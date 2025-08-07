मन की दुविधाओं को दूर कर जीवन की राह आसान करेंगे Premanand Maharaj के ये विचार

4 . Premanand Maharaj Quotes

सत्य की राह पर चलने वालों की निंदा अवश्य होती है. इससे घबराना नहीं चाहिए. यह आपके बुरे कर्मों का नाश करती है. जहां आपके लिए निंदा और बुराई हो, वहां आपके बुरे कर्मों का नाश हो जाता है.