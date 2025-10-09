Premanand Maharaj Ji Health Update: प्रेमानंद महाराज को ऐसी कौन सी बीमारी हुई, जिससे उनका चेहरा हो गया लाल और सूज गई आंखें!

2 . किस बिमारी से जूझ रहे हैं प्रेमानंद जी महाराज?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, महाराज जी किडनी फेलियर से पीड़ित हैं. उन्हें लगभग 18 साल पहले इस बीमारी का पता चला था और तब से उनकी किडनी काम नहीं कर रही है. चार दिन पहले तक महाराज का अपने फ्लैट पर हफ्ते में पांच दिन डायलिसिस होता था, लेकिन अब उन्हें हर रोज डायलिसिस करवाने की जरूरत पड़ गई है. हालही में अपने भक्तों से बात करते हुए उन्होंने उन दावों को खारिज कर दिया कि उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया था. महाराज जी ने सभी से इस कलयुग में फर्जी खबरों से दूर रहने को कहा है.

