FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

कहानी एक रात कीः जब इश्क में होश खो बैठे राजकुमार ने नेपाल के राजमहल में खेली थी खून की होली..

कौन हैं सूदान गुरुंग जो नेपाल में बने Gen Z के प्रदर्शन का चेहरा? बेटे को खोकर बदल गई थी पूरी दुनिया

Personality Rights: क्या होता है पर्सनैलिटी राइट? जिसकी मांग लेकर कोर्ट पहुंच गई हैं ऐश्वर्या राय 

कौन हैं बालेन शाह, जिन्हें केपी शर्मा ओली के बाद मिल सकती है नेपाल की सत्ता

Hair Fall: सिर्फ शैम्पू या पानी से नहीं, शरीर में बढ़ रही हैं ये 4 बीमारियां तो भी झड़ने लगते हैं बाल

इस तेल को नाभि में लगाने से चमक जाएगी आपकी स्किन, पिंपल्स से लेकर रिकल्स तक हो जाएंगे गायब

कितने पढ़े-लिखे हैं नेपाल के पूर्व PM केपी शर्मा ओली? जानें कैसे हुई थी इस किसान के बेटे की राजनीति में एंट्री

Numerology: मोबाइल नंबर के आखिरी में अगर है ये पावर पंच डिजिट तो समझ लें लाइफ है सेट, हर काम में मिलती जाएगी सफलता 

घर में नहीं है लड़का तो क्या लड़की कर सकती हैं पिंडदान? जानिए पितृपक्ष में श्राद्ध ​और तर्पण पर क्या कहता है धर्म का नियम

MEA on Nepal Situation: विदेश मंत्रालय ने नेपाल में रह रहे भारतीयों के लिए जारी की एडवाइजरी, कहा-

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
कहानी एक रात कीः जब इश्क में होश खो बैठे राजकुमार ने नेपाल के राजमहल में खेली थी खून की होली..

कहानी एक रात कीः जब इश्क में होश खो बैठे राजकुमार ने नेपाल के राजमहल में खेली थी खून की होली..

कौन हैं सूदान गुरुंग जो नेपाल में बने Gen Z के प्रदर्शन का चेहरा? बेटे को खोकर बदल गई थी पूरी दुनिया

कौन हैं सूदान गुरुंग जो नेपाल में बने Gen Z के प्रदर्शन का चेहरा? बेटे को खोकर बदल गई थी पूरी दुनिया

Personality Rights: क्या होता है पर्सनैलिटी राइट? जिसकी मांग लेकर कोर्ट पहुंच गई हैं ऐश्वर्या राय 

Personality Rights: क्या होता है पर्सनैलिटी राइट? जिसकी मांग लेकर कोर्ट पहुंच गई हैं ऐश्वर्या राय

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
कितने पढ़े-लिखे हैं नेपाल के पूर्व PM केपी शर्मा ओली? जानें कैसे हुई थी इस किसान के बेटे की राजनीति में एंट्री

कितने पढ़े-लिखे हैं नेपाल के पूर्व PM केपी शर्मा ओली? जानें कैसे हुई थी इस किसान के बेटे की राजनीति में एंट्री

Numerology: मोबाइल नंबर के आखिरी में अगर है ये पावर पंच डिजिट तो समझ लें लाइफ है सेट, हर काम में मिलती जाएगी सफलता 

मोबाइल नंबर के आखिरी में अगर है ये पावर पंच डिजिट तो समझ लें लाइफ है सेट, हर काम में मिलती जाएगी सफलता

घर में नहीं है लड़का तो क्या लड़की कर सकती हैं पिंडदान? जानिए पितृपक्ष में श्राद्ध ​और तर्पण पर क्या कहता है धर्म का नियम

घर में नहीं है लड़का तो क्या लड़की कर सकती हैं पिंडदान? जानिए पितृपक्ष में श्राद्ध ​और तर्पण पर क्या कहता है धर्म का नियम

HomePhotos

धर्म

घर में नहीं है लड़का तो क्या लड़की कर सकती हैं पिंडदान? जानिए पितृपक्ष में श्राद्ध ​और तर्पण पर क्या कहता है धर्म का नियम

पितृ पक्ष 2025: हिंदू धर्म में पितृ पक्ष (श्राद्ध पक्ष) का बहुत महत्व है. हर साल भाद्रपद पूर्णिमा के बाद पंद्रह दिनों का यह काल पितरों को याद करने के लिए मनाया जाता है. इन दिनों में पितरों के लिए तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध कर्म किए जाते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की जाती है.

नितिन शर्मा | Sep 09, 2025, 01:17 PM IST

1.पैतृक परिवार

पैतृक परिवार
1

हिंदू धर्म में पितृ पक्ष (श्राद्ध पक्ष) को बहुत महत्व दिया जाता है. हर साल भाद्रपद पूर्णिमा के बाद पंद्रह दिनों की यह समय पितरों को याद करने के लिए माना जाता है. इन दिनों में पितरों का तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध कर्म किया जाता है और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की जाती है. परंपरा के अनुसार, यह कर्म पुत्र द्वारा किया जाना जाता है. हालांकि, बदलते समय और बदलती परिस्थितियों में, परिवार में अक्सर पुत्री ही होती है, पुत्र नहीं. ऐसे में कई लोगों के मन में यह प्रश्न उठता है कि श्राद्ध किसे करना चाहिए.

