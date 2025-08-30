Pitru Paksha 2025: 8 दिन बाद से शुरू होंगे पितृपक्ष, इन राशियों पर होगी कृपा, पूर्ण हो जाएंगी अधूरी इच्छा

राशिद खान के घर टूटा गम का पहाड़, भाई के निधन के बाद भी मैदान पर उतरे कप्तान, पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने दिखाई इंसानियत
धर्म
नितिन शर्मा | Aug 30, 2025, 04:05 PM IST
1.पितृ पक्ष 2025
पितृपक्ष 7 सितंबर 2025 से 21 सितंबर तक रहेंगे. इन 15 दिनों में पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध कर्म करेंगे.
2.जीवन में आएंगे सकारात्मक बदलाव
इस पितृपक्ष में कुछ राशियां ऐसी हैं, जो जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आएंगे. इन्हें जीवन में धन, नौकरी और व्यापार में लाभ देखने को मिलेंगे. पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होगा.
3.मिथुन राशि
इस राशि के जातकों का पितृपक्ष का समय बहुत शुभ होगा. आपको प्रॉपर्टी से संबंधित लाभ मिल सकता है. जीवन में रुके हुए काम शुरू हो जाएंगे. पूर्वजों को आशीर्वाद से घर में खुशियां मिलेंगी.
4.मकर राशि
मकर राशि के जातकों को पितृपक्ष में खुशी मिलेगी. पारिवारिक जीवन में सुख समृद्धि मिलेगी. नौकरी का तनाव खत्म होगा. रिश्तों में दरार से बचने के लिए शांति रखें. पितरों का ध्यान करें.
5.धनु राशि
इस राशि के जातकों के लिए 15 दिन बहुत ही फलदायक होंगे. किसी प्रोजेक्ट को लेकर परेशानी खत्म होगी. इनकम के सोर्स बढ़ेंगे. समाज में खोई प्रतिष्ठा मिलेगी. निवेश का लाभ मिलेगा.