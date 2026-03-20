सुबह होते ही प्रेमानंद महाराज के आश्रम पहुंचीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ब्रज की महिमा और सेवा भाव का समझा महत्व, देखें तस्वीरें...

धर्म
Nitin Sharma | Mar 20, 2026, 11:19 AM IST
1.अयोध्या से लेकर ब्रज दौरे पर हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू
आपको बता दें कि देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तर प्रदेश के प्रमुख धार्मिक स्थलों का दौरा कर रही हैं. इसी कड़ी में शुक्रवार सुबह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वृंदावन पहुंची. यहां उन्होंने सुबह करीब साढ़े सात बजे प्रेमानंद महाराज के दर्शन किये. प्रेमानंद महाराज ने राष्ट्रपति के सवालों का जवाब देने के साथ ही उन्हें ब्रज की महिमा का महत्व समझाया.
2.मथुरा वृंदावन में सुरक्षा के कड़े इंतजाम
राष्ट्रपति की इस यात्रा को लेकर मथुरा वृंदावन में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किये गये हैं. आज पूरे दिन राष्ट्रपति वृंदावन में रहेंगी. यहां पर स्थित अलग अलग आश्रम और धार्मिक स्थानों पर जाएगी.
3.बाबा नीम करोली स्मारक के भी करेंगी दर्शन
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वृंदावन स्थित बाबा नीम करोली के स्मारक के भी दर्शन करेंगी. इसके बाद शाम को राष्ट्रपति रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम में एक नए ऑन्कोलॉजी ब्लॉक का उद्घाटन करेंगी. इसके बाद राष्ट्रपति साध्वी ऋतंभरा द्वारा स्थापित संस्था वात्सल्य ग्राम में भी रुकेंगी. यह जगह बुजुर्गों और अनाथ बच्चों की देखभाल के लिए जानी जाती है.
4.गोवर्धन दंगहाटी मंदिर पर समाप्त होगी यात्रा
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की यह यात्रा 21 मार्च को गोवर्धन के दंगहाटी मंदिर में प्रार्थना के साथ समाप्त होगी. हालांकि इससे पहले राष्ट्रपति गोवर्धन की परिक्रमा करेंगी. इसके बाद नई दिल्ली के लिए रवान होंगी.
5.अयोध्या से की यात्रा की शुरुआत
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तर प्रदेश के अयोध्या से धार्मिंक शहरों की यात्रा शुरू की. वह सबसे पहले अयोध्या पहुंची. यहां उन्होंने भगवान श्रीराम के दर्शन करने के साथ ही श्री राम यंत्र स्थापत किया. इसके बाद वे शुक्रवार को अयोध्या से वृंदावन पहुंची. यहां भी वे आज कई कार्यक्रमों शिरकत कर शनिवार को गोवर्धन पहुंचेंगी.
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