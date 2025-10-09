Premanand Maharaj Ji Health Update: प्रेमानंद महाराज को ऐसी कौन सी बीमारी हुई, जिससे उनका चेहरा हो गया लाल और सूज गई आंखें!

क्या अपने-अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए हाथ मिलाएंगे चिराग पासवान और पीके?
Rashifal 10 October 2025: कर्क और तुला वालों को निवेश में होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Bihar Chunav: PK का AK पर भरोसा... कौन हैं वो मशहूर डॉक्टर जिन्हें जनसुराज ने मुजफ्फरपुर से बनाया उम्मीदवार
Karwa Chauth 2025: करवा चौथ पर निर्जला व्रत के पारण में सबसे पहले खाएं ये चीजें, बेहद शुभ होने के साथ ही हैं हेल्दी
RAS Mains Result 2025: RAS मेन्स एग्जाम का रिजल्ट rpsc.rajasthan.gov.in पर जारी, 2,461 उम्मीदवार हुए सफल
IND-W vs SA-W: साउथ अफ्रीका के खिलाफ बुरी तरह फ्लॉप हुआ टीम इंडिया का टॉप ऑर्डर, 103 रनों के स्कोर पर गंवाए 6 विकेट
बेंगलुरु की दो बहनों की कहानी, जिनके काम पर हंसते थे लोग; लेकिन अब बना दिया 100 करोड़ रुपये का बिजनेस
कोन पकड़ना नहीं आता फिर भी लगा लेंगे ये सुंदर मेहंदी डिजाइन्स, पिया के दिल पर भी छोड़ देगा प्यार का छाप
'जो हुआ वो मेरे लिए सन्न...', जूता फेंकने वाली घटना पर बोले CJI गवई, आरोपी वकील का रजिस्ट्रेशन रद्द
Premanand Maharaj: कौन हैं वो महाराज, जिनके लिए बेहद बीमार होने पर भी प्रेमानंद महाराज ने किया दंडवत प्रणाम
धर्म
मोहम्मद साबिर | Oct 09, 2025, 04:51 PM IST
1.प्रेमानंद महाराज जी का हेल्थ अपडेट
सोशल मीडिया के इंस्टाग्राम पर प्रेमानंद महाराज की एक वीडियो खूब वायरल हो रही है, जिसमें लाल आंखें और पूरा चेहरा सूजा हुआ नजर आ रहा है. इस वीडियो को देखने के बाद उनके भक्त काफी भावुक हो रहे हैं. हालांकि अब उनकी सेहत सही है, लेकिन वो अभी भी आश्रम से बाहर जाने की स्थिति में नहीं है.
2.किस बिमारी से जूझ रहे हैं प्रेमानंद जी महाराज?
रिपोर्ट्स के मुताबिक, महाराज जी किडनी फेलियर से पीड़ित हैं. उन्हें लगभग 18 साल पहले इस बीमारी का पता चला था और तब से उनकी किडनी काम नहीं कर रही है. चार दिन पहले तक महाराज का अपने फ्लैट पर हफ्ते में पांच दिन डायलिसिस होता था, लेकिन अब उन्हें हर रोज डायलिसिस करवाने की जरूरत पड़ गई है. हालही में अपने भक्तों से बात करते हुए उन्होंने उन दावों को खारिज कर दिया कि उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया था. महाराज जी ने सभी से इस कलयुग में फर्जी खबरों से दूर रहने को कहा है.
3.क्या है किडनी फेलर और डायलिसिस?
एक इंसानी शरीर से किडनी पदार्थों और अपशिष्ट को urine के जरिए बाहर निकालता है. लेकिन जब किडनी काम करना बंद कर देती है, तो सारा वेस्ट सिस्टम के अंदर जमा हो जाता है. इसे जब लंबे समय तक अनियंत्रित छोड़ दिया जाता है, तो अन्य गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो सकती हैं और स्थायी किडनी की फेलर भी हो सकती है.
4.क्या होता है जब किडनी काम करना बंद कर दे?
रोगी को बार-बार वॉशरूम जाने की जरूरत महसूस हो सकती है.
रोगी को हाथ, पैर और टखनों में असामान्य सूजन रहती है.
रोगी लगातार थकान रहती है.
रोगी भूख में कमी महसूस होती है.
5.पदयात्रा अनिश्चितकाल तक स्थगित
आश्रम की तरफ से पहले ही बता दिया गया था कि स्वास्थ्य कारणों से उनकी पदयात्रा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की गई है. वहीं भक्तों से अपील की गई है कि दर्शन के लिए मार्ग पर महाराज की प्रतीक्षा न करें.