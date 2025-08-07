Baby Girl Names: बेटी के लिए चुनें प्यारा और सुंदर नाम, यहां देखें टॉप 10 बेबी गर्ल नेम्स
मन की दुविधाओं को दूर कर जीवन की राह आसान करेंगे Premanand Maharaj के ये विचार
पेट-पाचन से जुड़ी समस्या करती है परेशान तो आंतों में सूजन हो सकती है इसकी वजह, ऐसे करें ठीक
ब्लड शुगर लेवल डाउन करने के लिए खाएं ये 4 ड्राई फ्रूट्स, डायबिटीज मरीज के लिए है फायदेमंद
कौन हैं आरती साठे? जज नियुक्त होने पर बॉम्बे हाई कोर्ट से लेकर सियासी गलियारों में मचा बवाल
RCB स्टार यश दयाल का जेल पक्का! हाई कोर्ट के इस फैसले से बढ़ी गेंदबाज की मुश्किलें
नौकरी छोड़कर करना चाहते हैं बिजनेस? कम पैसों में शुरू होंगे ये 5 स्टार्टअप
Rashifal 07 August 2025: आज भगवान विष्णु की कृपा से बन जाएंगे सभी काम, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Flipkart पर Samsung Galaxy S24 Ultra 5G ने लगाई आग, 52,038 रुपये का बंपर डिस्काउंट, ऐसे मिलेगा Offer
AI ने बदल दी किस्मत! इन 7 दिग्गजों ने बना ली अरबों की संपत्ति
धर्म
Aman Maheshwari | Aug 07, 2025, 07:01 AM IST
1.Premanand Maharaj Quotes
कोई व्यक्ति तुम्हें दु:ख नहीं देता बल्कि तुम्हारे कर्म उस व्यक्ति के द्वारा दु:ख के रूप में प्राप्त होते हैं.
2.Premanand Maharaj Quotes
बहुत होश में मत सोचो कोई देख नहीं रहा है. आज तुम बुरा कर रहे हो, तो तुम्हारे पुण्य खर्चा हो रहे हैं. जिस दिन तुम्हारे पुण्य खर्चे हुए, अभी का पाप और पीछे का पाप मिलेगा.
3.Premanand Maharaj Quotes
प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि, भक्ति कभी भी संख्या और समय देखकर नहीं करनी चाहिए. "प्रभु का नाम जप संख्या से नहीं डूब कर करो."
4.Premanand Maharaj Quotes
सत्य की राह पर चलने वालों की निंदा अवश्य होती है. इससे घबराना नहीं चाहिए. यह आपके बुरे कर्मों का नाश करती है. जहां आपके लिए निंदा और बुराई हो, वहां आपके बुरे कर्मों का नाश हो जाता है.
5.Premanand Maharaj Quotes
एक अज्ञानी व्यक्ति पूरे जीवन भ्रम में रहता है, लेकिन ज्ञान ही उसे सच्चे मार्ग पर चलने की दिशा देता है.
6.Premanand Maharaj Quotes
आरको अधीर नहीं बनना है. धैर्यपूर्वक सही रास्ते पर चलो, तुम्हें इसका परिणाम अवश्य मिलेगा.
7.Premanand Maharaj Quotes
जीवन में व्यक्ति के लिए सफलता वही है, जो हमारी आत्मा की शांति और संतुष्टि को बढ़ाए.