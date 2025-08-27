Rahu Gochar Effects: राहु की चाल से बदल जाएंगे इन राशि वालों के दिन, गुरु के नक्षत्र से मिलेगा लाभ और सफलता
नितिन शर्मा | Aug 27, 2025, 04:40 PM IST
1.ग्रहों का गोचर
इस साल राहु ने शनि की कुंभ राशि में गोचर किया है. ऐसे में भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी गुरु हैं. इस नक्षत्र में राहु ग्रह नवंबर माह तक रहेंगे. इसका प्रभाव सभी राशियों के जातकों पर पड़ेगा. यह कुछ राशियों के लिए शुभ तो कुछ के लिए अशुभ साबित हो सकता है.
2.राशियों पर पड़ेगा प्रभाव
इनमें 3 राशियां ऐसी हैं, जिन्हें राहु का गोचर शुभ साबित होगा. इनके राशियों के जातकों के जीवन में बड़े बदलाव होंगे. इन्हें लाभ के साथ ही तरक्की की प्राप्ति होगी. आइए जानते हैं कौन सी हैं वो राशियां.
3.मेष राशि
राहु की उल्टी चाल मेष राशि के जातकों के लिए बेहद शुभकारी सिद्ध होगा. राहु के प्रभाव से इन राशि के जातकों की किस्मत चमक जाएगी. इनकम के सोर्स बढ़ेंगे. समाज में मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी. घर परिवार में शांति बनी रहेगी. धार्मिक कामों में हिस्सा लेना अच्छा रहेगा. टीम के साथ काम करने का फायदा मिलेगा.
4.तुला राशि
तुला राशि के जातकों को राहु की उलटी चाल लाभकारी होगी. इस समय में परिवार का पूर्ण साथ मिलेगा. बॉस के तालमेल बिठा लेंगे. व्यापार में बढ़ोतरी होगी. भाग्य के साथ मिलने से बिगड़े हुए काम भी बन जाएंगे.
5.कुंभ राशि
राहु ग्रह की उल्टी चाल कुंभ राशि के जातकों के लिए शुभ साबित होगी. इनके करियर में बढ़ोतरी होगी. इसके साथ ही नकारात्मक प्रभाव कम होंगे. पॉजिटिव सोच बनाए रखें. धन-संबंधी दिक्कतें दूर हो सकती हैं.
Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.
