DUSU Results: दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्रसंघ चुनाव में एक बार फिर बजा ABVP डंका, प्रेजिडेंट पद समेत 3 सीटों पर मारी बाजी

ठंड और खर्च से बचना है, तो पहले ही चेक कर लें घर की ये मशीनें; खराब हुईं तो बाद में चुकानी पड़ेगी दोगुनी कीमत

Viral Video: दाल चावल रोटी नहीं, सिर्फ इंजन ऑयल पीकर जिंदा है यह शख्स, रोजाना 7-8 लीटर है इसकी खुराक

FAQ Diabetes: डायबिटीज से जुड़े 7 सवालों के जवाब, जिनके बारे में आपको जान लेना चाहिए

ICU का फुल फॉर्म क्या होता है? 99% लोग नहीं दे पाते हैं इसका सही जवाब

अनिरुद्ध कुमार पांडे कैसे बने प्रेमानंद महाराज? जानिए कैसा रहा है उनका आध्यात्मिक सफर

Viksit UP-2047: OBC के उत्थान पर योगी सरकार का 'मेगा प्लान', 11 लाख युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण, कन्या विवाह में भी मिलेगी मदद

लोगों ने बाढ़ में मदद को लेकर किए सवाल, कंगना बोलीं- 'मुझे भी 15 लाख रुपये सैलरी देनी है.. मेरा दर्द भी समझो'

कलछी पड़ गई छोटी तो दाल में चला दी JCB, सैकड़ों लोगों को परोसी, वीडियो सामने आया तो लोग बोले- छी-छी

Sarva Pitru Amavasya 2025: सर्व पितृ अमावस्या पर करें तुलसी से जुड़े ये खास उपाय, खुलेंगे सुख-समृद्धि के मार्ग

धर्म

अनिरुद्ध कुमार पांडे कैसे बने प्रेमानंद महाराज? जानिए कैसा रहा है उनका आध्यात्मिक सफर

मथुरा-वृंदावन के प्रमुख संत प्रेमानंद महाराज का जन्म कानपुर में हुआ था. उनका वास्तविक नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे है. कानपुर में जन्में अनिरुद्ध कुमार पांडे का प्रेमानंद महाराज बनने तक का आध्यात्मिक सफर कैसा रहा है चलिए जानते हैं.

Aman Maheshwari | Sep 19, 2025, 12:51 PM IST

1.अनिरुद्ध कुमार पांडे

अनिरुद्ध कुमार पांडे
1

प्रेमानंद महाराज का असली नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे है. उनका जन्म कानपुर देहात के सरसौल क्षेत्र के अखरी गांव में हुआ था. उनके पिता का नाम शंभू पांडे और मां का नाम रामा देवी पांडे है.

2.छोटी उम्र से ही अध्यात्म की ओर झुकाव

छोटी उम्र से ही अध्यात्म की ओर झुकाव
2

अनिरुद्ध कुमार पांडे का छोटी उम्र से ही अध्यात्म की ओर झुकाव काफी अधिक था. वह बड़े भाई के साथ श्री मद्भागवत का पाठ करते और हनुमान चालीसा का पाठ करते थे.

3.13 वर्ष की उम्र में ली दीक्षा

13 वर्ष की उम्र में ली दीक्षा
3

उन्होंने 13 वर्ष की कम उम्र में पहली बार दीक्षा ली. इसके बाद उनका नाम आर्यन ब्रह्मचारी पड़ गया. इसके बाद राधा राधवल्लभी संप्रदाय में प्रेमानंद महाराज ने संन्यास के साथ दीक्षी ग्रहण की. फिर उनका नाम आनंदस्वरूप ब्रह्मचारी पड़ा.

4.प्रेमानंद जी महाराज का वाराणसी प्रवास

प्रेमानंद जी महाराज का वाराणसी प्रवास
4

संन्यास लेने के बाद शुरुआती दौर में प्रेमानंद महाराज ने वाराणसी प्रवास किया. पहले वह कुछ समय सरसौल के नंदेश्वर धाम में रहे और फिर काशी पहुंचे. यहां उन्होंने गंगा किनारे स्नान, ध्यान और तुलसी घाट पर पूजा की. इसके बाद भीख में मिले भोजन से यहीं गुजारा किया.

5.शिव जी की भक्ति में लीन

शिव जी की भक्ति में लीन
5

काशी में तुलसी घाट पर पीपल के पेड़ के नीचे वह शिव जी की भक्ति में लीन रहते थे. इस दौरान वह हनुमान संस्कृत महाविद्यालय में चैतन्य लीला और रासलीला देख उनका दिल राधा-कृष्ण भक्ति की ओर हिलोरे मारने लगा.

6.वाराणसी से आ गए मथुरा वृंदावन

वाराणसी से आ गए मथुरा वृंदावन
6

प्रेमानंद महाराज इसके बाद वाराणसी से मथुरा वृंदावन आ गए. उन्हें गौरांगी महाराज ने राधा कृष्ण भक्ति की ओर आकर्षित किया. मथुरा का बांके बिहारी मंदिर और उसके बाद वृंदावन का राधावल्लभ मंदिर उनकी तपोस्थली बन गया. वह गौरांगी शरण महाराज की संगत में 10 साल तक रहे.

7.राधा कृष्ण की भक्ति में लीन

राधा कृष्ण की भक्ति में लीन
7

अब प्रेमानंद महाराज श्रीहित राधा केली कुंज आश्रम में राधा कृष्ण की भक्ति में लीन रहते हैं. अब वह दुनिया भर में प्रसिद्ध हो गए है. विराट कोहली, संघ प्रमुख मोहन भागवत, शिल्पा शेट्टी जैसी बड़ी नामचीन हस्तियां भी उनके अनुयायियों में शामिल हैं.

