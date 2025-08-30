Radha Ashtami Vrat 2025: राधा अष्टमी पर पूरे की जगह आधे दिन ही क्यों रखा जाता है व्रत, जानें इसका आध्यात्मिक महत्व
धर्म
नितिन शर्मा | Aug 30, 2025, 09:33 AM IST
1.क्यों मनाई जाती है राधा अष्टमी
कृष्ण जन्माष्टमी की तरह ही भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा रानी का जन्म हुआ था. इसलिए ही राधा अष्टमी पर राधा रानी का जन्मदिन मनाया जाता है. शास्त्रों के अनुसार राधा जी सुबह के समय प्रकट हुई थी.
2.इस वजह से रखा जाता है आधे दिन का व्रत
शास्त्रों की मानें तो राधा रानी का जन्म सुबह के समय हुआ था. इसलिए राधा अष्टमी पर राधा रानी की पूजा अर्चना सुबह के समय की जाती है. इसके साथ ही आधे दिन का व्रत किया जाता है.
3.श्रीकृष्ण और राधा रानी की पूजा
राधा अष्टमी पर राधा रानी और भगवान श्रीकृष्ण की एक साथ पूजा अर्चना करनी चाहिए. इसी से पूजा पूर्ण मानी जाती है. इसके साथ ही राधारानी भक्तों की हर इच्छा को पूर्ण करती हैं.
4.इसलिए रखा जाता है व्रत
पौराणिक कथाओं के अनुसार, राधा रानी का जन्म भाद्रपद अष्टमी की तिथि को सुबह के समय अर्धदिवस पर हुआ था. इसलिए भी उनका व्रत आधे दिन का रखा जाता है. भक्त सूर्योदय से लेकर दोपहर तक व्रत और पूजा अर्चना कर शाम के समय व्रत का पारण कर सकते हैं.
5.एकादशी से भी ज्यादा फलदायक है राधा अष्टमी व्रत
हिंदू धर्म में सभी तिथियों और व्रत में एकादशी का व्रत विशेष माना जाता है, लेकिन इससे भी कहीं ज्यादा विशेष और फलदायक राधा अष्टमी का व्रत है. इस व्रत को रखने से राधा रानी और श्रीकृष्ण की कृपा प्राप्त होती है.
6.राधा अष्टमी के व्रत से मिलता है इतना पुण्य
राधा अष्टमी पर व्रत का बड़ा महत्व है. इस दिन व्रत करने से सुमेरु पर्वत जितना सोना दान और 1000 कन्यादान का फल प्राप्त होता है. मान्यता है कि जो भी व्यक्ति गलती से भी राधा अष्टमी के व्रत को करने के साथ ही राधा नाम जप करता है. उसे अपने कुल समेत भगवत धाम जाने का अधिकार प्राप्त होता है.