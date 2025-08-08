प्रेमानंद महाराज से जानें कौन सी 6 चीजें इंसान को कर देती हैं बर्बाद, आज ही बना लें दूरी
नितिन शर्मा | Aug 08, 2025, 02:01 PM IST
1.वृंदावन केलीकुंज
प्रेमानंद महाराज वृंदावन के केलीकुंज आश्रम में रहते हैं. यहां राधा रानी को अपना इष्ट मानते हुए उनका जाप और सत्संग करते हैं. उनका आध्यात्मिक ज्ञान कलयुग में प्रकाश के समान हैं. यही वजह है कि उनके प्रवचन से लेकर लोगों के सवाल का जवाब देने वाले वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल होते हैं.
2.6 चीजों से रहना चाहिए दूर
प्रेमानंद महाराज का एक एक वीडियो पर लाखों करोड़ों व्यूज आते हैं. लोगों मन में उठने वाले सवालों का भी महाराज जी जवाब देते हैं. इसी में उन्होंने बताया कि व्यक्ति को 6 चीजों से दूर रहना चाहिए. इन्हें छोड़ना ही स्वर्ग के समान है.
3.कंगाली का कारक हैं ये चीजें
प्रेमानंद महाराज जी के एक वीडियो में एक भक्त ने उनसे पूछा कौन सी चीजें हैं जो व्यक्ति के कंगाली का कारक बनती हैं.इस पर प्रेमानंद जी महाराज ने भक्त को उन चीजों के बारें मे बताया. इनमें सबसे पहली इच्छा और वासनाओं के विकार इंसान के जीवन में बहुत बड़ी परेशनी का कारक बनते हैं.
4.ये 6 चीजें कराती हैं नाश
प्रेमानंद जी महाराज ने भक्त के जवाब में कहा कि इच्छा और वासना व्यक्ति को धीरे धीरे विकार और नासमझी की तरफ ले जाती है. यह व्यक्ति का नाश कर देती हैं. इनमें 6 विकार मुख्य रूप से शामिल होते हैं. काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद और मत्सर.
5.व्यक्ति के रोग और सर्वनाश की है वजह
प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि 6 दोष - काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद और मत्सर इंसान को रोगी और सर्वनाश की वजह बनते हैं.
6.जानें इनका अर्थ
प्रेमानंद महाराज ने बताया कि काम- मतलब असहज इच्छा, क्रोध- बहुत जल्दी गुस्सा आना, लोभ- जरूरत से ज्यादा चाह रखना, मोह- किसी से इतना जुड़ाव हो जाना कि उससे अलग होने की सोच भी नहीं सकते, मद- मतलब घमंड और मत्सर का अर्थ जलना से है.