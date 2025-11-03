क्या तुलसी की माला पहनने के बाद प्याज और लहसुन खाया जा सकता है? प्रेमानंद महाराज का जवाब सुनकर चौंक जाएंगे आप

1 . वैष्णव परंपरा में तुलसी की माला का महत्व

हिंदू धर्म में तुलसी सिर्फ़ एक पौधा नहीं, बल्कि माता तुलसी भी कही जाती है. तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय मानी जाती है. यही वजह है कि वैष्णव परंपरा में तुलसी की माला का विशेष महत्व है. इसे धारण करना सिर्फ़ एक धार्मिक प्रतीक नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक व्रत है जो व्यक्ति को सात्विक और भक्ति के मार्ग पर ले जाता है. तो जानिए तुलसी की माला का धार्मिक महत्व और क्या इसे धारण करने के बाद प्याज़-लहसुन समेत सभी तामसिक खाद्य पदार्थ खाए जा सकते हैं.