Ditwah Cyclone: सेन्यार के बाद अब ‘दितवाह’ चक्रवात मचाएगा तबाही, इन 5 राज्यों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट

शनिवार को इस शुभ योग में शुरू करें नया काम, सूर्य और शनिवार की उपासना और कृपा से मिलेगी सफलता

8th Pay Commission: क्या 8वें वेतन आयोग से पहले बढ़ेगा महंगाई भत्ता, जानें DA, HRA और TA में क्या होंगे बदलाव

अवैध अतिक्रमण से रोड बनाने तक में इस्तेमाल होने वाली जेसीबी की कितनी है कीमत, क्या अलग से मिलता है लाइसेंस, जानें पूरी डिटेल

क्या आप जानते हैं पूजा के समय कब बजानी चाहिए घंटी, जानें समय से लेकर नहीं करनी चाहिए कौन सी गलती

दुनिया के 5 देश जहां नहीं हैं एक भी पहाड़, जानें इनमें से कितने हैं भारत के पड़ोसी

HomePhotos

धर्म

क्या आप जानते हैं पूजा के समय कब बजानी चाहिए घंटी, जानें समय से लेकर नहीं करनी चाहिए कौन सी गलती

सनातन धर्म में देव कक्ष और पूजा सामग्री का विशेष महत्व है. पूजा का पूर्ण फल तभी प्राप्त होता है जब प्रत्येक पूजा सामग्री का उपयोग उचित नियमों और आदर के साथ किया जाए. घंटी भी ऐसी ही एक महत्वपूर्ण वस्तु है. माना जाता है कि घंटी की ध्वनि देवी देवताओं को आमंत्रित करती है, घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है.

नितिन शर्मा | Nov 28, 2025, 10:28 AM IST

1.घंटी बजाने न बजाने पर नहीं मिलता पूजा का फल

घंटी बजाने न बजाने पर नहीं मिलता पूजा का फल
1

भगवान की पूजा में घंटी लगाते या बजाते समय कुछ सामान्य गलतियां ही जिनकी वजह से पूजा का फल मिल पाता. यहां ऐसी ही कुछ महत्वपूर्ण गलतियां और उन्हें सुधारने के नियम दिए गए हैं. आइए जानते हैं.

2.घंटी को अपने बाएं हाथ से न छुएं

घंटी को अपने बाएं हाथ से न छुएं
2

\शास्त्रों के अनुसार, घंटी बजाते या उसे हिलाते समय बाएं हाथ का प्रयोग नहीं करना चाहिए. पूजा के समय घंटी को हमेशा दाएं हाथ से उठाकर बजाना चाहिए. बाएं हाथ से घंटी को छूना देवता का अनादर माना जाता है. पूजा की पवित्रता बनाए रखने के लिए यह नियम आवश्यक है.

3.घंटी को उल्टा नहीं रखना चाहिए

घंटी को उल्टा नहीं रखना चाहिए
3

पूजा समाप्त होने के बाद घंटी को कभी भी उल्टा (उल्टा) नहीं रखना चाहिए. घंटी को संदेशवाहक कहा जाता है. आमतौर पर पूजा की घंटी पर गरुड़ की तस्वीर होती है. गरुड़ भगवान विष्णु के वाहक और संदेशवाहक हैं. ऐसा माना जाता है कि घंटी को उल्टा रखने से भगवान विष्णु का प्रकोप होता है. घंटी को हमेशा सीधा, ऊपर की ओर मुख करके रखना चाहिए.

4.घंटी को ज़मीन पर नहीं रखना चाहिए

घंटी को ज़मीन पर नहीं रखना चाहिए
4

कोई भी पूजा सामग्री, खासकर घंटी, ज़मीन पर नहीं रखनी चाहिए. घंटी को हमेशा पूजा कक्ष में किसी आसन या साफ़ जगह पर रखना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे देवता को चढ़ाई जाने वाली चीज़ें रखी जाती हैं. घंटी बजाने के बाद उसे आगे की ओर मुख करके रखना शुभ होता है

5.इसे दक्षिण दिशा में रखना अशुभ है

इसे दक्षिण दिशा में रखना अशुभ है
5

भगवान के कमरे में घंटी लगाने के लिए सही दिशा चुनना ज़रूरी है. पूजा में इस्तेमाल की जाने वाली घंटी हमेशा भगवान के कमरे की दक्षिण दिशा में नहीं रखनी चाहिए. ऐसा माना जाता है कि इस दिशा में घंटी लगाने से नकारात्मक ऊर्जाएं आकर्षित होती हैं और घर का वातावरण खराब हो सकता है.

6.गरुड़ घंटा को प्राथमिकता दी गई

गरुड़ घंटा को प्राथमिकता दी गई
6

घर में गरुड़ के प्रतीक वाली गरुड़ घंटी रखना सामान्य घंटियों की तुलना में अधिक शुभ और शक्तिशाली माना जाता है. यह आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करने में मदद करती है. इसे भगवान के कमरे में देवताओं की मूर्तियों के बाईं ओर रखना सबसे अच्छा होता है.

7.इस समय घंटी बजाओ

इस समय घंटी बजाओ
7

घंटी बजाने का भी एक निश्चित समय और अवधि होती है. घंटी केवल पूजा की शुरुआत में, आरती के समय और पूजा के अंत में ही बजानी चाहिए. घंटी की ध्वनि ॐ जैसी होनी चाहिए. साथ ही, घंटी को बहुत देर तक तेज़ आवाज़ में नहीं बजाना चाहिए, क्योंकि इससे कानों और भगवान को परेशानी हो सकती है. पूजा के लिए पुरानी या टूटी हुई घंटी का प्रयोग पूरी तरह वर्जित है.

Disclaimer: यह ज्योतिष की गणना और मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए इसकी जिम्मेदारी या पुष्टी नहीं करता है.

 

