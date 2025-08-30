Pitru Paksha 2025: 8 दिन बाद से शुरू होंगे पितृपक्ष, इन राशियों पर होगी कृपा, पूर्ण हो जाएंगी अधूरी इच्छा

3 . मिथुन राशि

इस राशि के जातकों का पितृपक्ष का समय बहुत शुभ होगा. आपको प्रॉपर्टी से संबंधित लाभ मिल सकता है. जीवन में रुके हुए काम शुरू हो जाएंगे. पूर्वजों को आशीर्वाद से घर में खुशियां मिलेंगी.

