शेयर बाज़ार में ग्रहों का पावर पंच? ईरान-यूएस तनाव से मार्केट होगा क्रैश या यह खरीदारी का है मौका?  

1 . ग्रहों की चाल क्यों बना रही है चिंता

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वैश्विक स्तर पर बढ़ते तनाव के बीच अब नजरें सिर्फ राजनीति पर नहीं, बल्कि ग्रह-नक्षत्रों पर भी टिक गई हैं. ईरान-अमेरिका के बीच चल रहे तनाव के दौर में ज्योतिषीय संकेत बाजार में अस्थिरता और जोखिम की ओर इशारा कर रहे हैं. सवाल यह है-क्या यह हफ्ता निवेशकों के लिए सच में “हाई रिस्क” साबित होगा? ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजुमदार के अनुसार इस समय मंगल, शनि और राहु की स्थिति बाजार और वैश्विक माहौल दोनों को प्रभावित कर रही है. Photo Credit: AI