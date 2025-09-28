Kanya Puja Vidhi: अष्टमी-नवमी को इस तरीके से करें कन्या पूजा, देवी के आशीर्वाद से फले-फूलेगा घर-परिवार

1 . कन्या पूजन महत्वपूर्ण है

नवरात्रि देवी दुर्गा और उनके नौ रूपों की पूजा के लिए समर्पित प्रमुख हिंदू त्योहारों में से एक है. इस दौरान, भक्त भक्ति में डूब जाते हैं और भक्ति भाव से उनके स्वरूपों की पूजा करते हैं. यह उत्सव आश्विन प्रतिपदा से शुरू होकर दशहरे तक दस दिनों तक स्तुति मंत्रों के जाप के साथ चलता है. नौ दिनों तक देवी के विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है, जिसमें दसवें दिन दशहरा मनाया जाता है. इस दौरान किए जाने वाले अनुष्ठानों और समारोहों की तरह ही कन्या पूजन भी महत्वपूर्ण है.

वी के विभिन्न रूपों की प्रतीक नौ बेटियों की पूजा करते हैं. कुछ लोग आठवें दिन भी यह पूजा करते हैं. यह अनुष्ठान देवी दुर्गा के प्रति सम्मान का प्रतीक माना जाता है और समृद्धि, स्वास्थ्य और बुरी शक्तियों से सुरक्षा के लिए उनका आशीर्वाद लेने के लिए भक्ति के साथ किया जाता है.