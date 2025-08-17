Twitter
Advertisement
Headlines

क्या होता है Product Management और कैसे 12वीं के बाद इसमें बनाएं करियर? समझें A to Z सबकुछ

ताकत का पावरहाउस कही जाती है ये मीठी चीज, कमजोर हड्डियों से लेकर अच्छी नींद और आंखों तक के लिए है वरदान   

पिता DM ऑफिस में थे अकाउंटेंट, बेटा पहले बना DSP और फिर IAS बन रच दिया इतिहास, जानें मयंक त्रिपाठी की सफलता की दास्तां

Job-Interview Crack Tips: काबलियत के बाद भी नहीं मिल रही नौकरी? तो ये पावरफुल टिप्स इंटरव्यू क्रैक करा देंगे

Cholesterol Control Foods: नसों में जमा बैड कोलेस्ट्रॉल का काल हैं ये 5 चीजें, ब्लड वेसेल्स को कर देंगी साफ और चौड़ा

सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों को Premanand Maharaj ने दिया गुरुमंत्र, सौ प्रतिशत मिलेगी सफलता

Diabetes Home Remedy: डायबिटीज किलर कही जाती हैं ये 6 जड़ी-बूटियां, ब्लड शुगर बढ़ने ही नहीं देंतीं

अब मैनेजमेंट की दुनिया में एंट्री लेंगी मनु भाकर, जानें IIM के किस कोर्स पर लगाया है 'निशाना'

भारत के किस राज्य में हैं सबसे ज्यादा 'आवारा' कुत्ते? जानें किस नंबर पर आता है आपका State

कुत्ते ही नहीं, इन जानवरों का काटना और खरोंच मारना भी हो सकता है खतरनाक, बरतें सावधानी

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
LIC AAO Recruitment 2025: LIC में इंजीनियर और अफसरों की बंपर भर्तियां, जानें कितने रुपये देकर भरना पड़ेगा फॉर्म

LIC में इंजीनियर और अफसरों की बंपर भर्तियां, जानें कितने रुपये देकर भरना पड़ेगा फॉर्म

क्या होता है Product Management और कैसे 12वीं के बाद इसमें बनाएं करियर? समझें A to Z सबकुछ

क्या होता है Product Management और कैसे 12वीं के बाद इसमें बनाएं करियर? समझें A to Z सबकुछ

Job-Interview Crack Tips: काबलियत के बाद भी नहीं मिल रही नौकरी? तो ये पावरफुल टिप्स इंटरव्यू क्रैक करा देंगे

काबलियत के बाद भी नहीं मिल रही नौकरी? तो ये पावरफुल टिप्स इंटरव्यू क्रैक करा देंगे

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
ताकत का पावरहाउस कही जाती है ये मीठी चीज, कमजोर हड्डियों से लेकर अच्छी नींद और आंखों तक के लिए है वरदान   

ताकत का पावरहाउस कही जाती है ये मीठी चीज, कमजोर हड्डियों से लेकर अच्छी नींद और आंखों तक के लिए है वरदान

पिता DM ऑफिस में थे अकाउंटेंट, बेटा पहले बना DSP और फिर IAS बन रच दिया इतिहास, जानें मयंक त्रिपाठी की सफलता की दास्तां

पिता DM ऑफिस में थे अकाउंटेंट, बेटा पहले बना DSP और फिर IAS बन रच दिया इतिहास, जानें मयंक त्रिपाठी की सफलता की दास्तां

Cholesterol Control Foods: नसों में जमा बैड कोलेस्ट्रॉल का काल हैं ये 5 चीजें, ब्लड वेसेल्स को कर देंगी साफ और चौड़ा

नसों में जमा बैड कोलेस्ट्रॉल का काल हैं ये 5 चीजें, ब्लड वेसेल्स को कर देंगी साफ और चौड़ा

HomePhotos

धर्म

सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों को Premanand Maharaj ने दिया गुरुमंत्र, सौ प्रतिशत मिलेगी सफलता

वृंदावन के प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज अपने विचारों से लोगों को प्रभावित करते हैं. वह लोगों को जीवन में आगे बढ़ने और सफलता के लिए प्रेरित करते हैं. उन्होंने सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे छात्रों को सक्सेस मंत्र बताया है.

Aman Maheshwari | Aug 17, 2025, 10:16 AM IST

1.सरकारी नौकरी के लिए सक्सेस मंत्रा

सरकारी नौकरी के लिए सक्सेस मंत्रा
1

सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेमानंद महाराज ने सक्सेस मंत्र बताया है. इसे अपनाकर सौ प्रतिशत सफलता प्राप्त कर सकते हैं.

Advertisement

2.नहीं होना है हताश और निराश

नहीं होना है हताश और निराश
2

जो छात्र सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं वह सफलता न मिलने पर हताश और निराश हो जाते हैं. कई बार वह ऐसे में पढ़ाई छोड़ देते हैं. ऐसा नहीं करना चाहिए.

3.हमेशा उत्साहित रहें

हमेशा उत्साहित रहें
3

आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो हमेशा उत्साहित रहना चाहिए. उत्साह में रहने से निराश होने की संभावना कम होती है.

4.छोड़ दे टालने की आदत

छोड़ दे टालने की आदत
4

पढ़ाई और काम को कल पर टालना आपको तैयारी में पीछे ले जा सकता है. इसलिए इस आदत को तुरंत छोड़ दें.

TRENDING NOW

5.योजना के साथ करें काम

योजना के साथ करें काम
5

सभी काम योदजनाबद्ध तरीके से करना चाहिए. कल के लिए एक दिन पहले ही योजना बना लेनी चाहिए. इस तरह से समय का सही उपयोग होता है.

6.चिंता करने से बचें

चिंता करने से बचें
6

परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को चिंता नहीं करनी चाहिए. चिंता की बजाय चिंतन करना चाहिए. हर चीज की प्लानिंग करके काम करें.

7.ऐसे करें तैयारी

ऐसे करें तैयारी
7

अगर कोई परीक्षा एक महीने बाद है और आप आज पढ़ रहे हैं तो भी आप उसका जवाब तुरंत दे सकें. परीक्षा में सफल होने के लिए तैयारी अच्छे से करनी चाहिए. इस मंत्रा को फॉलो कर आप सौ प्रतिशत सफल होंगे.

8.Disclaimer

Disclaimer
8

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगलफ़ेसबुकट्विटर और इंस्टाग्राम पर.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Haryana Assembly Election Result: चुनाव आयोग की दलीलों से नाराज कांग्रेस, पत्र लिखकर दे दी ऐसी धमकी
चुनाव आयोग की दलीलों से नाराज कांग्रेस, पत्र लिखकर दे दी ऐसी धमकी
Uttar Pradesh By Polls 2024: सपा लाई Akhilesh Yadav का ऐसा पोस्टर, जिसे बताया CM Yogi के ‘बटेंगे तो कटेंगे’ का जवाब
सपा लाई Akhilesh Yadav का ऐसा पोस्टर, जिसे बताया CM Yogi के ‘बटेंगे तो कटेंगे’ का जवाब
Juice For Health: इस फल का जूस कम करेगा किडनी स्टोन का रिस्क, सुबह उठते ही पीने से मिलेंगे और भी फायदे
इस फल का जूस कम करेगा किडनी स्टोन का रिस्क, सुबह उठते ही पीने से मिलेंगे और भी फायदे
US election 2024 : Trump या Harris? कब होगी अमेरिकी चुनावों के नतीजों की घोषणा?
US election 2024 : Trump या Harris? कब होगी अमेरिकी चुनावों के नतीजों की घोषणा?
मोटापा ही नहीं, धमनियों में जमे गंदे Cholesterol को भी कम करती ये चीज, ऐसे करें इस्तेमाल
मोटापा ही नहीं, धमनियों में जमे गंदे Cholesterol को भी कम करती ये चीज, ऐसे करें इस्तेमाल
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
ताकत का पावरहाउस कही जाती है ये मीठी चीज, कमजोर हड्डियों से लेकर अच्छी नींद और आंखों तक के लिए है वरदान   
ताकत का पावरहाउस कही जाती है ये मीठी चीज, कमजोर हड्डियों से लेकर अच्छी नींद और आंखों तक के लिए है वरदान
पिता DM ऑफिस में थे अकाउंटेंट, बेटा पहले बना DSP और फिर IAS बन रच दिया इतिहास, जानें मयंक त्रिपाठी की सफलता की दास्तां
पिता DM ऑफिस में थे अकाउंटेंट, बेटा पहले बना DSP और फिर IAS बन रच दिया इतिहास, जानें मयंक त्रिपाठी की सफलता की दास्तां
Cholesterol Control Foods: नसों में जमा बैड कोलेस्ट्रॉल का काल हैं ये 5 चीजें, ब्लड वेसेल्स को कर देंगी साफ और चौड़ा
नसों में जमा बैड कोलेस्ट्रॉल का काल हैं ये 5 चीजें, ब्लड वेसेल्स को कर देंगी साफ और चौड़ा
सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों को Premanand Maharaj ने दिया गुरुमंत्र, सौ प्रतिशत मिलेगी सफलता
सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों को Premanand Maharaj ने दिया गुरुमंत्र, सौ प्रतिशत मिलेगी सफलता
Diabetes Home Remedy: डायबिटीज किलर कही जाती हैं ये 6 जड़ी-बूटियां, ब्लड शुगर बढ़ने ही नहीं देंतीं
डायबिटीज किलर कही जाती हैं ये 6 जड़ी-बूटियां, ब्लड शुगर बढ़ने ही नहीं देंतीं
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE