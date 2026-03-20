सुबह होते ही प्रेमानंद महाराज के आश्रम पहुंचीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ब्रज की महिमा और सेवा भाव का समझा महत्व, देखें तस्वीरें...

1 . अयोध्या से लेकर ब्रज दौरे पर हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू

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आपको बता दें कि देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तर प्रदेश के प्रमुख धार्मिक स्थलों का दौरा कर रही हैं. इसी कड़ी में शुक्रवार सुबह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वृंदावन पहुंची. यहां उन्होंने सुबह करीब साढ़े सात बजे प्रेमानंद महाराज के दर्शन किये. प्रेमानंद महाराज ने राष्ट्रपति के सवालों का जवाब देने के साथ ही उन्हें ब्रज की महिमा का महत्व समझाया.