IND vs WI टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में टॉप पर इस भारतीय ऑलराउंडर का नाम
न बैंक अकाउंट, न कोई संपत्ति... फिर भी लग्जरी गाड़ियों में नजर आते हैं Premanand Ji Maharaj, कौन है इनका मालिक?
कौन है रशियन इंफ्लुएंसर क्रिस्टीना उर्फ Koko, जिनको 12 अक्टूबर तक छोड़ना होगा भारत
IND vs WI टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में देखें कितने भारतीय मौजूद
Shastra Puja 2025: क्यों दशहरे पर की जाती हैं औजारों और शस्त्रों की पूजा, जानें आयुध पूजा विधि से लेकर मुहूर्त तक
सिर्फ 3 साल के एक्सपीरियंस में सैलरी ₹16 लाख से ₹1.6 करोड़! बंदे की ग्रोथ देख लोग बोले- 'चेला बना लो'
Ambani-Adani के साथ अरबपतियों की लिस्ट में शामिल हुए शाहरुख खान, जानें पहले नंबर पर कौन और कितनी है नेटवर्थ
किंग खान ने मारी बाजी पर कौन बनीं क्वीन? बॉलीवुड के अमीरों की लिस्ट देख लगेगा झटका!
IND vs WI 1st Test Pitch Report: स्पिनर्स का चलेगा जादू या रनों की होगी बारिश? जानें कैसी है अहमदाबाद की पिच
31 की उम्र, ₹21,190 करोड़ की दौलत – चेन्नई का यह लड़का बना भारत का सबसे युवा अरबपति
धर्म
Abhay Sharma | Oct 01, 2025, 07:06 PM IST
1.लग्जरी गाड़ियों से चलते हैं प्रेमानंद जी महाराज
अक्सर प्रेमानंद जी महाराज वृंदावन की सड़कों पर लैंड रोवर, डिफेंडर, पोर्शा कायने, टोयोटा फॉर्च्यूनर लीजंडर, ऑडी क्यू3 और स्कोडा कोडियाक जैसी महंगी लग्जरी गाड़ियों में दिख जाते हैं. ऐसे में लोगों के मन में ये सवाल उठता है जब संत के पास कोई संपत्ति नहीं है, पैसा नहीं है तो आखिर कौन हैं इन गाड़ियों का मालिक...
2.न कोई संपत्ति, न कोई बैंक अकाउंट
दावा किया जाता है कि प्रेमानंद जी महाराज किसी से एक भी पैसा नहीं लेते हैं, न ही उनके पास कोई बैंक अकाउंट है. ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि संत के पास लैंड रोवर डिफेंडर, पोर्शा कायने, टोयोटा फॉर्च्यूनर लीजंडर, ऑडी क्यू3 और स्कोडा कोडियाक जैसी गाड़ियां कहां से आई हैं, इन गाड़ियों का मालिक कौन है..
3.कौन है इन गाड़ियों का मालिक?
दरअसल, ये लग्जरी गाड़ियां प्रेमानंद जी महाराज के अनुयायियों की होती हैं. प्रेमानंद जी महाराज की सुविधा के लिए अलग-अलग गाड़ियां महाराज जी को उनके अवास से वृंदावन के वराह घाट पर स्थित श्री हित राधा केलि कुंज आश्रम तक ले जाने में इस्तेमाल की जाती हैं. इन गाड़ियों के मालिक प्रेमानंद जी महाराज के भक्तों की है.
4.लंबी है अनुयायियों की लिस्ट
बता दें कि प्रेमानंद गोविंद शरण महाराज के विराट कोहली और उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा शिष्य हैं. इतना ही नहीं महाराज से मिलने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी उनके आश्रम जा चुके हैं. प्रेमानंद महाराज से कई नामचीन लोग और प्रमुख संत भेंट कर चुके हैं. उनकी अनुयायियों की लिस्ट बहुत लंबी है.
5.प्रेमानंद महाराज की दिनचर्या
प्रेमानंद महाराज की दिनचर्या की बात करें तो महाराज जी अपनी दिन की शुरुआत राधा नाम लेकर करते हैं और नित्य क्रिया करने के बाद महाराज जी अपने आहार में आधी रोटी - सब्जी का सेवन करते हैं. वह अपने खानपान का खास ध्यान रखते हैं क्योंकि. प्रेमानंद महाराज की दोनों किडनी ख़राब हैं. इसके अलावा वग 3 घंटे का आराम और नींद लेते हैं.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.