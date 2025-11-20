Rin Mukteshwar Temple: महादेव के इस मंदिर में दर्शन करते ही मिल जाती है कर्ज से मुक्ति! त्रेता युग से जुड़ा है इसका रहस्य

5 . विश्वामित्र जी ने लिया दान देने का संकल्प

उज्जैन में रहने वाले लोगों का कहना है कि यह मंदिर त्रेता युग का है और यह मंदिर लाखों साल पुराना है, जहां भक्त पूरी आस्था से आते हैं. त्रेता युग में राजा हरिश्चंद्र ने अपने कर्ज से मुक्ति पाने के लिए यहां पूजा की थी. उन्होंने विश्वामित्रजी को दान देने का संकल्प लिया था. जब वह अपना संकल्प पूरा नहीं कर पाए, तो उन्होंने आकर भगवान शंकर की पूजा शुरू कर दी, जिससे प्रभावित होकर शिवजी ने उन्हें कर्ज मुक्त होने का वरदान दिया. उन्होंने यह भी वचन दिया कि जो कोई भी यहां आकर पूजा करेगा, उसका कर्ज मुक्त हो जाएगा.

