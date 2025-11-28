क्या आप जानते हैं पूजा के समय कब बजानी चाहिए घंटी, जानें समय से लेकर नहीं करनी चाहिए कौन सी गलती

7 . इस समय घंटी बजाओ

घंटी बजाने का भी एक निश्चित समय और अवधि होती है. घंटी केवल पूजा की शुरुआत में, आरती के समय और पूजा के अंत में ही बजानी चाहिए. घंटी की ध्वनि ॐ जैसी होनी चाहिए. साथ ही, घंटी को बहुत देर तक तेज़ आवाज़ में नहीं बजाना चाहिए, क्योंकि इससे कानों और भगवान को परेशानी हो सकती है. पूजा के लिए पुरानी या टूटी हुई घंटी का प्रयोग पूरी तरह वर्जित है.

Disclaimer: यह ज्योतिष की गणना और मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए इसकी जिम्मेदारी या पुष्टी नहीं करता है.

