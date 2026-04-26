Numerology: डेट ऑफ बर्थ से जानें आपके लिए कौन सी जगह है अशुभ, इन तारीखों पर हैं जन्में तो न जाएं यहां   

धर्म
Abhay Sharma | Apr 26, 2026, 06:28 PM IST
1.जन्मतिथि और मूलांक 1 (1, 10, 19 या 28 -सूर्य)
अंक ज्योतिष के अनुसार, सूर्य से प्रभावित लोग आत्मविश्वासी और आकर्षक होते हैं. ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा नमी वाली जगहें, अंधेरे स्थान, घने जंगल या जहां धूप कम हो, वहां जाने से उनकी ऊर्जा कमजोर हो सकती है. ऐसे लोगों इन्हें खुली और रोशनी वाली जगहों पर रहना चाहिए, जिससे उनका आत्मविश्वास बना रहे. (AI Image)
2.जन्मतिथि और मूलांक 2 (2, 11, 20 या 29- चंद्रमा)
अंक ज्योतिष के अनुसार चंद्रमा से प्रभावित लोग भावुक और संवेदनशील होते हैं. इसलिए ऐसे लोगों को डरावनी, बहुत ज्यादा भावनात्मक या भीड़-भाड़ वाली जगहों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ऐसी जगहों पर नकारात्मक ऊर्जा जल्दी असर कर सकती है. इनके लिए शांत, सुकून भरा और आरामदायक माहौल सबसे अच्छा रहता है, जिससे इनका मन संतुलित रहता है. (AI Image)
3.जन्मतिथि और मूलांक 3 (3, 12, 21 या 30 - बृहस्पति)
इन तारीखों में जन्मे लोग समझदार और सकारात्मक सोच वाले होते हैं. इन्हें भूमिगत जगहों, बेसमेंट या झगड़े-तनाव वाले माहौल से दूर रहना चाहिए, क्योंकि इससे उनकी मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा प्रभावित हो सकती है. ऐसे लोगों के लि लिए खुला, सकारात्मक और उत्साह बढ़ाने वाला वातावरण सबसे अच्छा रहता है. (AI Image)
4.जन्मतिथि और मूलांक 4 (4, 13, 22 या 31- राहु)
इसके अलावा राहु से प्रभावित लोग तेज दिमाग और जिज्ञासु स्वभाव के होते हैं. हालांकि, इन्हें पुराने किले, कब्रिस्तान या धुएं-प्रदूषण वाले औद्योगिक क्षेत्रों से बचना चाहिए, क्योंकि इससे उनकी मानसिक शांति बिगड़ सकती है. इनके लिए साफ-सुथरी, हवादार और व्यवस्थित जगहें बेहतर होती हैं. (AI Image)
5.जन्मतिथि और मूलांक 5 (5, 14 या 23 - बुध)
अंक ज्योतिष के अनुसार, इन तारीखों पर जन्मे लोग सक्रिय और बातचीत पसंद करने वाले होते हैं. इन्हें ज्यादा देर तक शांत, एकांत या सुनसान जगहों पर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इससे बेचैनी हो सकती है. इनके लिए चहल-पहल वाली और एक्टिव जगहें सबसे अच्छी रहती हैं. (AI Image)
6.जन्मतिथि और मूलांक 6 (6, 15 या 24 - शुक्र)
अंक ज्योतिष के अनुसार, इन तारीखों में जन्मे लोग सुंदरता और संतुलन पसंद करते हैं. ऐसे लोगों को गंदी, बेजान या बहुत गंभीर जगहों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि इससे उनकी सकारात्मक ऊर्जा कम हो सकती है. इनके लिए साफ-सुथरी, सुंदर और खुशहाल जगहें सबसे अच्छी रहती हैं. (AI Image)
7.जन्मतिथि और मूलांक 7 (7, 16 या 25 - केतु)
इन तारीखों में जन्मे लोग आध्यात्मिक और सोचने-समझने वाले होते हैं. बहुत ज्यादा एकांत या सुनसान पहाड़ी जगहों से बचना चाहिए, क्योंकि इससे भ्रम और अकेलापन बढ़ सकता है. इनके लिए जरूरी है कि वे अकेलेपन और लोगों के साथ समय बिताने के बीच संतुलन रखें. (AI Image)
8.जन्मतिथि और मूलांक 8 (8, 17 या 26 - शनि)
इन तारीखों में जन्मे लोग जिम्मेदार और गहरी सोच वाले होते हैं. ऐसे लोगों को अस्पताल, कब्रिस्तान या दुखभरी जगहों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि इससे मन भारी हो सकता है और प्रगति रुक सकती है. इसके अलावा ऐसे लोगों के लिए शांत, अनुशासित और सकारात्मक माहौल सबसे अच्छा होता है. (AI Image)
9.जन्मतिथि और मूलांक 9 (9, 18 या 27- मंगल)
इन तारीखों में जन्मे लोग ऊर्जावान और साहसी होते हैं. अंक ज्योतिष के अनुसार, ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा भीड़-भाड़ वाली जगहों, बार या झगड़े-तनाव वाले माहौल से दूर रहना चाहिए, क्योंकि इससे गुस्सा और अधीरता बढ़ सकती है. इनके लिए शांत और व्यवस्थित वातावरण बेहतर होता है, जिससे वे अपने काम पर ध्यान केंद्रित कर सकें और अंदरूनी ताकत बनाए रखें. (AI Image)
डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें
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