पितृदोष लगने पर बर्बाद हो जाती हैं कई पीढ़ियां, नाराज पितरों को प्रसन्न करने के लिए आजमा लें ये उपाय

धर्म
नितिन शर्मा | Aug 14, 2025, 11:14 AM IST
1.पितृदोष से होती है दिक्कत
पितृदोष लगने पर व्यक्ति को बीमारी, आर्थिंक तंगी से लेकर संतान सुख में बाधाओं का सामना करना पड़ता है. खूब मेहनत करने के बाद भी व्यक्ति को सफलता नहीं मिल पाती है. इसके साथ ही पारिवारिक कलह हो सकती है.
2.ऐसे दूर कर सकते हैं पितृदोष
अगर आप भी पितृदोष से जूझ रहे हैं तो अमावस्या के दिन कुछ एक उपाय आपको इससे छुटकारा दिला सकते हैं. इसके लिए जल में काले तिल मिलाकर पितरों को तर्पण करें. इसके साथ ही सुबह स्नान के बाद दक्षिण दिशा की ओर मुख करके जल दें.इससे पितृ प्रसन्न होते हैं. पितृदोष से छुटकारा मिलता है.
3.अर्यमा की पूजा
अर्यमा को पितरों का देवता माना जाता है. पितृपक्ष या अमावस्या दिन अर्यमा की पूजा करें. इसके साथ ही उन्हें काले तिल अर्पित करें. सुबह सूर्योदय के साथ ही एक छोटा सा पूजा स्थान बनाएं. काले तिल के साथ ही जल में दूध डालकर सूर्य को अर्पित करें. साथ ही ॐ अर्यमाय नमः कम से कम 108 बार जाप करें. इससे पितरों और अर्यमा का आशीर्वाद मिलता है. पितृदोष का प्रभाव कम होता है.
4.इंदिरा एकादशी व्रत
पितृपक्ष में पड़ने वाली इंदिरा एकादशी व्रत रखें. इसके साथ ही भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करें. इसके साथ ही पूजा में काले तिल अर्पित करें. इस दिन सूर्योदय से पहले स्नान कर भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करें. इसके साथ ही भगवान विष्णु को ॐ नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें. मान्यता है कि तिल भगवान विष्णु से उत्पन्न हुए है. इस दिन पूजा अर्चना करने से पितृदोष से छुटकारा मिलता है.
5.काले तिल से ग्रह दोष शांति
पितृपक्ष के बीच पूजा में काले तिल का इस्तेमाल करें. इससे कुंडली में राहु, केतु और शनि जैसे ग्रहों के दुष्प्रभाव काफी हद तक कम हो जाते हैं. आप पितृदोष से परेशान हैं तो हर दिन सुबह स्नान के बाद एक तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें काले तिल डालें. इसमें चंदन मिलाकर सूर्य को जल अर्पित करें. इसके साथ ही शिवलिंग पर काले तिल अर्पित करें. और कम से कम 108 बार ॐ नमः शिवाय मंत्र का जप करें. इससे पितृ दोष का प्रभाव काफी हद तक कम हो जाता है.
6.जरूर करें दान
पितृपक्ष या अमावस्या के दिन श्राद्ध, पिंडदान और तर्पण जरूर करें. इसके साथ किसी गरीब या फिर ब्राह्मण को भोजन कराएं. उन्हें जरूरत का सामान दान करें. इसके अलावा मंदिर में काले तिल, कपड़े, या अनाज दान स्वरूप जरूर रखकर आएं. ऐसा करने से पितरों तृप्त होते हैं. उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है. जीवन में सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं.
7.पीपल के नीचे जलाएं सरसों का दीपक
पितृदोष से प्रभावित होने पर शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों का दीपक जलाएं. इससे पितृदोष का अशुभ प्रभाव कम होता है. देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है.
8.जल अर्पित करें
ग्रहों के राजा सूर्य को पितरों का कारक माना जाया है. इसलिए नियमित रूप से सूर्य देव को जल अर्पित करें. इससे पितृदोष शांत होता है.
