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शेयर बाज़ार में ग्रहों का पावर पंच? ईरान-यूएस तनाव से मार्केट होगा क्रैश या यह खरीदारी का है मौका?  

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शेयर बाज़ार में ग्रहों का पावर पंच? ईरान-यूएस तनाव से मार्केट होगा क्रैश या यह खरीदारी का है मौका?  

ईरान -अमेरिका के तनाव ने शेयर बाज़ार रोलर-कोस्टर राइड जैसा बना दिया है. इन सबके बीच, सिर्फ़ वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव ही काम नहीं कर रहा है; ग्रहों के प्रभाव ने भी शेयर बाज़ार के भीतर एक 'क्रैश कोड' सक्रिय कर दिया है. राहु-मंगल का प्रभाव क्या खतरे की घंटी है या निवेश के लिए एक सही समय का संकेत है?

ऋतु सिंह | Mar 31, 2026, 07:42 AM IST

1. ग्रहों की चाल क्यों बना रही है चिंता

 ग्रहों की चाल क्यों बना रही है चिंता
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वैश्विक स्तर पर बढ़ते तनाव के बीच अब नजरें सिर्फ राजनीति पर नहीं, बल्कि ग्रह-नक्षत्रों पर भी टिक गई हैं. ईरान-अमेरिका के बीच चल रहे तनाव के दौर में ज्योतिषीय संकेत बाजार में अस्थिरता और जोखिम की ओर इशारा कर रहे हैं. सवाल यह है-क्या यह हफ्ता निवेशकों के लिए सच में “हाई रिस्क” साबित होगा? ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजुमदार के अनुसार इस समय मंगल, शनि और राहु की स्थिति बाजार और वैश्विक माहौल दोनों को प्रभावित कर रही है. Photo Credit: AI

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2.मंगल-शनि और राहु का क्या दिख रहा असर

मंगल-शनि और राहु का क्या दिख रहा असर
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मंगल-शनि और राहु ये तीनों ग्रह अपना-अपना प्रभाव दिखा रहे है. जैसे-

 मंगल: आक्रामक ऊर्जा और अचानक फैसलों का संकेत
  शनि: दबाव, देरी और भारीपन बढ़ाने वाला
  राहु: भ्रम और अनिश्चितता का कारक

जब ये तीनों प्रभाव एक साथ सक्रिय होते हैं, तो माहौल अस्थिर और अप्रत्याशित बन सकता है, जिसका असर सीधे बाजार पर पड़ता है. Photo Credit: AI

3.शेयर बाजार में क्यों बढ़ेगा उतार-चढ़ाव

शेयर बाजार में क्यों बढ़ेगा उतार-चढ़ाव
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ज्योतिषीय दृष्टि से यह समय “हाई वोलैटिलिटी फेज” माना जा रहा है. इस समय बाजार में कभी अचानक गिरावट या तेजी आ सकती है. सात ही निवेशकों के फैसलों में भ्रम पैदा होगा और जोखिम लेने की प्रवृत्ति में बदलाव आएगा.  मंगल की ऊर्जा जहां तेज उछाल ला सकती है, वहीं शनि का प्रभाव उसे लंबे समय तक टिकने नहीं देता, जिससे बाजार बार-बार दिशा बदल सकता है. Photo Credit: AI
 

4.निवेशकों के लिए ज्योतिषीय संकेत

निवेशकों के लिए ज्योतिषीय संकेत
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ग्रह-नक्षत्रों के अनुसार यह समय सावधानी बरतने का है. इस समय शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में जोखिम अधिक है इसलिए जल्दबाजी में बड़े फैसले नुकसान दे सकते हैं. वहीं लॉन्ग टर्म निवेश में धैर्य जरूरी होगा. राहु का प्रभाव खासतौर पर अफवाहों और गलत जानकारी से बचने की सलाह देता है. Photo Credit: AI

TRENDING NOW

5.वैश्विक तनाव और कॉस्मिक कनेक्शन

वैश्विक तनाव और कॉस्मिक कनेक्शन
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ज्योतिष मानता है कि जब मंगल जैसे “युद्ध ग्रह” सक्रिय होते हैं, तो दुनिया में टकराव और आक्रामकता बढ़ती है. इसी कारण वैश्विक घटनाएं और बाजार की चाल एक-दूसरे से जुड़ी नजर आती हैं. हालांकि, यह समझना जरूरी है कि यह एक पारंपरिक दृष्टिकोण है-वास्तविक बाजार पर आर्थिक और राजनीतिक कारकों का भी गहरा असर होता है. Photo Credit: AI
 

6.ग्रहों की मौजूदा स्थिति संकेत समझिए

ग्रहों की मौजूदा स्थिति संकेत समझिए
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ग्रहों की मौजूदा स्थिति यह संकेत देती है कि बाजार में यह समय उतार-चढ़ाव और अनिश्चितता से भरा रह सकता है. ऐसे में निवेशकों को सतर्क रहकर, सोच-समझकर कदम उठाने चाहिए. ज्योतिष चेतावनी देता है, लेकिन अंतिम फैसले आपकी समझ और रणनीति तय करती है. Photo Credit: AI

डिस्क्लेमर: यह जानकारी ज्योतिष पर आधारित है, इसे विशेषज्ञ सलाह न मानें. हर व्यक्ति का अनुभव अलग हो सकता है. 

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