पितृदोष लगने पर बर्बाद हो जाती हैं कई पीढ़ियां, नाराज पितरों को प्रसन्न करने के लिए आजमा लें ये उपाय

5 . काले तिल से ग्रह दोष शांति

पितृपक्ष के बीच पूजा में काले तिल का इस्तेमाल करें. इससे कुंडली में राहु, केतु और शनि जैसे ग्रहों के दुष्प्रभाव काफी हद तक कम हो जाते हैं. आप पितृदोष से परेशान हैं तो हर दिन सुबह स्नान के बाद एक तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें काले तिल डालें. इसमें चंदन मिलाकर सूर्य को जल अर्पित करें. इसके साथ ही शिवलिंग पर काले तिल अर्पित करें. और कम से कम 108 बार ॐ नमः शिवाय मंत्र का जप करें. इससे पितृ दोष का प्रभाव काफी हद तक कम हो जाता है.