Rin Mukteshwar Temple: महादेव के इस मंदिर में दर्शन करते ही मिल जाती है कर्ज से मुक्ति! त्रेता युग से जुड़ा है इसका रहस्य

धर्म
नितिन शर्मा | Nov 20, 2025, 09:57 AM IST
1.यहां से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता
इंसान की ज़िंदगी में एक पल ऐसा आता है, जब वो अंदर से टूट जाता है. उसमें भी जब इंसान कर्ज़ में डूब जाता है तो ऐसा लगता है जैसे उसके सिर पर पत्थर रख दिया गया हों. महाकाल की नगरी उज्जैन की गहराइयों में भगवान शिव विराजमान हैं.
2.दूर हो जाएंगे कष्ट
कहा जाता है कि जो भी भक्त उनके दर्शन के लिए आता है, वो उसके सारे कष्ट दूर कर देते हैं. उज्जैन में एक खास मंदिर है, जहां लोग अपना कर्ज़ चुकाने जाते हैं.
3.उज्जैन ऋण मुक्तेश्वर मंदिर
हम बात कर रहे हैं उज्जैन के ऋण मुक्तेश्वर मंदिर की. यहां के लोगों का कहना है कि अगर कोई कर्ज में डूबा हुआ व्यक्ति यहां आता है तो उसका कर्ज उतर जाता है. यह मंदिर शिप्रा नदी के तट पर बना है, जो वाल्मीकि क्षेत्र में आती है. इस मंदिर की खासियत यह है कि यह एक बरगद के पेड़ के नीचे बना है. इस मंदिर में भगवान शंकर के साथ-साथ देवी पार्वती, भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय की मूर्तियां भी विराजमान हैं.
4.मंदिर में अर्पित की जाती हैं ये चीजें
यहां हर शनिवार और मंगलवार को विशेष पूजा होती है. इसे पिली पूजा भी कहते हैं. इस पिली पूजा में पीले वस्त्र, चने की दाल, हल्दी और गुड़ बांधा जाता है, जिसे भगवान शंकर के मंदिर में चढ़ाया जाता है.
5.विश्वामित्र जी ने लिया दान देने का संकल्प
उज्जैन में रहने वाले लोगों का कहना है कि यह मंदिर त्रेता युग का है और यह मंदिर लाखों साल पुराना है, जहां भक्त पूरी आस्था से आते हैं. त्रेता युग में राजा हरिश्चंद्र ने अपने कर्ज से मुक्ति पाने के लिए यहां पूजा की थी. उन्होंने विश्वामित्रजी को दान देने का संकल्प लिया था. जब वह अपना संकल्प पूरा नहीं कर पाए, तो उन्होंने आकर भगवान शंकर की पूजा शुरू कर दी, जिससे प्रभावित होकर शिवजी ने उन्हें कर्ज मुक्त होने का वरदान दिया. उन्होंने यह भी वचन दिया कि जो कोई भी यहां आकर पूजा करेगा, उसका कर्ज मुक्त हो जाएगा.
Disclaimer: यह ज्योतिष की गणना और मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए इसकी जिम्मेदारी या पुष्टी नहीं करता है.
