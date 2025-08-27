Rahu Gochar Effects: राहु की चाल से बदल जाएंगे इन राशि वालों के दिन, गुरु के नक्षत्र से मिलेगा लाभ और सफलता

3 . मेष राशि

राहु की उल्टी चाल मेष राशि के जातकों के लिए बेहद शुभकारी सिद्ध होगा. राहु के प्रभाव से इन राशि के जातकों की किस्मत चमक जाएगी. इनकम के सोर्स बढ़ेंगे. समाज में मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी. घर परिवार में शांति बनी रहेगी. धार्मिक कामों में हिस्सा लेना अच्छा रहेगा. टीम के साथ काम करने का फायदा मिलेगा.