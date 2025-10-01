न बैंक अकाउंट, न कोई संपत्ति... फिर भी लग्जरी गाड़ियों में नजर आते हैं Premanand Ji Maharaj, कौन है इनका मालिक? 

5 . प्रेमानंद महाराज की दिनचर्या

प्रेमानंद महाराज की दिनचर्या की बात करें तो महाराज जी अपनी दिन की शुरुआत राधा नाम लेकर करते हैं और नित्य क्रिया करने के बाद महाराज जी अपने आहार में आधी रोटी - सब्जी का सेवन करते हैं. वह अपने खानपान का खास ध्यान रखते हैं क्योंकि. प्रेमानंद महाराज की दोनों किडनी ख़राब हैं. इसके अलावा वग 3 घंटे का आराम और नींद लेते हैं.

