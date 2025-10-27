Pradosh Vrat 2025: इस दिन है नवंबर माह का पहला प्रदोष व्रत, जानें शुभ मुहूर्त से लेकर पूजा विधि और महत्व

Shreyas Iyer: टीम इंडिया के उप-कप्तान श्रेयस अय्यर ICU में भर्ती, रिपोर्ट्स में अंदरूनी ब्लीडिंग के संकेत, जानें ताजा अपडेट
धर्म
नितिन शर्मा | Oct 27, 2025, 10:26 AM IST
1.प्रदोष व्रत का महत्व
हिंदू धर्म में त्रयोदशी तिथि का बहुत महत्व है. इस दिन भगवान महादेव और माता पार्वती की पूजा की जाती है. ऐसा कहा जाता है कि भगवान महादेव और माता पार्वती की पूजा करने से सभी प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं. इससे जीवन में सुख-समृद्धि आती है. जब यह तिथि सोमवार को पड़ती है, तो इस व्रत को सोम प्रदोष व्रत कहा जाता है. नवंबर माह का पहला सोम प्रदोष व्रत 3 नवंबर, सोमवार को है. जानें प्रदोष व्रत के दिन शुभ मुहूर्त और महत्व
2.सोम प्रदोष व्रत कब है
सोम प्रदोष व्रत सोमवार, 3 नवंबर से शुरू हो रहा है. ज्योतिष के अनुसार, कार्तिक शुक्ल त्रयोदशी तिथि भी 3 नवंबर को सुबह 5:07 बजे शुरू होगी और कार्तिक शुक्ल त्रयोदशी तिथि 4 नवंबर को सुबह 2:05 बजे समाप्त होगी. प्रदोष व्रत की पूजा प्रदोष काल में यानी शाम के समय की जाती है. त्रयोदशी तिथि प्रदोष काल 3 नवंबर, सोमवार को है.
3.इस समय की जाती है प्रदोष व्रत की पूजा
प्रदोष व्रत में भगवान शिव की पूजा सूर्यास्त के बाद और रात्रि होने से पहले की जाती है, इस समय को प्रदोष काल कहते हैं. इस समय पूजा करने से उत्तम फल प्राप्त होते हैं. प्रदोष काल में पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5.34 बजे से रात 8.11 बजे तक रहेगा. इसकी कुल अवधि 2 घंटे 36 मिनट होगी.
4.प्रदोष व्रत की पूजा विधि
प्रदोष व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर, नहा-धोकर अच्छे वस्त्र पहनें. फिर ॐ नमः शिवाय का जाप करें और व्रत रखें. पूरे दिन भगवान शिव का स्मरण करें. प्रदोष काल शुरू होने से पहले पुनः स्नान करें. भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति या शिवलिंग को पूजा के लिए स्वच्छ स्थान पर रखें. इसके बाद, सबसे पहले शिवलिंग पर गंगाजल, दूध, दही, शहद, घी और गन्ने के रस से रुद्राभिषेक करें. भगवान शिव को चंदन का लेप लगाएँ और उन्हें बेला, भांग, धतूरा, आक के फूल और शमी के पत्ते अर्पित करें.
5.बुध गोचर
बुध का मंगल में प्रवेश, इस राशि के लोग करियर और बिजनेस में करेंगे तरक्की माता पार्वती को सोलह श्रृंगार अर्पित करें. ऋतु फल, मिठाई और खीर का भोग लगाएँ. आसन पर बैठकर रुद्राक्ष की माला से "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें. फिर सोम प्रदोष व्रत की कथा पढ़ें या सुनें. इसके बाद महादेव की आरती करें. पूजा के बाद यह प्रसाद सभी में बाँट दें.
6.रोगों से मुक्ति और चंद्र दोष निवारण
सोमवार का दिन भगवान शिव और चंद्रमा दोनों को समर्पित है. सोम प्रदोष व्रत करने से चंद्रमा से जुड़ी परेशानियों से मुक्ति मिलती है और स्वास्थ्य अच्छा रहता है. दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य के लिए यह व्रत अत्यंत लाभकारी है.