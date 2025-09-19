अनिरुद्ध कुमार पांडे कैसे बने प्रेमानंद महाराज? जानिए कैसा रहा है उनका आध्यात्मिक सफर

4 . प्रेमानंद जी महाराज का वाराणसी प्रवास

संन्यास लेने के बाद शुरुआती दौर में प्रेमानंद महाराज ने वाराणसी प्रवास किया. पहले वह कुछ समय सरसौल के नंदेश्वर धाम में रहे और फिर काशी पहुंचे. यहां उन्होंने गंगा किनारे स्नान, ध्यान और तुलसी घाट पर पूजा की. इसके बाद भीख में मिले भोजन से यहीं गुजारा किया.