Trigrahi Yog: शक्तिशाली ग्रहों के महासंगम से इन 6 राशियों की रॉयल लाइफ का खुलेगा दरवाजा, तिजोरी से ओवरफ्लो होने लगेगा पैसा

धर्म
Nitin Sharma | Feb 21, 2026, 01:13 PM IST
1.बुध, शुक्र, सूर्य और बृहस्पति की युति
बुध, शुक्र, सूर्य और बृहस्पति की युति कुछ राशियों के लिए सुनहरा रास्ता बना रही है जिसपर चलकर इन राशियों को रॉयल लाइफ वाली फीलिंग आएगी. ये ग्रह सबसे शक्तिशाली माने जाते हैं क्योंकि अगर किसी कि कुंडली में ये ग्रह कमजोर हैं तो समझ लें जातक ताउम्र परेशानियां,तनाव और आर्थिक तंगी से जूझता रहेगा. लेकिन ये ग्रह मजबूत हैं तो समझ लें अचानक से जातक रंक से राजा बन सकता है.
(Credit Image AI)
2.गोल्डन डेज की होगी शुरुआत
बुध, शुक्र, सूर्य और बृहस्पति धन, सुख-सुविधाएं, राजसी सुख, शांति, आनंद और सुख-सुविधाओं को देने वाले ग्रह माने गए हैं. और जब ये ग्रह एक साथ बैठते हैं तो इस महासंगम से गोल्डन डेज की शुरुआत होती हैं.
(Credit Image AI)
3.कौन सा ग्रह कम कर रहा गोचर
शुक्र 19 अप्रैल 2026 को वृषभ राशि में गोचर करेगा. बुध भी 15 मई 2026 को वृषभ राशि में गोचर करेगा. इसके साथ ही सूर्य भी वृषभ राशि में प्रवेश करेगा. यानी तीनों ही शक्तिशाली ग्रहों की युति 15 मई को वृषभ राशि में होगी. जिससे त्रिग्रही योग बनेगा और जिसकी कुंडली में यह योग मजबूत होगा उसको इस दौरान प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा और धन इतना मिलेगा की तिजोरी ओवरफ्लो करने लगेगी. तो आइए अब जानते हैं वे कौन-कौन सी राशियां हैं जिनके लिए ये योग शुभ हैं.
(Credit Image AI)
4.मेष राशि
मेष राशि के दूसरे भाव में त्रिग्रही योग बनेगा . इससे करियर में तरक्की, धन, सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी. कम मेहनत में अधिक लाभ कमाने का यह शुभ समय है. देवी लक्ष्मी के आपके घर आने का यह शुभ अवसर है. यह योग आपको आपकी प्रार्थनाओं का फल दिलाएगा. आर्थिक लाभ मिलने की प्रबल संभावना है. उद्यमियों को अपने व्यवसाय को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के रास्ते मिलेंगे. इसके अलावा, आपको व्यापार में आय बढ़ाने के उपाय मिलेंगे. आपके परिश्रम की सराहना होगी. इसके परिणामस्वरूप पदोन्नति और वेतन में भी वृद्धि हो सकती है. इसके अलावा, परिवार में सुख और शांति का माहौल रहेगा. मन की नीरसता दूर होगी. आप शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करेंगे.
5.वृषभ राशि
वृषभ लग्न में यह योग बनेगा. यह आपके भाग्य को दोगुना करने का समय है. आप अपने व्यवसाय में नए सौदे कर सकते हैं. इससे आपको अधिक लाभ होगा. निवेश सोच-समझकर करना बेहतर है. पारिवारिक संबंध आपका साथ देंगे. व्यापारिक मामलों में आपके द्वारा लिए गए निर्णयों से सभी सहमत होंगे. इससे आपको लाभ भी मिलेगा. साथ ही, पति-पत्नी के बीच आपसी समझ बढ़ेगी. यह मतभेदों को सुलझाने का समय है. आपको अपने परिवार के साथ अधिक समय बिताने के अवसर मिलेंगे. सफल करियर में आपको कुछ चुनौतियों का भी सामना करना पड़ सकता है. करियर की चुनौतियां आपको आध्यात्मिक यात्रा पर निकलने के लिए प्रेरित कर सकती हैं.
