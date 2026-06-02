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Rahu Gochar: राहु इन राशियों देने आ रहे मनचाहा गिफ्ट, किस्मत लेगी 100 डिग्री टर्न, जॉब-पैसा मिलने से लाइफ होगी चकाचक  

राहु इन राशियों देने आ रहे मनचाहा गिफ्ट, किस्मत लेगी 100 डिग्री टर्न, जॉब-पैसा मिलने से लाइफ होगी चकाचक

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Rahu Gochar: राहु इन राशियों देने आ रहे मनचाहा गिफ्ट, किस्मत लेगी 100 डिग्री टर्न, जॉब-पैसा मिलने से लाइफ होगी चकाचक  

Rahu Shatabhisha Nakshatra Effects on Zodiac: राहु ने अपना नक्षत्र बदल लिया है और इससे कुछ राशियों की किस्मत 100 डिग्री पर टर्न लेने जा रही है. जून की शुरुआत में कुछ राशियों को करियर-जॉब और धन के ऐसे बड़े अवसर मिलेंगे की लाइफ एकदम सेट हो जाएगी.

ऋतु सिंह | Jun 02, 2026, 11:21 AM IST

1. राहु को केवल नकारात्मक ग्रह नहीं होता है

राहु को केवल नकारात्मक ग्रह नहीं होता है
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राहु का नाम सुनते ही अक्सर लोगों के मन में डर या अशुभता का विचार आता है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में राहु को केवल नकारात्मक ग्रह नहीं माना गया है. कई बार यही ग्रह व्यक्ति को ऐसी ऊंचाइयों तक पहुंचा देता है, जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होती. खास बात यह है कि इस बार का नक्षत्र परिवर्तन कुछ राशियों के लिए धन, करियर और रिश्तों के क्षेत्र में सकारात्मक संकेत दे रहा है. जून की शुरुआत कुछ लोगों के लिए सिर्फ नया महीना नहीं, बल्कि नई संभावनाओं का संकेत भी लेकर आई है. ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार राहु ने अपना नक्षत्र बदलते हुए शतभिषा नक्षत्र के प्रथम चरण में प्रवेश किया है. ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजुमदार के अनुसार राहु की चाल में बदलाव अचानक घटनाओं, अप्रत्याशित लाभ और जीवन की दिशा बदलने वाले अवसरों को जन्म दे सकता है. (Photo AI)
 

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2.राहु का नक्षत्र परिवर्तन क्यों माना जाता है खास?

राहु का नक्षत्र परिवर्तन क्यों माना जाता है खास?
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वैदिक ज्योतिष में राहु को महत्वाकांक्षा, विदेशी संबंधों, तकनीक, राजनीति, डिजिटल दुनिया और अचानक मिलने वाले अवसरों का कारक माना जाता है. जब राहु किसी नक्षत्र में प्रवेश करता है तो उसका प्रभाव केवल व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि करियर, निवेश, व्यापार और सामाजिक पहचान पर भी पड़ सकता है.

शतभिषा नक्षत्र का संबंध शोध, नवाचार, चिकित्सा, तकनीक और छिपे हुए अवसरों से जोड़ा जाता है. यही कारण है कि इस दौरान कई लोगों को ऐसे मौके मिल सकते हैं जो पहले उनकी नजरों से दूर थे. (फोटो एआई)
 

3.वृषभ राशि वालों के लिए खुल सकते हैं आय के नए रास्ते

वृषभ राशि वालों के लिए खुल सकते हैं आय के नए रास्ते
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वृषभ राशि के जातकों के लिए यह समय आर्थिक दृष्टि से राहत देने वाला माना जा रहा है. लंबे समय से रुके हुए कामों में गति आ सकती है और आय के नए स्रोत बनने की संभावना बन रही है.

