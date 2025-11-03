क्या तुलसी की माला पहनने के बाद प्याज और लहसुन खाया जा सकता है? प्रेमानंद महाराज का जवाब सुनकर चौंक जाएंगे आप

धर्म
नितिन शर्मा | Nov 03, 2025, 12:35 PM IST
1.वैष्णव परंपरा में तुलसी की माला का महत्व
हिंदू धर्म में तुलसी सिर्फ़ एक पौधा नहीं, बल्कि माता तुलसी भी कही जाती है. तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय मानी जाती है. यही वजह है कि वैष्णव परंपरा में तुलसी की माला का विशेष महत्व है. इसे धारण करना सिर्फ़ एक धार्मिक प्रतीक नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक व्रत है जो व्यक्ति को सात्विक और भक्ति के मार्ग पर ले जाता है. तो जानिए तुलसी की माला का धार्मिक महत्व और क्या इसे धारण करने के बाद प्याज़-लहसुन समेत सभी तामसिक खाद्य पदार्थ खाए जा सकते हैं.
2.तुलसी की माला का धार्मिक महत्व
तुलसी माला को विष्णु माला भी कहा जाता है. इसे धारण करने से विचार, कर्म और आचरण शुद्ध होते हैं. तुलसी की लकड़ी से बनी यह माला नकारात्मक ऊर्जाओं से रक्षा करती है और शांति, श्रद्धा और आत्मविश्वास बढ़ाती है. ऐसा माना जाता है कि इसे धारण करने वाले को भगवान विष्णु का संरक्षण प्राप्त होता है.
3.प्रेमानंद महाराज ने दिया ये जवाब
कई लोगों के मन में ये सवाल होगा कि क्या तुलसी की माला पहनने के बाद प्याज और लहसुन खाना सही है या नहीं? तो प्रेमानंद महाराज के अनुसार, तुलसी की माला पहनने के बाद व्यक्ति को प्याज और लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए. उन्होंने कहा कि तुलसी की माला सिर्फ एक आभूषण नहीं है बल्कि ये एक व्रत है, एक वादा है कि अब आप अपने जीवन को भक्ति और पवित्रता की दिशा में आगे बढ़ा रहे हैं.
4.आलस्य और क्रोध को बढ़ाते हैं लहसुन और प्याज
महाराज कहते हैं कि प्याज और लहसुन तामसिक भोजन में आते हैं. तामसिक भोजन मन में आलस्य और क्रोध को बढ़ाता है, जबकि तुलसी की माला पहनने का मतलब है कि आप इन भावनाओं से दूर रह सकते हैं और भगवान की भक्ति में लीन रह सकते हैं. इसलिए, जो लोग तुलसी की माला पहन रहे हैं उन्हें प्याज और लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए.
5.तुलसी बहुत पवित्र है
शास्त्रों में भी वर्णित है कि तुलसी अत्यंत पवित्र होती है और इसे भगवान विष्णु की पत्नी का स्थान दिया गया है. इसलिए जब कोई व्यक्ति तुलसी की माला धारण करता है, तो वह स्वयं को ईश्वर का भक्त मानता है. ऐसे समय में तामसिक भोजन का सेवन करना उचित नहीं है. इसके अलावा, गरुड़ पुराण और स्कंद पुराण में भी तुलसी की माला धारण करने वाले को सात्विक जीवनशैली अपनाने की सलाह दी गई है.
