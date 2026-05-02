Numerology: दोस्ती में जान छिड़कते हैं इस मूलांक के लोग, आखिरी सांस तक निभाते हैं साथ

धर्म
Abhay Sharma | May 02, 2026, 04:44 PM IST
1.मूलांक 6
हम बात कर रहे हैं मूलांक 6 के बारे में, अगर किसी का जन्म किसी भी महीने की 6, 15, या 24 तारीख को हुआ है, तो उसका मूलांक 6 होगा. अंक ज्योतिष के अनुसार, मूलांक 6 के ग्रह स्वामी शुक्र होते हैं, जो कि प्रेम, विलासिता, सौंदर्य, कला और रचनात्मकता का प्रतीक माने जाते हैं. (AI Image)
2.ईमानदारी से निभाते हैं हर रिश्ता
अंक ज्योतिष के अनुसार, इस मूलांक के लोग हर रिश्ता बहुत ही ईमानदारी के साथ निभाते हैं. खासतौर से इस मूलांक के लोग जिन लोगों से दोस्ती करते हैं, उन्हें कभी धोखा नहीं देते हैं. ये लोग आखिरी सांस तक रिश्ता निभाते हैं. (AI Image)
3.रचनात्मकता और कलात्मकता में बेहतरीन प्रदर्शन
अंक ज्योतिष के अनुसार, शुक्र ग्रह के प्रभाव के कारण, इन लोगों में रचनात्मकता और कलात्मकता कूट-कूटकर भरी होती है और ये लोग संगीत, चित्रकला, डांस, फैशन डिजाइन या इंटीरियर जैसी रचनात्मक फील्ड में ये बेहतरीन प्रदर्शन कर सकते हैं. (AI Image)
4.कैसा होता है स्वभाव?
अंक ज्योतिष के अनुसार, मूलांक 6 वाले लोग आकर्षक व्यक्तित्व के धनी होते हैं और इनका स्वभाव अत्यंत कोमल, संवेदनशील और सौम्य होता है. ज्योतिष के अनुसार, इनकी उपस्थिति लोगों को आसानी से प्रभावित कर लेती है और इन्हें सजावट, सुंदरता, फैशन और कला से विशेष लगाव होता है. (AI Image)
5.मेहनत और समर्पण
अंक ज्योतिष के अनुसार, इनका स्वभाव कोमल होता है और जब बात अपने लक्ष्य को पाने की आती है, तो फिर इस मूलांक के लोग पूरी मेहनत और समर्पण से जुट जाते हैं. इस मूलांक के लोग आकर्षक व्यक्तित्व के धनी होते हैं. (AI Image)
डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें
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