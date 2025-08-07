Twitter
धर्म

मन की दुविधाओं को दूर कर जीवन की राह आसान करेंगे Premanand Maharaj के ये विचार

प्रेमानंद महाराज धर्म-कर्म की बातें करते हैं और लोगों को सही राह पर चलने की सीख देते हैं. वह अपने प्रवचन के दौरान लोगों को जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता सुझाते हैं और सही-गलत की पहचान बताते हैं. चलिए उनके अनमोल विचारों के बारे में बताते हैं जो आपका जीवन की राह आसान करेंगे.

Aman Maheshwari | Aug 07, 2025, 07:01 AM IST

1.Premanand Maharaj Quotes

Premanand Maharaj Quotes
1

कोई व्यक्ति तुम्हें दु:ख नहीं देता बल्कि तुम्हारे कर्म उस व्यक्ति के द्वारा दु:ख के रूप में प्राप्त होते हैं.

2.Premanand Maharaj Quotes

Premanand Maharaj Quotes
2

बहुत होश में मत सोचो कोई देख नहीं रहा है. आज तुम बुरा कर रहे हो, तो तुम्हारे पुण्य खर्चा हो रहे हैं. जिस दिन तुम्हारे पुण्य खर्चे हुए, अभी का पाप और पीछे का पाप मिलेगा.
 

3.Premanand Maharaj Quotes

Premanand Maharaj Quotes
3

प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि, भक्ति कभी भी संख्या और समय देखकर नहीं करनी चाहिए. "प्रभु का नाम जप संख्या से नहीं डूब कर करो."
 

4.Premanand Maharaj Quotes

Premanand Maharaj Quotes
4

सत्य की राह पर चलने वालों की निंदा अवश्य होती है. इससे घबराना नहीं चाहिए. यह आपके बुरे कर्मों का नाश करती है. जहां आपके लिए निंदा और बुराई हो, वहां आपके बुरे कर्मों का नाश हो जाता है.

5.Premanand Maharaj Quotes

Premanand Maharaj Quotes
5

एक अज्ञानी व्यक्ति पूरे जीवन भ्रम में रहता है, लेकिन ज्ञान ही उसे सच्चे मार्ग पर चलने की दिशा देता है.
 

6.Premanand Maharaj Quotes

Premanand Maharaj Quotes
6

आरको अधीर नहीं बनना है. धैर्यपूर्वक सही रास्ते पर चलो, तुम्हें इसका परिणाम अवश्य मिलेगा.
 

7.Premanand Maharaj Quotes

Premanand Maharaj Quotes
7

जीवन में व्यक्ति के लिए सफलता वही है, जो हमारी आत्मा की शांति और संतुष्टि को बढ़ाए.
 

8.Premanand Maharaj Quotes

Premanand Maharaj Quotes
8

मनुष्य का अंहकार ही उसका सबसे बड़ा शत्रु है, जो उसे सच्चे ज्ञान और आत्मसाक्षात्कार से दूर करता है.

