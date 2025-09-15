प्रेमानंद महाराज ने कहा कि चाहे जितना श्राद्ध तर्पण कर लो, बिना ये काम किए पितरों को नहीं मिल सकता मोक्ष-गैलरी

3 . केवल पिंडदान से नहीं मिलता मोक्ष

3

वे कहते हैं कि अगर केवल पिंडदान से मोक्ष मिलता तो हर कोई यह उपाय करता और मुक्ति पा लेता. उन्होंने कहा कि पिंडदान पितरों को तृप्त करने का एक साधन हैं. लेकिन मोक्ष का मार्ग इससे अलग हैं.

