कहानी एक रात कीः जब इश्क में होश खो बैठे राजकुमार ने नेपाल के राजमहल में खेली थी खून की होली..
कौन हैं सूदान गुरुंग जो नेपाल में बने Gen Z के प्रदर्शन का चेहरा? बेटे को खोकर बदल गई थी पूरी दुनिया
Personality Rights: क्या होता है पर्सनैलिटी राइट? जिसकी मांग लेकर कोर्ट पहुंच गई हैं ऐश्वर्या राय
कौन हैं बालेन शाह, जिन्हें केपी शर्मा ओली के बाद मिल सकती है नेपाल की सत्ता
Hair Fall: सिर्फ शैम्पू या पानी से नहीं, शरीर में बढ़ रही हैं ये 4 बीमारियां तो भी झड़ने लगते हैं बाल
इस तेल को नाभि में लगाने से चमक जाएगी आपकी स्किन, पिंपल्स से लेकर रिकल्स तक हो जाएंगे गायब
कितने पढ़े-लिखे हैं नेपाल के पूर्व PM केपी शर्मा ओली? जानें कैसे हुई थी इस किसान के बेटे की राजनीति में एंट्री
Numerology: मोबाइल नंबर के आखिरी में अगर है ये पावर पंच डिजिट तो समझ लें लाइफ है सेट, हर काम में मिलती जाएगी सफलता
घर में नहीं है लड़का तो क्या लड़की कर सकती हैं पिंडदान? जानिए पितृपक्ष में श्राद्ध और तर्पण पर क्या कहता है धर्म का नियम
MEA on Nepal Situation: विदेश मंत्रालय ने नेपाल में रह रहे भारतीयों के लिए जारी की एडवाइजरी, कहा-
धर्म
नितिन शर्मा | Sep 09, 2025, 01:17 PM IST
1.पैतृक परिवार
हिंदू धर्म में पितृ पक्ष (श्राद्ध पक्ष) को बहुत महत्व दिया जाता है. हर साल भाद्रपद पूर्णिमा के बाद पंद्रह दिनों की यह समय पितरों को याद करने के लिए माना जाता है. इन दिनों में पितरों का तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध कर्म किया जाता है और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की जाती है. परंपरा के अनुसार, यह कर्म पुत्र द्वारा किया जाना जाता है. हालांकि, बदलते समय और बदलती परिस्थितियों में, परिवार में अक्सर पुत्री ही होती है, पुत्र नहीं. ऐसे में कई लोगों के मन में यह प्रश्न उठता है कि श्राद्ध किसे करना चाहिए.
2.वैज्ञानिक दृष्टिकोण
शास्त्रों का मत: यद्यपि धार्मिक ग्रंथों में पुत्र प्राप्ति हेतु श्राद्ध को महत्व दिया गया है, फिर भी ऐसा उल्लेख मिलता है कि यदि पुत्र न हो तो पुत्री या पत्नी भी यह कर्म कर सकती है. कई विद्वान इस बात पर सहमत हैं कि पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध सबसे महत्वपूर्ण है.
3.रामायण से मिलता है उदाहरण
इसका स्पष्ट उदाहरण वाल्मीकि रामायण में मिलता है. वनवास के दौरान भगवान राम और लक्ष्मण साहित्य लाने गए थे और श्राद्ध का समय बीत रहा था. उस समय माता सीता को राजा दशरथ के दर्शन हुए और उनकी आत्मा के कहने पर सीता ने फल्गु नदी के तट पर केवल पत्तों, फूलों और एक गाय को साक्षी मानकर पिंडदान किया. रामायण में उल्लेख है कि इस कृत्य से दशरथ की आत्मा को शांति मिली. इससे पता चलता है कि स्त्रियाँ भी श्राद्ध करने की अधिकारी हैं.
4.गरुड़ पुराण में उल्लेख
गरुड़ पुराण में भी कहा गया है कि यदि पुत्र न हो, तो पुत्रवधू, पत्नी या पुत्री श्राद्ध कर सकती हैं. श्लोकों में कहा गया है कि यदि बड़ा या छोटा पुत्र न हो, तो पत्नी, पुत्रवधू या बड़ी पुत्री श्राद्ध करने की पात्र होती हैं. यदि घर में कोई महिला न हो, तो कोई रिश्तेदार, भतीजा, पौत्र, शिष्य या कोई निकटस्थ ब्राह्मण श्राद्ध कर सकता है.
5.महिलाओं को श्राद्ध का अधिकार है
धर्मग्रंथों में विधवा स्त्री को पुत्र, पौत्र या प्रपौत्र न होने पर पिंडदान करने का अधिकार है. इसी प्रकार, पुत्री भी अपने माता-पिता का श्राद्ध कर सकती है. इसके पीछे मूल सिद्धांत यह है कि जो कोई भी व्यक्ति अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए श्रद्धापूर्वक तर्पण करता है, उसका श्राद्ध स्वीकार किया जाता है.
6.श्राद्ध कर्म करते समय बरती जाने वाली सावधानियां
यदि महिलाएं श्राद्ध कर्म कर रही हैं, तो कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए. उस दिन सादे सफेद या पीले वस्त्र पहनना उचित माना जाता है. तर्पण करते समय काले तिलों का प्रयोग नहीं करना चाहिए और सादे कुश और जल का प्रयोग करना चाहिए. यदि श्राद्ध सादगी से किन्तु श्रद्धापूर्वक किया जाए, तो उसका फल पितरों तक पहुँचता है.
Disclaimer: यह खबर सामान्य गणनाओं और कार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से