Radha Ashtami Vrat 2025: राधा अष्टमी पर पूरे की जगह आधे दिन ही क्यों रखा जाता है व्रत, जानें इसका आध्यात्मिक महत्व

6 . राधा अष्टमी के व्रत से मिलता है इतना पुण्य

राधा अष्टमी पर व्रत का बड़ा महत्व है. इस दिन व्रत करने से सुमेरु पर्वत जितना सोना दान और 1000 कन्यादान का फल प्राप्त होता है. मान्यता है कि जो भी व्यक्ति गलती से भी राधा अष्टमी के व्रत को करने के साथ ही राधा नाम जप करता है. उसे अपने कुल समेत भगवत धाम जाने का अधिकार प्राप्त होता है.