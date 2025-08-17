क्या होता है Product Management और कैसे 12वीं के बाद इसमें बनाएं करियर? समझें A to Z सबकुछ
ताकत का पावरहाउस कही जाती है ये मीठी चीज, कमजोर हड्डियों से लेकर अच्छी नींद और आंखों तक के लिए है वरदान
पिता DM ऑफिस में थे अकाउंटेंट, बेटा पहले बना DSP और फिर IAS बन रच दिया इतिहास, जानें मयंक त्रिपाठी की सफलता की दास्तां
Job-Interview Crack Tips: काबलियत के बाद भी नहीं मिल रही नौकरी? तो ये पावरफुल टिप्स इंटरव्यू क्रैक करा देंगे
Cholesterol Control Foods: नसों में जमा बैड कोलेस्ट्रॉल का काल हैं ये 5 चीजें, ब्लड वेसेल्स को कर देंगी साफ और चौड़ा
सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों को Premanand Maharaj ने दिया गुरुमंत्र, सौ प्रतिशत मिलेगी सफलता
Diabetes Home Remedy: डायबिटीज किलर कही जाती हैं ये 6 जड़ी-बूटियां, ब्लड शुगर बढ़ने ही नहीं देंतीं
अब मैनेजमेंट की दुनिया में एंट्री लेंगी मनु भाकर, जानें IIM के किस कोर्स पर लगाया है 'निशाना'
भारत के किस राज्य में हैं सबसे ज्यादा 'आवारा' कुत्ते? जानें किस नंबर पर आता है आपका State
कुत्ते ही नहीं, इन जानवरों का काटना और खरोंच मारना भी हो सकता है खतरनाक, बरतें सावधानी
धर्म
Aman Maheshwari | Aug 17, 2025, 10:16 AM IST
1.सरकारी नौकरी के लिए सक्सेस मंत्रा
सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेमानंद महाराज ने सक्सेस मंत्र बताया है. इसे अपनाकर सौ प्रतिशत सफलता प्राप्त कर सकते हैं.
2.नहीं होना है हताश और निराश
जो छात्र सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं वह सफलता न मिलने पर हताश और निराश हो जाते हैं. कई बार वह ऐसे में पढ़ाई छोड़ देते हैं. ऐसा नहीं करना चाहिए.
3.हमेशा उत्साहित रहें
आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो हमेशा उत्साहित रहना चाहिए. उत्साह में रहने से निराश होने की संभावना कम होती है.
4.छोड़ दे टालने की आदत
पढ़ाई और काम को कल पर टालना आपको तैयारी में पीछे ले जा सकता है. इसलिए इस आदत को तुरंत छोड़ दें.
5.योजना के साथ करें काम
सभी काम योदजनाबद्ध तरीके से करना चाहिए. कल के लिए एक दिन पहले ही योजना बना लेनी चाहिए. इस तरह से समय का सही उपयोग होता है.
6.चिंता करने से बचें
परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को चिंता नहीं करनी चाहिए. चिंता की बजाय चिंतन करना चाहिए. हर चीज की प्लानिंग करके काम करें.
7.ऐसे करें तैयारी
अगर कोई परीक्षा एक महीने बाद है और आप आज पढ़ रहे हैं तो भी आप उसका जवाब तुरंत दे सकें. परीक्षा में सफल होने के लिए तैयारी अच्छे से करनी चाहिए. इस मंत्रा को फॉलो कर आप सौ प्रतिशत सफल होंगे.
8.Disclaimer
Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.
देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर.