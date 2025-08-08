Twitter
प्रेमानंद महाराज से जानें कौन सी 6 चीजें इंसान को कर देती हैं बर्बाद, आज ही बना लें दूरी

Delhi News: दिल्ली के रेस्टोरेंट में सलवार कमीज़ पहनी महिला को एंट्री से रोका, ट्विटर पर भड़क गए लोग

गेहूं से ज्यादा हेल्दी होता है ज्वार, इसकी रोटी खाने से मिलते हैं कई फायदे, यहां जानें

Palmistry Marriage Lines: हथेली में किस जगह पर होती है विवाह रेखा, 1 से ज्यादा मैरिज लाइन होने से मिलता है ऐसा संकेत

Skin Care Tips: सोने से पहले नारियल तेल में मिलाकर चेहरे पर लगाएं ये सस्ती चीज, रातभर में निखरेगी त्वचा

Udaipur Files Releases Today: कन्हैयालाल हत्याकांड पर बनी फिल्म हुई रिलीज, बेटे को उम्मीद 'मिलेगा न्याय'

Hartalika Teej 2025: भादों माह में आएगा सुहागिन महिलाओं का ये कठिन व्रत, जानें तारीख से लेकर पूजा विधि

Numerology: रिलेशनशिप में टॉक्सिक होते हैं इस मूलांक के लोग, मुश्किल हो जाता है इनके साथ रिश्ता निभाना

Relationship Advice: पार्टनर हो जाए गुस्सा तो ऐसे करें उसे शांत, जानें कैसे कम कम होंगे पति-पत्नी के झगड़े

Numerology: मोबाइल नंबर के आखिरी डिजिट से खुल जाएगा किस्मत का राज, अंक ज्योतिष से जानें क्या है रहस्य

धर्म

प्रेमानंद महाराज से जानें कौन सी 6 चीजें इंसान को कर देती हैं बर्बाद, आज ही बना लें दूरी

प्रेमानंद महाराज को करोड़ों लोग जानते हैं. उनके वीडियो हर दिन सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं. वह लोगों को अध्यात्म के रास्ते पर चलना सिखाते हैं. भगवत प्राप्ति का मार्ग बताते हैं. इसके साथ ही भक्तों के प्रश्नों का उत्तर देते हैं. इसी में वे बताते हैं कि ये 6 चीजें व्यक्ति को बर्बाद कर देती हैं.

नितिन शर्मा | Aug 08, 2025, 02:01 PM IST

1.वृंदावन केलीकुंज

वृंदावन केलीकुंज
1

प्रेमानंद महाराज वृंदावन के केलीकुंज आश्रम में रहते हैं. यहां राधा रानी को अपना इष्ट मानते हुए उनका जाप और सत्संग करते हैं. उनका आध्यात्मिक ज्ञान कलयुग में प्रकाश के समान हैं. यही वजह है कि उनके प्रवचन से लेकर लोगों के सवाल का जवाब देने वाले वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल होते हैं.

2.6 चीजों से रहना चाहिए दूर

6 चीजों से रहना चाहिए दूर
2

प्रेमानंद महाराज का एक एक वीडियो पर लाखों करोड़ों व्यूज आते हैं. लोगों मन में उठने वाले सवालों का भी महाराज जी जवाब देते हैं. इसी में उन्होंने बताया कि व्यक्ति को 6 चीजों से दूर रहना चाहिए. इन्हें छोड़ना ही स्वर्ग के समान है.

3.कंगाली का कारक हैं ये चीजें

कंगाली का कारक हैं ये चीजें
3

प्रेमानंद महाराज जी के एक वीडियो में एक भक्त ने उनसे पूछा कौन सी चीजें हैं जो व्यक्ति के कंगाली का कारक बनती हैं.इस पर प्रेमानंद जी महाराज ने भक्त को उन चीजों के बारें मे बताया. इनमें सबसे पहली इच्छा और वासनाओं के विकार इंसान के जीवन में बहुत बड़ी परेशनी का कारक बनते हैं.

4.ये 6 चीजें कराती हैं नाश

ये 6 चीजें कराती हैं नाश
4

प्रेमानंद जी महाराज ने भक्त के जवाब में कहा कि इच्छा और वासना व्यक्ति को धीरे धीरे विकार और नासमझी की तरफ ले जाती है. यह व्यक्ति का  नाश कर देती हैं. इनमें 6 विकार मुख्य रूप से शामिल होते हैं. काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद और मत्सर.

5.व्यक्ति के रोग और सर्वनाश की है वजह

व्यक्ति के रोग और सर्वनाश की है वजह
5

प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि 6 दोष - काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद और मत्सर इंसान को रोगी और सर्वनाश की वजह बनते हैं.

6.जानें इनका अर्थ

जानें इनका अर्थ
6

प्रेमानंद महाराज ने बताया कि काम- मतलब असहज इच्छा, क्रोध- बहुत जल्दी गुस्सा आना, लोभ- जरूरत से ज्यादा चाह रखना, मोह- किसी से इतना जुड़ाव हो जाना कि उससे अलग होने की सोच भी नहीं सकते, मद- मतलब घमंड और मत्सर का अ​र्थ जलना से है.