Advertisement

2.वैज्ञानिक दृष्टिकोण

वैज्ञानिक दृष्टिकोण
2

शास्त्रों का मत: यद्यपि धार्मिक ग्रंथों में पुत्र प्राप्ति हेतु श्राद्ध को महत्व दिया गया है, फिर भी ऐसा उल्लेख मिलता है कि यदि पुत्र न हो तो पुत्री या पत्नी भी यह कर्म कर सकती है. कई विद्वान इस बात पर सहमत हैं कि पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध सबसे महत्वपूर्ण है.

3.रामायण से मिलता है उदाहरण 

रामायण से मिलता है उदाहरण 
3

इसका स्पष्ट उदाहरण वाल्मीकि रामायण में मिलता है. वनवास के दौरान भगवान राम और लक्ष्मण साहित्य लाने गए थे और श्राद्ध का समय बीत रहा था. उस समय माता सीता को राजा दशरथ के दर्शन हुए और उनकी आत्मा के कहने पर सीता ने फल्गु नदी के तट पर केवल पत्तों, फूलों और एक गाय को साक्षी मानकर पिंडदान किया. रामायण में उल्लेख है कि इस कृत्य से दशरथ की आत्मा को शांति मिली. इससे पता चलता है कि स्त्रियाँ भी श्राद्ध करने की अधिकारी हैं.

4.गरुड़ पुराण में उल्लेख  

गरुड़ पुराण में उल्लेख  
4

गरुड़ पुराण में भी कहा गया है कि यदि पुत्र न हो, तो पुत्रवधू, पत्नी या पुत्री श्राद्ध कर सकती हैं. श्लोकों में कहा गया है कि यदि बड़ा या छोटा पुत्र न हो, तो पत्नी, पुत्रवधू या बड़ी पुत्री श्राद्ध करने की पात्र होती हैं. यदि घर में कोई महिला न हो, तो कोई रिश्तेदार, भतीजा, पौत्र, शिष्य या कोई निकटस्थ ब्राह्मण श्राद्ध कर सकता है.

TRENDING NOW

5.महिलाओं को श्राद्ध का अधिकार है

महिलाओं को श्राद्ध का अधिकार है
5

धर्मग्रंथों में विधवा स्त्री को पुत्र, पौत्र या प्रपौत्र न होने पर पिंडदान करने का अधिकार है. इसी प्रकार, पुत्री भी अपने माता-पिता का श्राद्ध कर सकती है. इसके पीछे मूल सिद्धांत यह है कि जो कोई भी व्यक्ति अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए श्रद्धापूर्वक तर्पण करता है, उसका श्राद्ध स्वीकार किया जाता है.

6.श्राद्ध कर्म करते समय बरती जाने वाली सावधानियां 

श्राद्ध कर्म करते समय बरती जाने वाली सावधानियां 
6

यदि महिलाएं श्राद्ध कर्म कर रही हैं, तो कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए. उस दिन सादे सफेद या पीले वस्त्र पहनना उचित माना जाता है. तर्पण करते समय काले तिलों का प्रयोग नहीं करना चाहिए और सादे कुश और जल का प्रयोग करना चाहिए. यदि श्राद्ध सादगी से किन्तु श्रद्धापूर्वक किया जाए, तो उसका फल पितरों तक पहुँचता है.

Disclaimer: यह खबर सामान्य गणनाओं और कार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
कितने पढ़े-लिखे हैं नेपाल के पूर्व PM केपी शर्मा ओली? जानें कैसे हुई थी इस किसान के बेटे की राजनीति में एंट्री
कितने पढ़े-लिखे हैं नेपाल के पूर्व PM केपी शर्मा ओली? जानें कैसे हुई थी इस किसान के बेटे की राजनीति में एंट्री
Numerology: मोबाइल नंबर के आखिरी में अगर है ये पावर पंच डिजिट तो समझ लें लाइफ है सेट, हर काम में मिलती जाएगी सफलता 
मोबाइल नंबर के आखिरी में अगर है ये पावर पंच डिजिट तो समझ लें लाइफ है सेट, हर काम में मिलती जाएगी सफलता
घर में नहीं है लड़का तो क्या लड़की कर सकती हैं पिंडदान? जानिए पितृपक्ष में श्राद्ध ​और तर्पण पर क्या कहता है धर्म का नियम
घर में नहीं है लड़का तो क्या लड़की कर सकती हैं पिंडदान? जानिए पितृपक्ष में श्राद्ध ​और तर्पण पर क्या कहता है धर्म का नियम
Vidur Niti: ​इन 5 आदतों वाले लोग होते हैं महामूर्ख, इनसे दूरी बनाने में ही है भलाई
​इन 5 आदतों वाले लोग होते हैं महामूर्ख, इनसे दूरी बनाने में ही है भलाई
ये हैं दुनिया की सबसे लंबी पूंछ वाले 5 जानवर, कभी बैलेंस और कभी रोमांस के लिए करते हैं इसका इस्तेमाल
ये हैं दुनिया की सबसे लंबी पूंछ वाले 5 जानवर, कभी बैलेंस और कभी रोमांस के लिए करते हैं इसका इस्तेमाल
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE