धर्म

प्रेमानंद महाराज ने कहा कि चाहे जितना श्राद्ध तर्पण कर लो, बिना ये काम किए पितरों को नहीं मिल सकता मोक्ष-गैलरी

हिंदू धर्म में पित्र पक्ष का विशेष महत्व रहता है. ऐसा माना जाता है कि इस दौरान हमारे पूर्वज धरती पर आते हैं और अपने वंशजों का आशीर्वाद देते हैं. इन 15 दिनों में श्राद्ध-तर्पण आदी का विशेष महत्व रहता हैं. 

सुमित तिवारी | Sep 15, 2025, 11:44 PM IST

1.प्रेमानंद ने बताया

प्रेमानंद ने बताया
1

लेकिन वृंदावन के फेमस संत आचार्य प्रेमानंद जी महाराज ने बताया है कि जब तक ये काम नहीं कर लिया जाता तब तक कितनी भी श्राद्ध-तर्पण करते रहो पितरों को मोक्ष नहीं मिलता. 

2.भजन करने वाले को नहीं मिलता मोक्ष

भजन करने वाले को नहीं मिलता मोक्ष
2

वह कहते हैं कि जिसने जीवन भर भजन नहीं किया और अल्पज्ञान में रहा उसे चार लड्डू चढ़ाने से मोक्ष नहीं मिलता. वह चाहे कितना भी पिंडदान कर लें उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती. 

3.केवल पिंडदान से नहीं मिलता मोक्ष

केवल पिंडदान से नहीं मिलता मोक्ष
3

वे कहते हैं कि अगर केवल पिंडदान से मोक्ष मिलता तो हर कोई यह उपाय करता और मुक्ति पा लेता. उन्होंने कहा कि पिंडदान पितरों को तृप्त करने का एक साधन हैं. लेकिन मोक्ष का मार्ग इससे अलग हैं. 
 

4.केवल एकमात्र रास्ता

केवल एकमात्र रास्ता
4

वह कहते है कि मोक्ष तभी संभव है जब व्यक्ति भगवत भक्ति और आत्मज्ञान के मार्ग पर चलें. अगर कुल में कोई महत्मा भगवत प्राप्ति कर लेता है तो भी पितरों को मोक्ष मिल जाता है. 

5.क्या है रास्ता

क्या है रास्ता
5

वह कहते हैं कि मोक्ष केवल भगवत प्राप्ति और भगवान की भक्ति से ही संभव है. इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है जिससे की मोक्ष पाया जा सकें. 

