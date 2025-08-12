Numerology: किसी को भी अपना दीवाना बना लेते हैं इन 3 मूलांक के लोग, चालाकी में होते हैं चाचा चौधरी से भी आगे

4 . मूलांक 1

किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 1 होता है. 1 मूलांक के लोगों की आवाज में दम होता है इनकी बॉडी लैंग्वेज में कॉन्फिडेंस होता है. यह लोग नेतृत्व गुणों वाले होते हैं. इनका संबंध सूर्य ग्रह से होता है जो आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और ऊर्जा का प्रतीक है.