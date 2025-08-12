Numerology: किसी को भी अपना दीवाना बना लेते हैं इन 3 मूलांक के लोग, चालाकी में होते हैं चाचा चौधरी से भी आगे

RRB Paramedical Result 2025: आरआरबी पैरामेडिकल स्टाफ भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी, rrbcdg.gov.in पर ऐसे करें चेक
धर्म
Aman Maheshwari | Aug 12, 2025, 12:34 PM IST
1.अंक ज्योतिष
अंक ज्योतिष में व्यक्ति की जन्म तारीख से मूलांक ज्ञात कर उसके बारे में जान सकते हैं. मूलांक व्यक्ति के स्वभाव और व्यवहार के बारे में बताता है.
2.चालाक होते हैं इन मूलांक के लोग
आज हम आपको ऐसे तीन मूलांक के बारे में बताने वाले हैं जो लोग बहुत ही चालाक और चतुर होते हैं. इन लोगों का व्यक्तित्व आकर्षक और प्रभावशाली होता है.
3.लोगों को बना लेते हैं अपना दीवाना
यहां हम 1, 5 और 7 मूलांक के लोगों की बात कर रहे हैं. यह लोग किसी को भी अपना दीवाना बना लेते हैं. चलिए आपको इन मूलांक के लोगों के बारे में बताते हैं.
4.मूलांक 1
किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 1 होता है. 1 मूलांक के लोगों की आवाज में दम होता है इनकी बॉडी लैंग्वेज में कॉन्फिडेंस होता है. यह लोग नेतृत्व गुणों वाले होते हैं. इनका संबंध सूर्य ग्रह से होता है जो आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और ऊर्जा का प्रतीक है.
5.मूलांक 5
5 मूलांक के लोगों का जन्म किसी भी महीने की 5, 14 या 23 को हुआ होता है. यह इनके स्वामी ग्रह बुध होते हैं. यह तर्क और संवाद के मामले में आगे होते हैं. यह लोग बेहद चतुर, तेज-तर्रार होते हैं. यह अपनी बुद्धिमानी से हर किसी का दिल जीत लेते हैं.
6.मूलांक 7
महीने की 7, 16 या 25 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 7 होता है. इनके स्वामी ग्रह केतु हैं. यह लोग शांत और गंभीर स्वभाव के होते हैं. यह लोग किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं.