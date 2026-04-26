Numerology: डेट ऑफ बर्थ से जानें आपके लिए कौन सी जगह है अशुभ, इन तारीखों पर हैं जन्में तो न जाएं यहां   

9 . जन्मतिथि और मूलांक 9 (9, 18 या 27- मंगल)

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इन तारीखों में जन्मे लोग ऊर्जावान और साहसी होते हैं. अंक ज्योतिष के अनुसार, ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा भीड़-भाड़ वाली जगहों, बार या झगड़े-तनाव वाले माहौल से दूर रहना चाहिए, क्योंकि इससे गुस्सा और अधीरता बढ़ सकती है. इनके लिए शांत और व्यवस्थित वातावरण बेहतर होता है, जिससे वे अपने काम पर ध्यान केंद्रित कर सकें और अंदरूनी ताकत बनाए रखें. (AI Image)

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

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