जो लोग नौकरी बदलने, नया निवेश करने या कोई बड़ा वित्तीय फैसला लेने की सोच रहे हैं, उन्हें अनुकूल परिस्थितियां मिल सकती हैं. खास बात यह है कि मेहनत का परिणाम अपेक्षा से बेहतर मिल सकता है. (फोटो एआई)
 

4.मिथुन राशि को मिल सकता है करियर में बड़ा ब्रेक

मिथुन राशि को मिल सकता है करियर में बड़ा ब्रेक
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मिथुन राशि वालों के लिए राहु का यह परिवर्तन नए अवसरों का द्वार खोल सकता है. नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को सकारात्मक समाचार मिल सकते हैं, जबकि कारोबारियों को नए ग्राहकों या नए बाजारों से लाभ मिलने की संभावना है. यात्रा, संचार, मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म और तकनीकी क्षेत्रों से जुड़े लोगों को विशेष लाभ मिल सकता है. लंबे समय से अटकी योजनाएं भी आगे बढ़ सकती हैं. (फोटो एआई)
 

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5.तुला राशि के लिए तरक्की और रिश्तों दोनों में सुधार के संकेत

तुला राशि के लिए तरक्की और रिश्तों दोनों में सुधार के संकेत
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तुला राशि वालों के लिए यह समय पेशेवर और व्यक्तिगत दोनों स्तरों पर महत्वपूर्ण साबित हो सकता है. कार्यस्थल पर जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन उसके साथ सम्मान और पहचान भी मिल सकती है. आर्थिक स्थिति मजबूत होने के संकेत हैं. वहीं निजी जीवन में चल रही गलतफहमियां कम हो सकती हैं. वैवाहिक जीवन और साझेदारी वाले संबंधों में संतुलन लौटने की संभावना दिखाई दे रही है. (फोटो एआई)
 

6.धनु राशि वालों को मिल सकता है पहचान और नया अवसर

धनु राशि वालों को मिल सकता है पहचान और नया अवसर
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धनु राशि के जातकों के लिए यह गोचर आत्मविश्वास बढ़ाने वाला साबित हो सकता है. कार्यक्षेत्र में किए गए प्रयासों की सराहना मिल सकती है और वरिष्ठों का सहयोग भी प्राप्त हो सकता है.

नई नौकरी, नई जिम्मेदारी या किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात भविष्य के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है. जो लोग लंबे समय से अपने काम में पहचान का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं. (फोटो एआई)
 

7.राहु के प्रभाव को समझना क्यों जरूरी है?

राहु के प्रभाव को समझना क्यों जरूरी है?
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ज्योतिष विशेषज्ञों का मानना है कि राहु का प्रभाव हमेशा सीधे-सीधे नहीं दिखता. यह कई बार व्यक्ति को उसके कम्फर्ट जोन से बाहर निकालकर नए अवसरों की ओर धकेलता है. इसलिए इस अवधि में अचानक मिलने वाले अवसरों को नजरअंदाज करने के बजाय समझदारी से उनका मूल्यांकन करना जरूरी है.

एक दिलचस्प बात यह भी है कि राहु तकनीक, सोशल मीडिया, डिजिटल बिजनेस और विदेशी संपर्कों का कारक माना जाता है. ऐसे में इन क्षेत्रों में सक्रिय लोगों को अपेक्षाकृत अधिक लाभ मिल सकता है. (फोटो एआई)

8.क्या सिर्फ भाग्य ही बदलेगा?

क्या सिर्फ भाग्य ही बदलेगा?
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ज्योतिषीय संकेत अवसरों की ओर इशारा कर सकते हैं, लेकिन अंतिम परिणाम व्यक्ति के प्रयास, निर्णय और परिस्थितियों पर भी निर्भर करते हैं. यदि यह समय आपके लिए अनुकूल है, तो इसे मेहनत और सही रणनीति के साथ जोड़ना ज्यादा लाभदायक हो सकता है.

जून 2026 की शुरुआत में राहु का यह नक्षत्र परिवर्तन कई लोगों के लिए नई उम्मीद लेकर आया है. अब देखना दिलचस्प होगा कि यह बदलाव किसके जीवन में कितनी बड़ी सकारात्मक कहानी लिखता है. (फोटो एआई)

डिस्क्लेमर- यह जानकारी ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों  के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

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