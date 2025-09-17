Numerology: पीएम मोदी जैसे प्रभावशाली होते हैं इस मूलांक वाले, शेर की तरह अकेले चलने वाले बातों से करते हैं सम्मोहित

Google Gemini से AI फोटो बनाने वाली लड़की ने बताया अपना अनुभव, सुनकर उड़ जाएंगे आपके होश
धर्म
1.मूलांक 8 किसका होता है?
जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 8, 17 या 26 तारीख को होता है, उनका मूलांक 8 होता है और उन पर शनिदेव का विशेष प्रभाव होता है. शनि देव न्याय के देवता हैं और किसी के आगे झुकने वाले नहीं माने जाते. और शनिदेव की यही खूबी इन लोगों में भी होती है. पीएम मोदी में भी आपने ये खूबी देखी होगी. हाल ही में अमेरिका के टैरिफ के आगे जिस तरह से वह चट्टान की तरह खड़े हैं वह उनके मूलांक वालों में देखी जाती है.
2.कठिन परिश्रमी और अनुशासित होते हैं ये
शनिदेव कर्मफलदाता, न्याय करने वाले, कठिन परिश्रम कराने और अनुशासित रखने वाले होते हैं और उनसे रूल होने वाले मूलांक 8 वालों में भी ये खासियत दिखती है. शनिदेव नवग्रहों में से एक हैं जो व्यक्ति के पूर्व कर्मों के आधार पर जीवन को प्रभावित करते हैं. शनिदेव को भयभीत और पूजनीय दोनों माना जाता है, क्योंकि वे व्यक्ति के कर्मों के अनुसार फल देते हैं. इस मूलांक वाले भी सही के साथ खड़े होते हैं और अगर इनके साथ कोई धोखा या गलत करता है तो ये कभी किसी को छोड़ते भी नहीं हैं.
3. महत्वाकांक्षी, मेहनती और व्यावहारिक होते हैं
मूलांक 8 वाले लोग अक्सर बहुत ही महत्वाकांक्षी, मेहनती और व्यावहारिक होते हैं. वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं और अक्सर सफलता प्राप्त करते हैं.
4.नेतृत्व क्षमता बेस्ट होती है
मूलांक 8 वाले लोगों में जन्मजात लीडरशिप होती है. वे भीड़ में अकेले चलते हुए अपना रास्ता खुद बनाते हैं और भीड़ में अलग पहचान कायम करते हैं. ये जब किसी मुकाम पर पहुंच जाते हैं तो दूसरों के अंदर भी पॉजिटिविटी भरने का काम करते हैं. ये दूसरों को प्रेरित करने में सक्षम होते हैं.
5.बातों में सम्मोहन और आकर्षण लेवल हाई होता है
मूलांक 8 वालों की बातों में सम्मोहन और आकर्षण बहुत होता है और यही कारण है लोग इनकी बातों को मानते हैं और इनके बताए रास्ते पर चलते हैं. ये लोग देश-दुनिया में अपनी बातों, बदलाव और व्यवहार के बल पर एक अलग ही पहचान बना लेते हैं.
6.जबरदस्त आत्मविश्वासी होते हैं
मूलांक 8 वाले लोग अक्सर आत्मविश्वासी होते हैं और अपने निर्णयों पर विश्वास करते हैं. ये लोग किसी भी विपरीत स्थिति में फंस कर बैठे रहने वाले नहीं होते हैं ये समस्या का हल निकाल कर आगे बढ़ने वाले होते हैं.
7.पीएम मोदी जैसी प्रभावशाली व्यक्तित्व पाते हैं
एक प्रसिद्ध भारतीय नेता जो मूलांक 8 से संबंधित है, वह हैं नरेन्द्र मोदी. नरेन्द्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को हुआ था, और उनका मूलांक 8 है. मोदी एक प्रभावशाली नेता हैं जिन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है, जिनमें भारत के प्रधानमंत्री का पद भी शामिल है. मूलांक 8 वालों के जीवन भी जीवन में पीएम जैसी ही जिंदगी मिलती है और ये अपने जीवन के 40 साल बाद तेजी से उभरते हैं.
