Pradosh Vrat 2025: इस दिन है नवंबर माह का पहला प्रदोष व्रत, जानें शुभ मुहूर्त से लेकर पूजा विधि और महत्व

4 . प्रदोष व्रत की पूजा विधि

प्रदोष व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर, नहा-धोकर अच्छे वस्त्र पहनें. फिर ॐ नमः शिवाय का जाप करें और व्रत रखें. पूरे दिन भगवान शिव का स्मरण करें. प्रदोष काल शुरू होने से पहले पुनः स्नान करें. भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति या शिवलिंग को पूजा के लिए स्वच्छ स्थान पर रखें. इसके बाद, सबसे पहले शिवलिंग पर गंगाजल, दूध, दही, शहद, घी और गन्ने के रस से रुद्राभिषेक करें. भगवान शिव को चंदन का लेप लगाएँ और उन्हें बेला, भांग, धतूरा, आक के फूल और शमी के पत्ते अर्पित करें.