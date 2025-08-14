Twitter
War 2 Review: ऋतिक रोशन-जूनियर एनटीआर की 'वॉर 2' का फर्स्ट रिव्यू रिलीज, जानें- कैसी है एक्शन थ्रिलर फिल्म? 

कितने पढ़े-लिखे हैं तमिलनाडु के गवर्नर RN Ravi जिनसे पीएचडी स्कॉलर ने डिग्री लेने से किया इनकार? CBI-IB में किया है काम

पितृदोष लगने पर बर्बाद हो जाती हैं कई पीढ़ियां, नाराज पितरों को प्रसन्न करने के लिए आजमा लें ये उपाय

Calicut University Result 2025: कालीकट यूनिवर्सिटी ने uoc.ac.in पर जारी किया दूसरे और चौथे सेमेस्टर का रिजल्ट, ऐसे करें चेक

Krishna Age: क्या आप जानते हैं कि इस जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण कितने साल के हो जाएंगे? 

Yogasan For Heart Health: हार्ट अटैक के खतरे को कम कर देंगे ये 5 योगासन, दिल के साथ बॉडी भी रहेगी एक दम फिट

SBI Clerk Waiting List 2025: एसबीआई ने क्लर्क के पदों के लिए जारी की वेटिंग लिस्ट, sbi.co.in पर यूं करें चेक

सक्सेसफुल और अमीर लोगों में होती हैं ये 7 आदतें, इनमें से 4 भी आपके अंदर हैं तो बनेंगे विश्व विजेता

FMGE Result 2025: NBEMS ने जारी किया फॉरन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम का रिजल्ट, natboard.edu.in पर ऐसे करें चेक

Head Covering During Puja: पूजा करते समय क्यों ढका जाता है सिर, जानें इसके पीछे की वजह

War 2 Review: ऋतिक रोशन-जूनियर एनटीआर की 'वॉर 2' का फर्स्ट रिव्यू रिलीज, जानें- कैसी है एक्शन थ्रिलर फिल्म? 

ऋतिक रोशन-जूनियर एनटीआर की 'वॉर 2' का फर्स्ट रिव्यू रिलीज, जानें- कैसी है एक्शन थ्रिलर फिल्म

Calicut University Result 2025: कालीकट यूनिवर्सिटी ने uoc.ac.in पर जारी किया दूसरे और चौथे सेमेस्टर का रिजल्ट, ऐसे करें चेक

कालीकट यूनिवर्सिटी ने uoc.ac.in पर जारी किया दूसरे और चौथे सेमेस्टर का रिजल्ट, ऐसे करें चेक

Krishna Age: क्या आप जानते हैं कि इस जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण कितने साल के हो जाएंगे? 

क्या आप जानते हैं कि इस जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण कितने साल के हो जाएंगे?

कितने पढ़े-लिखे हैं तमिलनाडु के गवर्नर RN Ravi जिनसे पीएचडी स्कॉलर ने डिग्री लेने से किया इनकार? CBI-IB में किया है काम

कितने पढ़े-लिखे हैं तमिलनाडु के गवर्नर RN Ravi जिनसे पीएचडी स्कॉलर ने डिग्री लेने से किया इनकार? CBI-IB में किया है काम

पितृदोष लगने पर बर्बाद हो जाती हैं कई पीढ़ियां, नाराज पितरों को प्रसन्न करने के लिए आजमा लें ये उपाय

पितृदोष लगने पर बर्बाद हो जाती हैं कई पीढ़ियां, नाराज पितरों को प्रसन्न करने के लिए आजमा लें ये उपाय

Yogasan For Heart Health: हार्ट अटैक के खतरे को कम कर देंगे ये 5 योगासन, दिल के साथ बॉडी भी रहेगी एक दम फिट

हार्ट अटैक के खतरे को कम कर देंगे ये 5 योगासन, दिल के साथ बॉडी भी रहेगी एक दम फिट

धर्म

पितृदोष लगने पर बर्बाद हो जाती हैं कई पीढ़ियां, नाराज पितरों को प्रसन्न करने के लिए आजमा लें ये उपाय

हिंदू धर्म पितरों का बड़ा महत्व है. मान्यता है कि, जब भी पूर्वजों की आत्मा असंतुष्टि रहती है या फिर उनके अंतिम संस्कार में किसी भी तरह की कोई कमी रह जाती है तो पितृ नाराज होक जाते हैं. इससे पितृदोष लग जाता है. यह न सिर्फ व्यक्ति को बल्कि परिवार से लेकर कई पीढ़ियों तक को प्रभावित कर सकता है.

नितिन शर्मा | Aug 14, 2025, 11:14 AM IST

1.पितृदोष से होती है दिक्कत

पितृदोष से होती है दिक्कत
1

पितृदोष लगने पर व्यक्ति को बीमारी, आर्थिंक तंगी से लेकर संतान सुख में बाधाओं का सामना करना पड़ता है. खूब मेहनत करने के बाद भी व्यक्ति को सफलता नहीं मिल पाती है. इसके साथ ही पारिवारिक कलह हो सकती है.

2.ऐसे दूर कर सकते हैं पितृदोष

ऐसे दूर कर सकते हैं पितृदोष
2

अगर आप भी पितृदोष से जूझ रहे हैं तो अमावस्या के दिन कुछ एक उपाय आपको इससे छुटकारा दिला सकते हैं. इसके लिए जल में काले तिल मिलाकर पितरों को तर्पण करें. इसके साथ ही सुबह स्नान के बाद दक्षिण दिशा की ओर मुख करके जल दें.इससे पितृ प्रसन्न होते हैं. पितृदोष से छुटकारा मिलता है.

3.अर्यमा की पूजा

अर्यमा की पूजा
3

अर्यमा को पितरों का देवता माना जाता है. पितृपक्ष या अमावस्या दिन अर्यमा की पूजा करें. इसके साथ ही उन्हें काले तिल अर्पित करें. सुबह सूर्योदय के साथ ही एक छोटा सा पूजा स्थान बनाएं. काले तिल के साथ ही जल में दूध डालकर सूर्य को अर्पित करें. साथ ही ॐ अर्यमाय नमः कम से कम 108 बार जाप करें. इससे पितरों और अर्यमा का आशीर्वाद मिलता है. पितृदोष का प्रभाव कम होता है.

4.इंदिरा एकादशी व्रत

इंदिरा एकादशी व्रत
4

पितृपक्ष में पड़ने वाली इंदिरा एकादशी व्रत रखें. इसके साथ ही भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करें. इसके साथ ही पूजा में काले तिल अर्पित करें. इस दिन सूर्योदय से पहले स्नान कर भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करें. इसके साथ ही भगवान विष्णु को ॐ नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें. मान्यता है कि तिल भगवान विष्णु से उत्पन्न हुए है. इस दिन पूजा अर्चना करने से पितृदोष से छुटकारा मिलता है.

5.काले तिल से ग्रह दोष शांति

काले तिल से ग्रह दोष शांति
5

पितृपक्ष के बीच पूजा में काले तिल का इस्तेमाल करें. इससे कुंडली में राहु, केतु और शनि जैसे ग्रहों के दुष्प्रभाव काफी हद तक कम हो जाते हैं. आप पितृदोष से परेशान हैं तो हर दिन सुबह स्नान के बाद एक तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें काले तिल डालें. इसमें चंदन मिलाकर सूर्य को जल अर्पित करें. इसके साथ ही शिवलिंग पर काले तिल अर्पित करें. और कम से कम 108 बार ॐ नमः शिवाय मंत्र का जप करें. इससे पितृ दोष का प्रभाव काफी हद तक कम हो जाता है.

6.जरूर करें दान

जरूर करें दान
6

पितृपक्ष या अमावस्या के दिन श्राद्ध, पिंडदान और तर्पण जरूर करें. इसके साथ किसी गरीब या फिर ब्राह्मण को भोजन कराएं. उन्हें जरूरत का सामान दान करें. इसके अलावा मंदिर में काले तिल, कपड़े, या अनाज दान स्वरूप जरूर रखकर आएं. ऐसा करने से पितरों तृप्त होते हैं. उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है. जीवन में सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं.

7.पीपल के नीचे जलाएं सरसों का दीपक 

पीपल के नीचे जलाएं सरसों का दीपक 
7

पितृदोष से प्रभावित होने पर शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों का दीपक जलाएं. इससे पितृदोष का अशुभ प्रभाव कम होता है. देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है. 

8.जल अर्पित करें 

जल अर्पित करें 
8

ग्रहों के राजा सूर्य को पितरों का कारक माना जाया है. इसलिए नियमित रूप से सूर्य देव को जल अर्पित करें. इससे पितृदोष शांत होता है.

यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. डीएनए  इसकी पुष्टि नहीं करता.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

