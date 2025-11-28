क्या आप जानते हैं पूजा के समय कब बजानी चाहिए घंटी, जानें समय से लेकर नहीं करनी चाहिए कौन सी गलती

रायसेन रेप केस को लेकर हिंदू संगठनों का प्रदर्शन, आरोपी सलमान को मौत की सजा देने की मांग | उडुपी में प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो जारी | कर्नाटक के उडुपी पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, रोड शो में उमड़ी भारी भीड़ | SIR को लेकर आपत्ति दर्ज कराने पहुंची TMC, 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल पहुंचा चुनाव आयोग | मस्जिद के खिलाफ हिंदू संघर्ष समिति का प्रदर्शन
धर्म
नितिन शर्मा | Nov 28, 2025, 10:28 AM IST
1.घंटी बजाने न बजाने पर नहीं मिलता पूजा का फल
भगवान की पूजा में घंटी लगाते या बजाते समय कुछ सामान्य गलतियां ही जिनकी वजह से पूजा का फल मिल पाता. यहां ऐसी ही कुछ महत्वपूर्ण गलतियां और उन्हें सुधारने के नियम दिए गए हैं. आइए जानते हैं.
2.घंटी को अपने बाएं हाथ से न छुएं
\शास्त्रों के अनुसार, घंटी बजाते या उसे हिलाते समय बाएं हाथ का प्रयोग नहीं करना चाहिए. पूजा के समय घंटी को हमेशा दाएं हाथ से उठाकर बजाना चाहिए. बाएं हाथ से घंटी को छूना देवता का अनादर माना जाता है. पूजा की पवित्रता बनाए रखने के लिए यह नियम आवश्यक है.
3.घंटी को उल्टा नहीं रखना चाहिए
पूजा समाप्त होने के बाद घंटी को कभी भी उल्टा (उल्टा) नहीं रखना चाहिए. घंटी को संदेशवाहक कहा जाता है. आमतौर पर पूजा की घंटी पर गरुड़ की तस्वीर होती है. गरुड़ भगवान विष्णु के वाहक और संदेशवाहक हैं. ऐसा माना जाता है कि घंटी को उल्टा रखने से भगवान विष्णु का प्रकोप होता है. घंटी को हमेशा सीधा, ऊपर की ओर मुख करके रखना चाहिए.
4.घंटी को ज़मीन पर नहीं रखना चाहिए
कोई भी पूजा सामग्री, खासकर घंटी, ज़मीन पर नहीं रखनी चाहिए. घंटी को हमेशा पूजा कक्ष में किसी आसन या साफ़ जगह पर रखना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे देवता को चढ़ाई जाने वाली चीज़ें रखी जाती हैं. घंटी बजाने के बाद उसे आगे की ओर मुख करके रखना शुभ होता है
5.इसे दक्षिण दिशा में रखना अशुभ है
भगवान के कमरे में घंटी लगाने के लिए सही दिशा चुनना ज़रूरी है. पूजा में इस्तेमाल की जाने वाली घंटी हमेशा भगवान के कमरे की दक्षिण दिशा में नहीं रखनी चाहिए. ऐसा माना जाता है कि इस दिशा में घंटी लगाने से नकारात्मक ऊर्जाएं आकर्षित होती हैं और घर का वातावरण खराब हो सकता है.
6.गरुड़ घंटा को प्राथमिकता दी गई
घर में गरुड़ के प्रतीक वाली गरुड़ घंटी रखना सामान्य घंटियों की तुलना में अधिक शुभ और शक्तिशाली माना जाता है. यह आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करने में मदद करती है. इसे भगवान के कमरे में देवताओं की मूर्तियों के बाईं ओर रखना सबसे अच्छा होता है.
7.इस समय घंटी बजाओ
घंटी बजाने का भी एक निश्चित समय और अवधि होती है. घंटी केवल पूजा की शुरुआत में, आरती के समय और पूजा के अंत में ही बजानी चाहिए. घंटी की ध्वनि ॐ जैसी होनी चाहिए. साथ ही, घंटी को बहुत देर तक तेज़ आवाज़ में नहीं बजाना चाहिए, क्योंकि इससे कानों और भगवान को परेशानी हो सकती है. पूजा के लिए पुरानी या टूटी हुई घंटी का प्रयोग पूरी तरह वर्जित है.
Disclaimer: यह ज्योतिष की गणना और मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए इसकी जिम्मेदारी या पुष्टी नहीं करता है.
