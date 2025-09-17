FacebookTwitterYoutubeInstagram
Google Gemini से AI फोटो बनाने वाली लड़की ने बताया अपना अनुभव, सुनकर उड़ जाएंगे आपके होश

75 के हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी! जानिए कैसा रहा उनका अब तक का राजनीतिक सफर

Ear Itching: कान-गले और तालू में अक्सर खुजली रहती है तो इसे हल्के में न लें, इन बीमारियों का संकेत है इचिंग

Numerology: पीएम मोदी जैसे प्रभावशाली होते हैं इस मूलांक वाले, शेर की तरह अकेले चलने वाले बातों से करते हैं सम्मोहित

ट्रंप के युद्धविराम दावों को पाक विदेश मंत्री ने झुठलाया, कहा- यूएस ने पुष्ट किया था भारत तीसरे पक्ष की भूमिका की अनुमति नहीं देगा  

ट्रंप ने पीएम मोदी को फोन कर जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं, कहा- 'शानदार काम कर रहे हैं'

Rashifal 17 September 2025: मिथुन और सिंह वालों को होगा आर्थिक लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

1 रुपये की कंपनी से Team India से 579 करोड़ के कॉन्ट्रेक्ट तक, अपोलो टायर्स की हैरतंगेज कहानी

फोन खरीदना चाहते हैं, हड़बड़ी मत कीजिए पहले ये लिस्ट पढ़िए, 6250 रुपये से कम में मिल रहे है 8 GB रैम वाले ये मोबाइल

UP: गोरखपुर दीपक गुप्ता हत्याकांड में बड़ा एक्शन, चौकी इंचार्ज समेत सभी पुलिसकर्मी सस्पेंड

धर्म

Numerology: पीएम मोदी जैसे प्रभावशाली होते हैं इस मूलांक वाले, शेर की तरह अकेले चलने वाले बातों से करते हैं सम्मोहित

Happy Birthday PM Modi: आज 17 सितंबर को पीएम मोदी का जन्मदिन है और इस अवसर पर चलिए आपको बताते हैं कि मूलांक 8 वालों की क्या खासियत होती है. पीएम नरेंद्र मोदी का मूलांक भी 8 है और मूलांक स्वामी ग्रह शनि देव हैं.

ऋतु सिंह | Sep 17, 2025, 07:05 AM IST

1.मूलांक 8 किसका होता है?

मूलांक 8 किसका होता है?
1

जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 8, 17 या 26 तारीख को होता है, उनका मूलांक 8 होता है और उन पर शनिदेव का विशेष प्रभाव होता है. शनि देव न्याय के देवता हैं और किसी के आगे झुकने वाले नहीं माने जाते. और शनिदेव की यही खूबी इन लोगों में भी होती है. पीएम मोदी में भी आपने ये खूबी देखी होगी. हाल ही में अमेरिका के टैरिफ के आगे जिस तरह से वह चट्टान की तरह खड़े हैं वह उनके मूलांक वालों में देखी जाती है. 
 

2.कठिन परिश्रमी और अनुशासित होते हैं ये

कठिन परिश्रमी और अनुशासित होते हैं ये
2

शनिदेव कर्मफलदाता, न्याय करने वाले, कठिन परिश्रम कराने और अनुशासित रखने वाले होते हैं और उनसे रूल होने वाले मूलांक 8 वालों में भी ये खासियत दिखती है. शनिदेव नवग्रहों में से एक हैं जो व्यक्ति के पूर्व कर्मों के आधार पर जीवन को प्रभावित करते हैं. शनिदेव को भयभीत और पूजनीय दोनों माना जाता है, क्योंकि वे व्यक्ति के कर्मों के अनुसार फल देते हैं. इस मूलांक वाले भी सही के साथ खड़े होते हैं और अगर इनके साथ कोई धोखा या गलत करता है तो ये कभी किसी को छोड़ते भी नहीं हैं.

3. महत्वाकांक्षी, मेहनती और व्यावहारिक होते हैं

महत्वाकांक्षी, मेहनती और व्यावहारिक होते हैं
3

मूलांक 8 वाले लोग अक्सर बहुत ही महत्वाकांक्षी, मेहनती और व्यावहारिक होते हैं. वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं और अक्सर सफलता प्राप्त करते हैं.
 

4.नेतृत्व क्षमता बेस्ट होती है

नेतृत्व क्षमता बेस्ट होती है
4

मूलांक 8 वाले लोगों में जन्मजात लीडरशिप होती है. वे भीड़ में अकेले चलते हुए अपना रास्ता खुद बनाते हैं और भीड़ में अलग पहचान कायम करते हैं. ये जब किसी मुकाम पर पहुंच जाते हैं तो दूसरों के अंदर भी पॉजिटिविटी भरने का काम करते हैं. ये दूसरों को प्रेरित करने में सक्षम होते हैं.
 

5.बातों में सम्मोहन और आकर्षण लेवल हाई होता है

बातों में सम्मोहन और आकर्षण लेवल हाई होता है
5

मूलांक 8 वालों की बातों में सम्मोहन और आकर्षण बहुत होता है और यही कारण है लोग इनकी बातों को मानते हैं और इनके बताए रास्ते पर चलते हैं. ये लोग देश-दुनिया में अपनी बातों, बदलाव और व्यवहार के बल पर एक अलग ही पहचान बना लेते हैं. 

6.जबरदस्त आत्मविश्वासी होते हैं

जबरदस्त आत्मविश्वासी होते हैं
6

मूलांक 8 वाले लोग अक्सर आत्मविश्वासी होते हैं और अपने निर्णयों पर विश्वास करते हैं. ये लोग किसी भी विपरीत स्थिति में फंस कर बैठे रहने वाले नहीं होते हैं ये समस्या का हल निकाल कर आगे बढ़ने वाले होते हैं.
 

7.पीएम मोदी जैसी प्रभावशाली व्यक्तित्व पाते हैं

पीएम मोदी जैसी प्रभावशाली व्यक्तित्व पाते हैं
7

एक प्रसिद्ध भारतीय नेता जो मूलांक 8 से संबंधित है, वह हैं नरेन्द्र मोदी. नरेन्द्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को हुआ था, और उनका मूलांक 8 है. मोदी एक प्रभावशाली नेता हैं जिन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है, जिनमें भारत के प्रधानमंत्री का पद भी शामिल है. मूलांक 8 वालों के जीवन भी जीवन में पीएम जैसी ही जिंदगी मिलती है और ये अपने जीवन के 40 साल बाद तेजी से उभरते हैं.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