6.सिंह राशि
सिंह राशि वालों के लिए यह अच्छा समय है. त्रिग्रही योग के फलस्वरूप नए रोजगार के अवसर खुलेंगे.विशेष रूप से बेरोजगार लोगों को अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी मिल सकती है. कार्यरत लोगों को पदोन्नति के अधिक अवसर मिलेंगे. उद्यमियों को नए अनुबंधों के माध्यम से अपने व्यवसाय का विस्तार करने के अवसर मिलेंगे. शेयर बाजार से जुड़े निवेशों में अच्छा लाभ होगा. छात्रों की शिक्षा में आने वाली बाधाएं दूर होंगी. उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने की संभावना है. आर्थिक सहायता, छात्रवृत्ति और शिक्षा के लिए प्रोत्साहन मिलने के संकेत हैं. इसे आत्मविश्वास में वृद्धि का समय माना जा सकता है. इसके अलावा, आप चुनौतीपूर्ण कार्यों को साहस के साथ हाथ में लेंगे. आपका परिवार आपके प्रयासों में सहयोग करेगा. यह वह समय है जब घर में बच्चों की खुशियां बढ़ेंगी.
7.मकर राशि
मकर राशि वालों के लिए त्रिग्रही योग शुभ फल देगा . व्यापार, व्यवसाय और कारोबार से जुड़े लोगों के लिए यह शुभ समय है. इस दौरान आपको अभूतपूर्व सुख का अनुभव होगा. आपका आर्थिक जीवन सुखमय रहेगा. आपके द्वारा शुरू किए गए प्रोजेक्ट्स की सराहना होगी. आपके कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी. आपके सभी कार्यों से दोगुना लाभ होगा, जिससे आर्थिक चिंताएं दूर हो जाएंगी. विदेश में कारोबार करने का आपका सपना साकार होगा. साथ ही, इस राशि के छात्र अपनी पढ़ाई में अच्छे अंक प्राप्त करेंगे. कुल मिलाकर, इस दौरान आपका जीवन स्वर्णिम रहेगा.
8.वृश्चिक राशि
इस राशि वालों के लिए त्रिग्रही योग के प्रभाव से यह वह समय है जब वे जिस भी चीज को छूते हैं वह सोने में बदल जाती है. आप जिस भी क्षेत्र में कदम रखेंगे, सफलता निश्चित है. साथ ही, आप जो भी काम हाथ में लेंगे, वह बिना किसी बाधा के सफल होगा. विशेष रूप से, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और आय दोगुनी हो जाएगी. समाज में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा. कार्यस्थल पर आपको अपने परिश्रम का उचित वेतन मिलेगा. यह वह समय है जब व्यापार में आपकी सभी योजनाएँ सफल होंगी. आपकी स्पष्ट सोच प्रतिस्पर्धा में आपके प्रतिद्वंद्वियों को पीछे छोड़ देगी. छात्रों का शैक्षणिक स्तर सुधरेगा. छात्र परीक्षाओं में सभी से आगे निकलेंगे.
9.मीन राशि
त्रिग्रही योग मीन राशि वालों के लिए शुभ समय है . इस दौरान किए गए कार्यों से आपको दोगुना लाभ मिलेगा. अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने वालों के लिए यह बेहतरीन समय है. संपत्ति संबंधी विवादों का समाधान होगा. पैतृक संपत्तियां आपके हाथ में आएंगी. बृहस्पति के प्रभाव से प्रेम और वैवाहिक जीवन में सुख दोगुना हो जाएगा. आपसी समझ से रिश्तों में सामंजस्य बना रहेगा. बच्चों के कल्याण से जुड़ी समस्याओं का समाधान मिलेगा. साथ ही, इस राशि के अविवाहित लोगों को सौभाग्य प्राप्त होगा. आपको अपने सपनों के जीवनसाथी से विवाह करने का अवसर मिलेगा.
डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.
