Kanya Puja Vidhi: अष्टमी-नवमी को इस तरीके से करें कन्या पूजा, देवी के आशीर्वाद से फले-फूलेगा घर-परिवार

धर्म
ऋतु सिंह | Sep 28, 2025, 10:21 AM IST
1.कन्या पूजन महत्वपूर्ण है
नवरात्रि देवी दुर्गा और उनके नौ रूपों की पूजा के लिए समर्पित प्रमुख हिंदू त्योहारों में से एक है. इस दौरान, भक्त भक्ति में डूब जाते हैं और भक्ति भाव से उनके स्वरूपों की पूजा करते हैं. यह उत्सव आश्विन प्रतिपदा से शुरू होकर दशहरे तक दस दिनों तक स्तुति मंत्रों के जाप के साथ चलता है. नौ दिनों तक देवी के विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है, जिसमें दसवें दिन दशहरा मनाया जाता है. इस दौरान किए जाने वाले अनुष्ठानों और समारोहों की तरह ही कन्या पूजन भी महत्वपूर्ण है.
वी के विभिन्न रूपों की प्रतीक नौ बेटियों की पूजा करते हैं. कुछ लोग आठवें दिन भी यह पूजा करते हैं. यह अनुष्ठान देवी दुर्गा के प्रति सम्मान का प्रतीक माना जाता है और समृद्धि, स्वास्थ्य और बुरी शक्तियों से सुरक्षा के लिए उनका आशीर्वाद लेने के लिए भक्ति के साथ किया जाता है.
2.कन्या पूजन के लिए आवश्यक सामग्री
कन्या पूजन से पहले सभी आवश्यक सामग्री एकत्रित कर लेना ज़रूरी है ताकि पूजा बिना किसी बाधा के संपन्न हो सके.
कुमकुम या सिंदूर, अक्षत -फूल, कलश कन्या के पैर धुलने के लिए,लाल चुनरी, मिठाई, खीर या हलवा, चना आदि प्रसाद के लिए, नारियल,बिंदी, चूड़ियां और पायल और कुछ उपहार आदि,
3.कन्या पूजन की तैयारी कैसे करें?
कन्या पूजन के लिए सबसे पहले आपको उस स्थान को पूरी तरह से साफ़ कर लेना चाहिए जहाँ आप पूजा करने जा रहे हैं. आप चाहें तो उस जगह को रंगोली से सजा सकते हैं.
जहाँ लड़कियाँ बैठेंगी, वहाँ ज़मीन पर एक साफ़ चटाई या कपड़ा बिछाएँ. सुनिश्चित करें कि अनुष्ठान के दौरान सभी सामग्री ठीक से व्यवस्थित और आसानी से उपलब्ध हो.
पारंपरिक रूप से कन्या पूजन के लिए नौ लड़कियों और एक लड़के को आमंत्रित किया जाता है, लेकिन यदि नौ लड़कियां उपलब्ध न हों तो आप पांच या सात लड़कियों को भी भोजन करा सकते हैं.
4.कन्या पूजन की सही विधि
1-पूजा की शुरुआत अपने घर आमंत्रित कन्याओं के पैर धोकर करें. यह देवी के चरणों के शुद्धिकरण और घर में उनके स्वागत का प्रतीक है.
2-प्रत्येक कन्या के माथे पर कुंकू, रोली या सिंदूर का तिलक लगाएँ. यह सम्मान का प्रतीक है और देवी का आशीर्वाद प्राप्त करने का आह्वान करता है.
3-तिलक लगाने के बाद, लड़कियों के सिर पर अक्षत (चावल का आटा) छिड़कें, जो पवित्रता और प्रचुरता का प्रतीक है.
4- हर लड़की को लाल चुनरी पहननी चाहिए. चूड़ियाँ और बिंदी लगानी चाहिए. ये चीज़ें देवी की शक्ति और सुंदरता का प्रतीक हैं.
5.प्रसाद में क्या है जरूरी?
कन्या पूजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है कन्याओं को पूड़ी, चना और हलवा का पारंपरिक भोजन परोसना. कन्याओं को भोजन कराते समय, उन्हें आदरपूर्वक भोजन कराएं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस अनुष्ठान में कन्याओं को देवी का स्वरूप माना जाता है.
प्रसाद के रूप में हलवा, खीर और चना अवश्य चढ़ाएं. सभी कन्याओं को भोजन कराने के बाद उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेना और फिर उन्हें उपहार और दक्षिणा देना लाभदायक होता है. भोजन के बाद दक्षिणा को कन्याओं के प्रति कृतज्ञता और सम्मान का प्रतीक माना जाता है.
6.कन्या पूजन में इस बात का रखें ख्याल
कन्या पूजन करते समय, आपको पूजा का पूरा लाभ सुनिश्चित करने के लिए कुछ नियमों का पालन करना चाहिए. ध्यान रखें कि घर और पूजा स्थल की अच्छी तरह से सफाई करें और पूजा करने वाला व्यक्ति भी स्वच्छ होना चाहिए. कन्या पूजन के दौरान मन में कोई भी भटकाव नहीं होना चाहिए. पूजा के लिए आमंत्रित की गई छोटी कन्याओं के साथ अत्यंत सम्मान और प्रेम से पेश आना चाहिए. वे देवी का प्रतिनिधित्व करती हैं और उनका किसी भी प्रकार का अनादर अनुष्ठान के सकारात्मक प्रभावों को नकार सकता है. पूजा के दौरान सही संख्या में कन्याओं का होना भी महत्वपूर्ण है. आपको हमेशा विषम संख्या में कन्याओं को आमंत्रित करना चाहिए और उनके साथ एक बालक होना चाहिए.
Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.
