नहीं, बल्कि नई संभावनाओं का संकेत भी लेकर आई है. ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार राहु ने अपना नक्षत्र बदलते हुए शतभिषा नक्षत्र के प्रथम चरण में प्रवेश किया है. ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजुमदार के अनुसार राहु की चाल में बदलाव अचानक घटनाओं, अप्रत्याशित लाभ और जीवन की दिशा बदलने वाले अवसरों को जन्म दे सकता है. (Photo AI)

